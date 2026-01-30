Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 30.01.2026
NEWSROOM XYZ
30.01.2026 11:17

Dynamika wzrostu gospodarczego w strefie euro wyższa od prognoz

Tempo wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) w strefie euro w IV kw. 2025 r. wyniosło 1,2 proc. r/r. W ujęciu kwartał do kwartału dynamika wyniosła 0,3 proc. W obu przypadkach szacunki Eurostatu okazały się wyższe od prognoz.

Konsensus rynkowy prognozował, że tempo wzrostu gospodarczego w gospodarkach posługujących się euro powinien wynieść 1,2 proc. r/r i 0,2 proc. k/k.

Według szacunkowych danych, skorygowanych o czynniki sezonowe i kalendarzowe, PKB strefy euro w 2025 r. wzrósł w tempie 1,5 proc. Dla porównania dynamika dla wszystkich krajów Unii Europejskiej wyniosła 1,6 proc.

Temat będzie kontynuowany.

Na zdjęciu siedziba Europejskiego Banku Centralnego (EBC) we Frankfurcie
Na zdjęciu siedziba Europejskiego Banku Centralnego (EBC) we Frankfurcie. Fot. Raimund Linke/Getty Images