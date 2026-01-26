Ceny ropy rosną. Kluczowe są sytuacja Iranu i eksport na Morzu Czarnym

W poniedziałek ceny ropy naftowej idą w górę, a inwestorzy ważą ryzyko związane z sytuacją wokół Iranu i możliwymi zakłóceniami w dostawach. Z kolei na Morzu Czarnym wznowił działanie kluczowy terminal eksportowy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na marzec 2026 r. kosztuje w poniedziałek na nowojorskim NYMEX prawie 61,4 dolara, rosnąc o ok. 0,5 proc.

Z kolei ropa Brent na ICE w dostawach na marzec sięga 66,20 dolarów za baryłkę, także notując wzrost o ok. 0,5 proc.

Kluczowa dla cen surowca jest sytuacja Iranu. W ubiegłym tygodniu prezydent USA Donald Trump ponowił groźby wobec Teheranu, ogłaszając, że wysłał do regionu „ogromną flotę”. Ogłosił też prace nad cłami wobec kraju.

Z kolei na Morzu Czarnym działanie wznowił kluczowy terminal eksportowy. Dotąd działał tylko jeden z trzech systemów o nazwie Mooring – jeden był wyłączony z powodu planowanych napraw, a drugi we wrześniu został uszkodzony przez uderzenie drona. Teraz dwa z nich działają normalnie, co ma umożliwić przepływ ropy naftowej szlakiem, na który przypada ok. 90 proc. kazachskiego eksportu surowca.