Finlandia uczy AI od przedszkola. Walka z dezinformacją wkracza w nową erę

Finlandia rozpoczęła nauczanie o mediach już w latach siedemdziesiątych XX w. Wówczas skupiano się głównie na interpretacji programów radiowych i telewizyjnych. Przełomowa aktualizacja podstawy programowej z 2014 r., która zbiegła się w czasie z aneksją Krymu przez Rosję i nasileniem kampanii dezinformacyjnych w regionie, rozszerzyła ten obszar o świat smartfonów, platform cyfrowych i mediów społecznościowych, traktując je jako element codziennego środowiska informacyjnego uczniów.

Kluczowym pojęciem w fińskim systemie jest „multiliteracy” – wieloraka umiejętność czytania, rozumiana jako zdolność analizowania, oceniania i interpretowania różnorodnych źródeł informacji. Nie jest to osobny przedmiot, lecz kompetencja przekrojowa, która przenika wszystkie dziedziny nauki. Dzieci już od trzeciego roku życia oswajają się z cyfrowym środowiskiem na pozornie prostych przykładach, takich jak wyszukiwanie obrazków czy dźwięków. Siedmiolatki zaczynają otrzymywać od nauczycieli pierwsze wskazówki, jak odróżniać informacje wiarygodne od niepewnych. Dziewięcio- i dziesięciolatki uczą się natomiast, jak konstruować pracę badawczą, jakie perspektywy świadomie wybierają, a jakie pomijają – i jakie może to mieć konsekwencje.

Finowie nie są podatni na manipulacje

System ten uzupełnia około stu organizacji pozarządowych, które promują edukację medialną w całym kraju i dostarczają nauczycielom gotowe materiały dydaktyczne. Jak podkreśla Fiński Narodowy Instytut Audiowizualny (KAVI), to właśnie skoordynowanie działań państwa, szkół i trzeciego sektora decyduje o skuteczności modelu. Podczas pandemii COVID-19 teorie spiskowe, które pojawiły się w Finlandii, nie zyskały masowego zasięgu. Społeczeństwo stosunkowo szybko odrzuciło je jako niewiarygodne.

Efekty tej polityki są mierzalne. W latach 2017–2023 Finlandia nieprzerwanie zajmowała pierwsze miejsce w European Media Literacy Index, zestawieniu publikowanym przez bułgarski Open Society Institute. Ranking ten ocenia odporność społeczeństw na dezinformację oraz poziom krytycznego myślenia. Dla kraju liczącego 5,6 miliona mieszkańców, graniczącego z Rosją na długości ponad 1340 kilometrów, jest to kwestia bezpieczeństwa narodowego, a nie wyłącznie edukacji.

– Kiedy mówimy o odporności społecznej na dezinformację, mówimy tak naprawdę o codziennych umiejętnościach obywateli. To nie jest coś, co można zbudować w ciągu jednego roku czy jednej kampanii społecznej. To proces, który trwa pokolenia i wymaga systematycznej pracy od przedszkola aż po dorosłość. Dlatego w Finlandii edukacja medialna nie jest dodatkiem. Stanowi fundament całego systemu kształcenia – powiedziała nam Nina Penttinen, radca ds. edukacji w Fińskiej Agencji Edukacji.

Nowe wyzwania, stara metoda

Gwałtowny rozwój narzędzi sztucznej inteligencji, zwłaszcza generatywnej, postawił przed fińskimi nauczycielami nowe wyzwania. Deepfake’i – filmy lub obrazy, w których ludzkie twarze są nakładane na inne ciała, a dźwięk jest manipulowany tak, by tworzyć realistyczne, lecz fałszywe nagrania – stają się coraz trudniejsze do odróżnienia od autentycznych materiałów. W 2025 r. głośne oszustwa z wykorzystaniem deepfake’ów dotknęły m.in. sekretarza stanu USA Marco Rubio, ministra obrony Włoch Guido Crosetto oraz celebrytów, takich jak Taylor Swift czy Joe Rogan.

