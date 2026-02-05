Pierwszy krok długiego marszu. W Gdyni położono stępkę pod Ratownika

W Gdyni położono stępkę pod kolejny okręt. Tym razem będzie to Ratownik – okręt, który ma być uzupełnieniem dla przyszłych okrętów podwodnych. Ma także zwiększyć bezpieczeństwo morskiej infrastruktury krytycznej. Inwestycja jest warta niemal 1,3 mld zł. Okręt ma trafić do Marynarki Wojennej (MW) RP za trzy lata.

– To polski projekt i polski produkt. Desing Authority, czyli inżynierowie, którzy zaprojektowali ratownika, to polskie biuro. Do tego jest Polski Rejestr Statków, czyli instytucja kwalifikująca i dopuszczająca jednostkę. Ponadto PGZ Stocznia Wojenna (PGZ SW) buduje okręt rękoma polskich stoczniowców. Znajdzie się na nim także gros polskiego wyposażenia – powiedział XYZ Jan Grabowski, wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Dodał, że firm, które będą partycypowały w budowie okrętu jest znacznie więcej niż 31 wymienionych przez prezesa stoczni Marcina Ryngwelskiego. Podkreślił, że budowa okrętów wzmacnia polską obronność i gospodarkę, ponieważ podatki i pensje zostają w Polsce, a do tego rośnie zatrudnienie.

Jednak budowa okrętu to jedno. Największym sukcesem byłby zakup go nie tylko przez polską MW, ale przez innych nabywców w Europie.

– Wierzymy, że deklaracje rządu Królestwa Szwecji o chęci zakupu okrętu Ratownik przejdą w realizację – dodał wiceprezes PGZ.

Ratownik będzie miał braci? Wiceszef MAP: Jestem pełen optymizmu

Wiceszef resortu aktywów państwowych Konrad Gołota w rozmowie z XYZ przekazał, że stan zaawansowania technicznego sprawia, że już dziś pojawiło się zainteresowanie flot innych krajów. Oczywiście, od zainteresowania do zakupu droga jest długa, ale zgodnie ze słowami ministra Gołoty z uwagi na jego zaawansowanie techniczne okręt już na tak wczesnym etapie, na starcie budowy, budzi zainteresowanie.

– Jestem pełen optymizmu – powiedział Konrad Gołota.

Zainteresowanie przejawiają Szwecja, a także Dania i… Norwegia. Na razie to jednak zainteresowanie projektem. Czy przełoży się na zakup – to się dopiero okaże.

Stępka przyszłego okrętu Ratownik w PGZ Stoczni Wojennej. Przemawia wiceszef resortu aktywów państwowych Konrad Gołota. Fot. XYZ

Gołota przypomniał, że jednym z wymogów podpisania umowy na okręty podwodne od Szwedów były zakupy w polskim przemyśle zbrojeniowym i współpraca. Może w to wchodzić właśnie „Ratownik”. Ale to nie wszystko.

Używanie podobnego sprzętu, w tym okrętów, to zwiększenie interoperacyjności między marynarkami obu krajów. Oznacza to więcej współpracy na Bałtyku. A ta jest dla nasz niezwykle istotna. Tak samo, jak dla Szwedów.

Dlaczego Ratownik jest tak ważny?

Budowa Ratownika ma potrwać mniej więcej rok. Przyszły okręt ratowniczy będzie całkiem spory, bo liczyć ma ok. 100 m długości, 19 m szerokości i mieć ok 6,5 tys. ton wyporności całkowitej. To niewiele mniej niż docelowa wyporność przyszłych fregat z programu Miecznik. Wicher, Burza i Huragan mają liczyć po ok. 7 tys. ton wyporności całkowitej.

Budzi to obawy. Przy specyficznej budowie okrętu (wysoka część dziobowa i niższa część rufowa) może to wywołać problem ze statecznością. To spory ból głowy dla technicznej części twórców okrętu.

W Gdyni położono stępkę pod Ratownika. Tak ma wyglądać przyszły okręt. Fot. PGZ SW

– To będzie projekt rewolucyjny ze względu na zastosowane w nim systemy. System ratowania załóg okrętów podwodnych to bardzo złożone narzędzie, które znajdzie się w posiadaniu MW RP po zakończeniu projektu. I z tego choćby względu jest to projekt tak wyjątkowy – mówi XYZ Jamal Hamoud, kierownik biura projektowego PGZ.

