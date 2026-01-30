Dynamika wzrostu gospodarczego w strefie euro wyższa od prognoz

Tempo wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) w strefie euro w IV kw. 2025 r. wyniosło 1,2 proc. r/r. W ujęciu kwartał do kwartału dynamika wyniosła 0,3 proc. W obu przypadkach szacunki Eurostatu okazały się wyższe od prognoz.

Konsensus rynkowy prognozował, że tempo wzrostu gospodarczego w gospodarkach posługujących się euro powinien wynieść 1,2 proc. r/r i 0,2 proc. k/k.

Według szacunkowych danych, skorygowanych o czynniki sezonowe i kalendarzowe, PKB strefy euro w 2025 r. wzrósł w tempie 1,5 proc. Dla porównania dynamika dla wszystkich krajów Unii Europejskiej wyniosła 1,6 proc.