W odpowiedzi na te zagrożenia Finlandia włączyła do programów nauczania elementy edukacji o AI. Decyzję ogłoszono na początku 2026 r. W praktyce oznacza to, że w stołecznej dzielnicy Tapiola oraz w szkole podstawowej w dzielnicy Tapanila dziesięciolatki z klasy czwartej, pod kierunkiem nauczyciela Ville Vanhanena, uczą się odróżniać fake newsy od rzetelnych informacji. Na ekranie pojawia się pytanie: „Fakt czy kłamstwo?”.

Vanhanen tłumaczy, że jego uczniowie od lat analizują nagłówki i krótkie teksty, ucząc się rozpoznawać fałszywe wiadomości. Teraz lista kryteriów, według których oceniają wiarygodność artykułu, została rozszerzona o dodatkowy punkt. A właściwie pytanie: czy obraz lub wideo mogły zostać wygenerowane przez sztuczną inteligencję?

„Badamy, jak rozpoznać, czy obraz lub wideo jest wytworem AI. Na razie większość dzieci potrafi dostrzec, że coś jest nie tak, ale to się zmieni. Za rok czy dwa oczywiste błędy znikną. Dlatego uczymy nie tyle konkretnych cech deepfake’ów, ile krytycznego myślenia” – wyjaśnia Vanhanen w rozmowie z fińską agencją informacyjną YLE.

Będzie trudniej?

Eksperci podkreślają, że choć obecnie wiele deepfake’ów zdradza niedoskonałości, sytuacja szybko się zmienia.

– Wraz z rozwojem technologii i pojawieniem się tzw. agentowej AI, czyli systemów zdolnych do samodzielnego podejmowania decyzji i tworzenia spójnych narracji, odróżnienie prawdy od fałszu będzie coraz trudniejsze. Nie chodzi tylko o ostrzeganie dzieci, że coś może być fałszywe, lecz o wyposażenie ich w narzędzia weryfikacji. To jak z nauką pływania – nie wystarczy przestrzec przed głęboką wodą. Trzeba nauczyć, jak utrzymać się na powierzchni – mówi Martha Turnbull, analityczka z European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats (Hybrid CoE).

W styczniu 2026 r. fiński rząd opublikował wytyczne dotyczące wykorzystania AI w edukacji. Dokument zaleca, by nauczyciele jasno informowali uczniów, kiedy i w jaki sposób korzystają ze sztucznej inteligencji. Muszą też tłumaczyć, jakie błędy i przykłady tendencyjności mogą z tego wynikać.

Co z polską szkołą?

Fiński model pokazuje, że walkę z dezinformacją i przygotowanie do życia w świecie sztucznej inteligencji można – i należy – zaczynać już w przedszkolu. To inwestycja w odporność społeczną, która zwraca się z nawiązką. W wielu krajach, w tym w Polsce, debata o AI w edukacji wciąż koncentruje się głównie na zakazach i obawach. Finlandia konsekwentnie buduje system, którego celem jest wychowanie obywateli nie tylko sprawnie korzystających z nowych technologii, lecz przede wszystkim świadomych i krytycznych uczestników cyfrowej rzeczywistości.

– Uczniowie muszą rozumieć, jak działa AI. W szkołach muszą też jednak tworzyć teksty bez jej użycia. To nie jest sprzeczność. Chodzi o umiejętność współistnienia i krytycznego korzystania z narzędzia, a nie bycia przez nie zdominowanym. Nie chcemy wychowywać pokolenia, które będzie ślepo ufać algorytmom ani takiego, które będzie się ich bać jak ognia. Chcemy, by rozumiało, że AI to narzędzie mające swoje zalety i ograniczenia. Tak samo jak młotek czy kalkulator – podsumowuje Nina Penttinen z Fińskiej Agencji Edukacji.