Projekt rewolucyjny, ale nie wolny od problemów

Jak tłumaczy, będzie to okręt przede wszystkim ratowniczy, ale spektrum jego działań będzie większe. Ratowanie załóg okrętów podwodnych, wsparcie prac nurkowych, działania związane z podmorską infrastrukturą krytyczną – to wszystko będzie, jak mówi Hamoud, w zakresie możliwości Ratownika.

W kuluarach stoczni można było usłyszeć, że wciąż nie są domknięte projekty techniczny i wykonawczy jednostki. Rzecznik PGZ SW Jerzy Łopatyński przyznaje, że projekt wykonawczy faktycznie nie jest zamknięty.

– Wciąż toczą się procedury zakupu sprzętu i wyposażenia. Nie wiemy jeszcze w stu procentach w co będzie wyposażony okręt i co będzie dokładnie na pokładzie. Może zdarzyć się tak, że trzeba będzie coś przeprojektować i zmienić, jeśli okaże się, że np. nie są dostępne pewne części czy systemy, bądź są dostępne ich nowsze wersje – przekazał Jerzy Łopatyński.

Zamknięty może być faktycznie projekt techniczny, ale „poprzedniego” Ratownika. Do zakontraktowania budowy okrętu były dwa podejścia, obecne jest trzecie. Aktualny projekt Ratownika bazuje na poprzednim, jednak wciąż nie jest w stu procentach pewne, jaki będzie ostateczny kształt okrętu, co sprawia.

Jednostka do zadań specjalnych.

Jego „sercem” będzie zaawansowany kompleks hiperbaryczny produkcji brytyjskiej. Dostarczy go szkocka firma JFD Global. To kluczowy operator systemu NSRS (NATO Submarine Rescue System – system ratownictwa podwodnego NATO) i światowej klasy dostawca systemów do nurkowań saturacyjnych. Chodzi o specjalistyczne prace wymagające dłuższego przebywania pod wodą, co jest uciążliwe dla organizmu. Saturacja polega na odpowiednim przygotowaniu organizmu poprzez trening, a następnie wprowadzenie w stan pozwalający na dłuższą pracę na odpowiedniej głębokości. Zazwyczaj powyżej 60 m, ale założenie jest na pracę głębiej.

Zastosowane rozwiązanie będzie hybrydowe i certyfikowane do 300 m, łącząc: głębokowodne prace podwodne, nurkowania saturacyjne oraz wsparcie ratownictwa załóg okrętów podwodnych we współpracy z NSRS.

Unikatową cechą „Ratownika” będzie możliwość wykorzystania pokładowego kompleksu hiperbarycznego w operacji ratowniczej SMER (Submarine Escape and Rescue), co pozwala ograniczyć mobilizację NSRS głównie do pojazdu SRV oraz niezbędnych modułów wsparcia. Dzięki temu skraca się czas do pierwszej ewakuacji. Kompleks hiperbaryczny zapewni także zdolność działań nurkowych do głębokości 300 m przy zastosowaniu najnowocześniejszych światowych rozwiązań.

Komandor Piotr Skóra: To przesiadka ze starego porsche do nowego lamborghini

Z czym mamy do czynienia?

– Może porównanie motoryzacyjne: przesiądziemy się ze starego porsche sprzed kilkudziesięciu lat do nowoczesnego lamborghini z całą elektroniką – mówi komandor Piotr Skóra, zwierzchnik Szefostwa Techniki Morskiej w Agencji Uzbrojenia.

Dodaje, że okręt trzeba najpierw zbudować, ale będą na nim zainstalowane ultranowoczesne systemy robotyczne, dające możliwość pracy na dużych głębokościach. Jednocześnie systemy przeciwpożarowe pozwolą wspomagać walkę z ogniem i pożarami.

– Stocznia z każdym rokiem rozwija swoje kompetencje, jesteśmy przekonani, że zdąży z budową na czas – mówi oficer.

