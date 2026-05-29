Dwie stocznie zbudują Ratownika. To dopiero początek zamówień?
Ratownik jest jednym z najważniejszych projektów Marynarki Wojennej RP. Nie tylko należąca do PGZ Stocznia Wojenna zarobi na jego budowie. Czy dla polskiego przemysłu stoczniowego nadchodzą wreszcie tłuste lata?
29.05.2026, 04:15
Projekt Ratownik powoli nabiera kształtu. W budowę okrętu będzie zaangażowana nie tylko PGZ Stocznia Wojenna. Fot. materiały prasowe PGZ SW
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym jest przyszły Ratownik i jakie funkcje ma spełniać.
- Które stocznie będą zaangażowane w jego budowę.
- Co może przynieść Ratownik Marynarce Wojennej RP i przemysłowi zbrojeniowemu.