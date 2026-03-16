UOKiK poprawił projekt ustawy o kredycie konsumenckim. Sektor finansowy wciąż alarmuje
UOKiK przedstawił nową wersję projektu ustawy o kredycie konsumenckim, która ma odpowiedzieć na krytykę ze strony sektora finansowego. Choć w dokumencie pojawiły się korekty, wiele kluczowych postulatów rynku nadal nie zostało uwzględnionych. Spór dotyczy m.in. sankcji kredytu darmowego oraz limitów kosztów pozaodsetkowych.
16.03.2026, 05:50
Projekt autorstwa UOKiK jest najbardziej kompleksową regulacją kredytu konsumenckiego od 2011 roku. Na etapie konsultacji zgłoszono do niego 1500 stron uwag (Foto: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)
Z tego artykułu dowiesz się…
- jakie zmiany w stosunku do pierwotnej wersji wprowadza nowy projekt autorstwa UOKiK,
- które postulaty banków, pożyczkodawców i ubezpieczycieli zostały wysłuchane, a które nie,
- jakie - według rozmówców - mogą być konsekwencje wprowadzenia projektu w obecnym kształcie.