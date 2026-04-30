Dymisja całego jury Biennale. Konflikt o rosyjski pawilon

Decyzja zapadła w trakcie narastającego sporu politycznego dotyczącego udziału Rosji w tegorocznej edycji wydarzenia. Konflikt angażuje organizatorów, włoski rząd i instytucje Unii Europejskiej.

Do dymisji podała się przewodnicząca jury Solange Farkas oraz członkowie: Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma i Giovanna Zapperi. Rezygnacja została ogłoszona w czwartek i dotyczy całego składu międzynarodowego jury 61. Biennale Sztuki w Wenecji.

Spór od miesięcy koncentruje się wokół decyzji o ponownym otwarciu rosyjskiego pawilonu, zamkniętego po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Powrót Rosji na wystawę wywołał napięcia polityczne i sprzeciw części środowisk artystycznych oraz rządów państw UE.

Jury w swoim oświadczeniu wskazało, że nie chce uczestniczyć w wydarzeniu, które obejmuje państwa, których przywódcy są „oskarżeni o zbrodnie przeciwko ludzkości” przez Międzynarodowy Trybunał Karny. W tej samej kategorii wymieniono Rosję i Izrael, które wcześniej wykluczono z nagród Biennale.

W tle konfliktu włoskie Ministerstwo Kultury wysłało inspektorów do organizatorów Biennale. Celem było sprawdzenie, czy otwarcie rosyjskiego pawilonu jest zgodne z systemem sankcji. Działania podjęto po wcześniejszych żądaniach ministra kultury Alessandra Giuli dotyczących pełnej dokumentacji kontaktów z Rosją.

Narastający spór o rosyjski pawilon

Organizatorzy Biennale twierdzą, że decyzje dotyczące udziału Rosji były zgodne z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi oraz że nie naruszono sankcji. Podkreślono, że procedury zostały przeprowadzone w sposób transparentny.

Jednocześnie Unia Europejska zaostrzyła stanowisko. Komisja Europejska zagroziła wstrzymaniem finansowania Biennale, a szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas zapowiedziała cięcia środków w związku z decyzją o dopuszczeniu Rosji do edycji 2026. Przeciwko udziałowi Rosji protestowało ponad 20 ministrów kultury państw UE, w tym Polski.

Unijny komisarz ds. kultury Glenn Micallef ogłosił bojkot wydarzenia, deklarując, że nie weźmie udziału w Biennale tak długo, jak obecna będzie Rosja. Włochy reprezentowane przez ministra Giuli również dystansują się od wydarzenia.

W odpowiedzi na kryzys organizatorzy Biennale ogłosili zmianę systemu nagród. Złote Lwy mają być przyznawane w głosowaniu publiczności, która odwiedzi co najmniej dwie lokalizacje wystawy. Zmniejszono liczbę nagród do dwóch kategorii: dla uczestnika międzynarodowego i artysty narodowego.

Nowy system zakłada, że głosowanie odbędzie się pod koniec wystawy w listopadzie, a nie na jej otwarciu. Organizatorzy argumentują, że zmiany są odpowiedzią na „wyjątkową sytuację geopolityczną” i mają wzmocnić udział publiczności.

Biennale podkreśla, że pozostaje „miejscem zawieszenia broni w imię sztuki, kultury i wolności artystycznej”. Nowe zasady obejmują również możliwość głosowania na artystów ze wszystkich krajów uczestniczących, w tym z Rosji i Izraela.

9 maja, w dniu inauguracji Biennale Sztuki w Wenecji, nie odbędzie się żadna oficjalna ceremonia - ogłosiło w czwartek biuro prasowe wystawy po tym, gdy do dymisji podało się całe międzynarodowe jury. Postanowiono też, że nagrody dla najlepszych pawilonów zostaną przyznane na podstawie głosowania zwiedzających.

Ogłoszono to po decyzji władz Biennale o przeniesieniu, w związku z rezygnacją jury, uroczystości wręczenia nagród, pierwotnie zaplanowanej na 9 maja na 22 listopada, czyli ostatni dzień imprezy. Ponadto zostały od razu ustanowione dwie nagrody pod nazwą Lwy Zwiedzających. To goście przybywający na tereny światowej wystawy będą mogli wziąć udział w głosowaniu i wskazać swoich faworytów do nagrody.

Źródło: PAP, Politico