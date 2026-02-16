Ferie zimowe 2026: prawie 10 tys. wyjazdów i 344 tys. uczestników

Kuratorzy zatwierdzili prawie 9,7 tys. zgłoszeń wyjazdów na ferie zimowe – przekazało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Łącznie pojedzie lub pojechało na nie 344 tys. dzieci i młodzieży. W poniedziałek zaczęły się ferie w ostatnich pięciu województwach.

Kuratorzy oświaty zatwierdzili dotąd, od początku ferii w całej Polsce, 9672 zgłoszenia wypoczynku, a 47 wciąż czeka na zatwierdzenie – wynika z danych bazy wypoczynku MEN. Łącznie na wypoczynek w ferie pojedzie lub pojechało już 344 tys. dzieci i młodzieży.

Największą popularnością cieszą się półkolonie z liczbą niemal 174 tys. uczestników. Z kolei niecałe 151 tys. podopiecznych pojechało na wypoczynek organizowany poza miejscem zamieszkania, a na wyjazdy zagraniczne – 19,5 tys. Najczęściej wybierane kierunki to Hiszpania, Włochy, Austria, Czechy i Słowacja.

W poniedziałek 16 lutego rozpoczęły się ferie zimowe w pięciu ostatnich województwach: podkarpackim, lubelskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim. Potrwają do 1 marca.

W tym roku po raz pierwszy ferie podzielone są na trzy, a nie cztery terminy. Od 19 stycznia do 1 lutego odpoczywali uczniowie z Mazowsza, Pomorza, Podlasia, Warmii i Mazur oraz województwa świętokrzyskiego. Od 2 lutego do 15 lutego wolne mieli uczniowie z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego.

Źródło: PAP