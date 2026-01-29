Bumech podpisał umowę dzierżawy KWK Silesia w Czechowicach-Dziedzicach

Bumech podpisał z zarządcą masy sanacyjnej Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” umowę ws. dzierżawy kopalni Silesia. To kolejny element porozumienia z rządem i załogą Silesii, który pozwoli na utrzymanie wydobycia w kopalni.

Przedmiotem umowy jest część firmy potrzebna do wydobycia i przeróbki węgla.

– Konsekwentnie realizujemy postanowienia porozumienia zawartego pomiędzy Bumech, sądowym zarządcą masy sanacyjnej PG Silesia w restrukturyzacji, stroną rządową i społeczną. Elementem tego porozumienia było podtrzymanie oferty dzierżawy. Dziś doszło do materializacji tego postanowienia przez podpisanie warunkowej umowy z zarządcą. W ten sposób utrzymamy działanie kopalni, zachowamy miejsca pracy, utrzymamy wydobycie węgla oraz zadbamy o lokalną społeczność – mówi prezes zarządu Bumech S.A. Jonasz Drabek.

Wysokość czynszu dzierżawnego ustalono w oparciu o stałą miesięczną stawkę, część zależną od wielkości wydobycia oraz część uzależnioną od zysku. Ma to dostosować obciążenia Bumechu do realnych wyników.

Umowę podpisano na trzy lata, jednak na sześć miesięcy przed jej końcem Bumech ma prawo wystąpić o przedłużenie porozumienia na kolejne trzy lata. Wejście w życie dokumentu zależne jest od uzyskania zgody sędziego-komisarza oraz przeniesienia koncesji wydobywczej na Bumech.

W dniu, w którym zakład przejdzie na nowego dzierżawcę, pracownicy PG Silesia staną się pracownikami Bumechu. Spółka tłumaczy, że kluczowym elementem porozumienia było przejęcie zarówno kopalni Silesia, jak i jej załogi.

Prywatna kopalnia Silesia wpadła w kłopoty pod koniec 2024 roku. Presja cenowa na rynku i spadająca sprzedaż doprowadziły do postępowania sanacyjnego oraz ustanowienia zarządcy. Wtedy na horyzoncie pojawił się Bumech. Firma deklarowała gotowość do przejęcia „zorganizowanej części PG Silesia” oraz obiecywała ciągłość wydobycia i stabilne warunki zatrudnienia.

Bumech zapewnia, że chce uporządkować sytuację kopalni i stworzyć takie warunki, by mogła dalej funkcjonować. Spółka deklaruje w tym celu wolę współpracy zarówno z rządem, pracownikami, jak i instytucjami społecznymi.