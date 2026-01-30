GUS: PKB Polski wzrósł o 3,6 proc. w 2025 r.

Pilne

GUS podał dane o rozwoju polskiej gospodarki w 2025. Z danych wynika, że wzrost PKB wyniósł 3,6 proc. w porównaniu do 3,0 proc. w 2024. To mniej niż sugerowali analitycy. Eksperci Coface uważali bowiem, że PKB wzrośnie o 3,8 proc.

Popyt krajowy zmniejszył się z 4,5 do 4,0 proc., przy czym spożycie ogółem spadło z 4,4 do 3,9 proc. wcześniej, a spożycie indywidualne wzrosło do 3,7 proc. z 2,9 proc..

Nakłady na środki trwałe wzrosły o 4,2 proc. w porównaniu o 0,9 proc. poprzednim okresie. Jednocześnie wartość dodana brutto podniosła tempo wzrostu do 3,0 proc. z 2,1 proc.