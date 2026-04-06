06.04.2026

Chiny przygotowywały się na kryzys energetyczny już za pierwszej kadencji Trumpa

Chiny od dawna działają na rzecz zabezpieczenia się przed kryzysem geopolitycznym, który skutkowałby problemami w zakresie energetyki, i podwoiły wysiłki w czasie pierwszej kadencji prezydenta USA Donalda Trumpa - napisał w poniedziałek amerykański dziennik „New York Times”.

Zdaniem „NYT” Chiny nie tylko od dawna budowały zapasy ropy naftowej, ale też rozbudowywały instalacje odnawialnych źródeł energii opartych na wodzie, słońcu i wietrze tak intensywnie, że ich popyt na rafinowaną ropę naftową, olej napędowy i benzynę zaczął się obniżać.

Rządząca Komunistyczna Partia Chin od dawna postrzegała krajowy przemysł jako fundament strategii bezpieczeństwa narodowego. Pekin położył nacisk na rozwój lokalnego przemysłu, wzmacniając w ten sposób swoją globalną dominację nad zasobami i łańcuchami dostaw - podała gazeta.

- Widzieliśmy więcej odgórnej polityki przemysłowej, więcej wytycznych ze strony władz centralnych w sprawie rozwoju niektórych strategicznych sektorów, których wzmocnienie Chiny uważają za konieczne, by nie znaleźć się pod kontrolą zachodniego mocarstwa – powiedział dziennikowi Heiwai Tang z Uniwersytetu Hongkońskiego.

Przed dekadą Chiny były największym światowym rynkiem zbytu samochodów spalinowych, obecnie - największym rynkiem dla pojazdów elektrycznych, co zmniejszyło zależność kraju od ropy. Dawniej były też największym odbiorcą zagranicznych petrochemikaliów – surowców pozyskiwanych z ropy naftowej i wykorzystywanych do produkcji plastiku, metalu, elementów gumowych i innych kluczowych substancji produkcyjnych. Obecnie Chiny wykorzystują głównie krajowy węgiel do produkcji niektórych chemikaliów, takich jak metanol i syntetyczny amoniak.

Pekin udoskonalił również wykorzystanie węgla – a nie ropy naftowej – do produkcji własnych produktów petrochemicznych. Technologia ta, opracowana przez Niemcy i wykorzystywana do podtrzymywania gospodarki w czasie II wojny światowej, daje Chinom alternatywę dla ropy w produkcji surowców dla fabryk.

Chińscy urzędnicy twierdzą, że wykorzystanie węgla to tymczasowe rozwiązanie umożliwiające zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Inwestuje się również w technologię wykorzystującą energię elektryczną do produkcji petrochemikaliów.

Chiny produkują jedną trzecią światowych nawozów azotowych, jednak 80 proc. z nich jest wytwarzanych z węgla, nie ropy. Od początku wojny na Bliskim Wschodzie międzynarodowe ceny mocznika, głównego składnika nawozów, wzrosły o ponad 40 proc., jednak wzrost ten nie objął chińskiego rynku.

Zdaniem Johanny Krebs, analityczki z niemieckiego think tanku MERICS, Chińczycy „najprawdopodobniej odbierają (wojnę i blokowanie cieśniny Ormuz przez Iran - PAP) jako zachętę do samowystarczalności”.

Źródło: PAP

Chiny przykręcają śrubę w sprawie metali ziem rzadkich. Co to oznacza dla wojska?
Chiny uważają swój swój przemysł za filar bezpieczeństwa narodowego, dlatego już od pierwszej kadencji Donalda Trumpa rząd tego kraju przygotowywał się na możliwy kryzys energetyczny – informuje "New York Times".
