18.03.2026
18.03.2026 13:41

GE Aerospace zainwestuje w Polsce 15 mln euro w 2026 r.

GE Aerospace zainwestuje w Europie w 2026 r. ponad 110 mln euro. Inwestycje zostaną zrealizowane w pięciu krajach europejskich, w tym w Polsce.

Na Polskę przypada 15 mln euro, które zostaną przeznaczone na zakup zaawansowanych systemów szlifowania i obróbki mechanicznej, rozbudowę zaplecza spawalniczego i systemów inspekcyjnych oraz modernizację infrastruktury kilku zakładów.

GE Aerospace to amerykańska firma z dziedziny napędów lotniczych, usług serwisowych i systemów pokładowych, dysponująca bazą około 50 tys. silników cywilnych oraz 30 tys. silników wojskowych w eksploatacji. Globalnie producent zatrudnia obecnie około 57 tys. osób. Największa jest skala biznesu w USA. Europa jest dla GE Aerospace drugim głównym ośrodkiem. Firma zatrudnia na kontynencie około 13 tys. pracowników.

Poza Polską ogłoszone przez firmę inwestycje zostaną zrealizowane we Włoszech, w Czechach, w Wielkiej Brytanii oraz w Rumunii. GE Aerospace chce zwiększyć zdolności produkcyjne oraz przyspieszyć wdrażanie zaawansowanych technologii wytwarzania. Dzięki inwestycjom w Europie ma powstać ponad 1 tys. miejsc pracy – podaje firma.

Największa część europejskich inwestycji producenta trafi w 2026 r. do Włoch. Tam firma chce zainwestować 77 mln euro w zaawansowane możliwości produkcyjne i testowe dla wielu programów silników komercyjnych oraz obronnych.

GE Aerospace w 2026 r. planuje również zainwestować około 40 mln euro w europejskie zakłady obsługi technicznej, napraw i remontów (MRO) oraz w ośrodki napraw komponentów.

– Ta znacząca inwestycja odzwierciedla nasze długoterminowe zaangażowanie w rozwój europejskiego przemysłu lotniczego, który stanowi kluczowy rynek dla wielu naszych strategicznych klientów – skomentował cytowany w komunikacie prasowym Riccardo Procacci, prezes i dyrektor generalny ds. napędów oraz technologii addytywnych w GE Aerospace.

Równolegle z inwestycjami w produkcję GE Aerospace inwestuje w rozwój kadr w Europie – podała spółka. Program grantów szkoleniowych dla szkół zawodowych w Wielkiej Brytanii i we Włoszech ma objąć w 2026 r. ponad 800 uczniów i studentów. W Polsce firma rozszerzy program Next Engineers w Warszawie, który docelowo obejmie ponad 4 tys. uczestników. Program jest skierowany do uczniów szkół średnich.

GE Aerospace w USA zainwestuje kolejny miliard

W marcu firma GE Aerospace podała także, że planuje w 2026 r. zainwestować kolejny 1 mld dolarów w swoje zakłady produkcyjne i bazę dostawców w USA. To kolejna z rzędu inwestycja w Stanach Zjednoczonych o tej skali.

Zatrudnienie w zakładach GE Aerospace w USA ma wzrosnąć o 5 tys. osób. W 2025 r. firma zatrudniła taką samą liczbę nowych pracowników.

Od 2024 r. GE Aerospace ogłosiło w USA plany inwestycyjne o wartości 2,5 mld dolarów, w tym około 600 mln dolarów w zakłady produkujące silniki dla wojska – podała firma.

Źródło: PAP/XYZ

Silnik samolotu z logo GE Aerospace
GE Aerospace zamierza zainwestować w Polsce 15 ml euro w 2026 r. Fot. Christopher Pike/Bloomberg via Getty Images
