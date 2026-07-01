Kategoria artykułu: Technologia
Dyrektor NASK: mamy ludzi, którzy w reagowaniu na incydenty należą do najlepszych na świecie (WYWIAD)
Dyrektor NASK Radosław Nielek tłumaczy, że z poziomem cyberbezpieczeństwa Polski jest „różnie". I nie chodzi tylko o tzw. kompetencje cyfrowe zwykłych obywateli, ale o to, jak do kwestii bezpieczeństwa podchodzą producenci wearables czy sprzętu sieciowego.
01.07.2026, 04:29
Dyrektor NASK Radosław Nielek uważa, że nie można twierdzić, iż najsłabszym elementem systemu bezpieczeństwa jest człowiek. Winne są też firmy, które nie dbają o odpowiednie zabezpieczenie routerów czy wearables. Fot. PAP/Albert Zawada
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jaki sposób NASK wykorzystuje AI do wykrywania błędów w oprogramowaniu i dlaczego nie wszystkie dane może analizować w chmurze.
- Jak będzie wyglądać nowa siedziba NASK i jakie funkcje będzie pełnić Centrum Cyberbezpieczeństwa.
- Dlaczego dyrektor NASK uważa, że to producenci sprzętu i oprogramowania, a nie użytkownicy, są najsłabszym ogniwem cyberbezpieczeństwa.