Zdaniem eksperta Jacek Siewiera: Załogi okrętów podwodnych nie będą pozostawione same sobie System do nurkowań saturowanych daje wojsku możliwość wykonywania działań podwodnych do głębokości 200-300 m. To są ekstremalne głębokości, niezwykle trudne warunki. Przy użyciu Ratownika możliwe będzie planowanie i wykonywanie działań operacyjnych oraz ratowniczych na takich głębokościach.

Ten okręt da również możliwość prowadzenia inspekcji infrastruktury krytycznej na dużych głębokościach nie tylko przy pomocy systemów bezzałogowych, ale także najwyższej klasy nurków saturowanych. Oraz, od czego właściwie powinno się zacząć, możliwość ratowania załóg okrętów podwodnych.



Największym zagrożeniem dla okrętu podwodnego jest jego zatonięcie; opadnięcie na dno bez możliwości wynurzenia, szasowania balastu [usuwania wody ze zbiorników balastowych – red.] i odcięcia przez panujące pod wodą ciśnienie możliwości przyjścia z pomocą załodze. To widzieliśmy na przykładzie Kurska, gdzie władze polityczne wolały poświęcić załogę, niż zdradzić informację o rejonie działania okrętu, jego celach, zadaniach, łączności itp. Ratownik taką możliwość da naszym Silom Zbrojnym na wyłączność. Bo trzeba pamiętać, że sprzęt to jedno. Okręt da się naprawić, wyleasingować, kupić nowy, jest wiele możliwości. Natomiast najważniejsze jest posiadanie wyszkolonych i przygotowanych do działań załóg. To są największe koszty i to jest najcenniejszy zasób Marynarki, o który trzeba dbać. I dlatego Ratownik będzie tak ważny.



Posiadanie okrętu tego typu służy nie tylko badaniom dna morskiego i prowadzeniu działalności operacyjnej sił zbrojnych. On daje poczucie, że załogi okrętów podwodnych, wychodząc w morze, nie będą pozostawione same sobie.



To trzecie podejście do pozyskania okrętu tego typu. Cieszę się, że położono stępkę i że program w końcu ruszył. Budowa jest w rękach SW mającej coraz większe kompetencje i dobry management . Dlatego jestem dobrej myśli co do zakończenia budowy.



O wiele trudniejsza będzie instalacja skomplikowanego systemu hiperbarycznego oraz instalacji podtrzymania życia na tym okręcie. Mówiąc szerzej: wyposażenie go w to, co powinno się na nim znaleźć. Warto dodać, że dzięki temu okrętowi będziemy w stanie wykonywać zadania wsparcia i operować w rejonie arktycznym, co jest niezwykle ważne w obecnych realiach, gdzie tereny na dalekiej północy stają się tak istotne z punktu widzenia polityki międzynarodowej i sojuszniczej. I wreszcie ważne jest, by okręty tego typu miały możliwość współpracy z właściwymi ośrodkami hiperbarycznymi na lądzie. Konieczne są instalacje ratunkowe i lecznicze infrastruktury umożliwiającej ratowanie załóg własnych oraz sojuszniczych okrętów podwodnych w ramach zintegrowanego systemu.

Czekanie na Godota?

Tym bardziej przydałoby się, aby nie skończyło się na jednym okręcie, zbudowanym tylko do użytku polskiego. Zainteresowani są Szwedzi, których ratowniczy Belos jest coraz starszy. Norwegowie jednostki tego typu nie mają w ogóle.

W kuluarach uroczystości położenia stępki można było usłyszeć jeszcze jedną ciekawą opowieść. Mianowicie taką, że obciążona pracami (budowa Mieczników, modernizacja okrętów rakietowych Tarantula, prace nad ORP Ślązak) PGZ SW może „oddać” część budowy okrętu innej stoczni, np. szczecińskiej.

Niezależnie od tego Ratownik może być dla marynarki przełomem. Oby pojawił się przed okrętami podwodnymi z programu Orka. Tym razem nie możemy sobie pozwolić na „położenie” projektu. Choć smutny los ORP Ślązak dowodzi, że dewiza MW RP „ciągłość – cierpliwość – tradycja” ma dwojaki wydźwięk. Ciągłość polegała na powielaniu błędów, a cierpliwość – głównie na oczekiwaniu na coś, co nie nadchodzi. I to stało się marynarską tradycją. Oby tym razem skończyło się inaczej.