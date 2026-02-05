Kategorie artykułu: Polityka Technologia
Pierwszy krok długiego marszu. W Gdyni położono stępkę pod Ratownika
Marynarka Wojenna RP znowu jest w metaforycznej ciąży. W gdyńskiej Stoczni Wojennej, będącej częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej, położono stępkę pod kolejny okręt. Jest nadzieja, że jego ewentualni bracia trafią do innych flot w Europie.
05.02.2026, 15:08
Pierwszy krok długiego marszu. W Gdyni położono stępkę pod Ratownika. Tak ma wyglądać przyszły okręt. Fot. PGZ SW
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie będą zadania i cele stawiane przed przyszłym okrętem ratowniczym, którego budowę rozpoczęto w Stoczni Wojennej.
- Gdzie mogą pojawić się problemy techniczne i konstrukcyjne.
- Jakie kraje są (lub mogą być) zainteresowane pozyskaniem okrętu tego typu.