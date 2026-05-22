Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 22.05.2026
22.05.2026 16:08

Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK z pozwoleniem na budowę. To jedna z największych inwestycji tego typu w Polsce

Na warszawskiej Pradze powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK. To będzie jedna z największych inwestycji tego typu w kraju. Znacząco wzmocni więc krajowy system ochrony.

– Cyberbezpieczeństwo to absolutny priorytet polskiego rządu. Inwestujemy miliardy złotych. Dzisiaj informujemy, że spełniamy obietnice i realizujemy projekt Centrum Cyberbezpieczeństwa – tłumaczył wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski.

Na inwestycję trafi 360 mln zł. Zdaniem wiceministra projekt znacząco wzmocni system cyberobrony Polski przed atakami na infrastrukturę krytyczną i dezinformacją.

– Dzisiaj bezpieczeństwo dla nas wszystkich jest najważniejsze, zwłaszcza cyberbezpieczeństwo. (...) Pracujemy nad wzmocnieniem swojej odporności, również pozyskując europejskie pieniądze i starając się budować dokładnie tego typu inwestycje – mówił z kolei prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

– Będziemy przyciągać jako miasto specjalistów z tej dziedziny, która jest dla nas wszystkich niesłychanie ważna i rozwojowa. Warszawa dalej będzie się wzmacniać jako hub technologiczny (...) hub, który dokłada się do naszego rozwoju, a przy okazji dba o bezpieczne funkcjonowanie miasta i wszystkich usług, które miasto zapewnia – dodał.

Wyjaśnił też, że Warszawa podpisała umowę z NASK na audyt w kluczowych spółkach stolicy.

Fasada budynku nawiązuje do historycznych koszar

Dyrektor NASK tłumaczył, że dzięki temu projektowi możliwe będzie prowadzenie szkoleń z cyberbezpieczeństwa, ćwiczeń na rzeczywistych systemach oraz symulowanie zdarzeń. – To także laboratorium odzyskiwania danych, które będzie wspierać jednostki w odzyskiwaniu danych po różnego rodzaju atakach – stwierdził.

Dodał również, że budynek trzeba było odpowiednio zaprojektować, ponieważ powstaje na terenie objętym ochroną konserwatorską. – Oznacza to konkretny jego kształt, fakturę oraz fasadę budynku, która nawiązuje do historycznych zabudowań koszarowych – wyjaśnił. W ramach uzgodnień z konserwatorem zabytków NASK odbuduje także zabytkowy skład broni.

Centrum powstanie na Pradze przy ul. 11 Listopada. Budynek będzie miał cztery kondygnacje i 7701,24 m kw. powierzchni użytkowej. Jego sercem staną się krajowe centra m.in. odzyskiwania danych i operacyjnego cyberbezpieczeństwa oraz nowoczesne laboratoria umożliwiające badania nad bezpieczeństwem AI i złośliwym oprogramowaniem.

. Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski (C), dyrektor NASK-BIB dr inż. Radosław Nielek (P) i wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski (L)
Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK dostało pozwolenie na budowę. Fot. PAP/Albert Zawada
