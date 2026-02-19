Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.02.2026
19.02.2026 07:57

Kanadyjska firma AtkinsRealis chce budować drugą polską elektrownię jądrową

Kanadyjska firma AtkinsRealis zapowiada, że stanie do przetargu na budowę drugiej polskiej elektrowni jądrowej. Rząd Kanady już zapowiedział, że udzieli wsparcia finansowego dla oferty tej technologii.

– Głęboko wierzymy, że otrzymamy w tym zakresie wsparcie rządu kanadyjskiego i prywatnych inwestorów, zwłaszcza kanadyjskich. Przyjrzymy się również możliwościom Polski i mamy nadzieję, że uda nam się przedstawić propozycję jak najbardziej korzystną i odpowiadającą stronie polskiej – powiedział prezes AtkinsRealis Ian Edwards.
Rząd Kanady deklaruje pełne poparcie i wszystkie pozostające w jego dyspozycji narzędzia finansowe dla oferty technologii Candu do drugiej polskiej elektrowni jądrowej – obiecywał z kolei minister energii Kanady Tim Hodgson.

Candu (Canada Deuterium Uranium) to technologia reaktorów ciężkowodnych, w których paliwo stanowi naturalny uran. Kanada pracuje nad nią już od 70 lat.
– Samodzielnie rozwinęliśmy własną technologię energetyki jądrowej, a AtkinsRealis od wielu lat wspiera jej dalszy rozwój oraz zapewnia operacyjność, rozbudowę i utrzymanie reaktorów Candu w Kanadzie i na całym świecie – tłumaczy Edwards.

Jak z kolei dodaje szef działu nuklearnego firmy Joe St. Julian, Kanada jest w stanie produkować wszystkie części tych reaktorów u siebie. Podkreśla też, że polscy pracownicy i polskie firmy mogą zostać szybko przeszkoleni, by wiele technologii można było produkować w Polsce. Lokalny udział mógłby sięgnąć nawet 70 proc.

AtkinsRealis odpowiadałby za inżynierię, nadzór nad jakością, samą wyspę jądrową oraz produkcję wybranych elementów – zapewnia Edwards. Wyjaśnia, że w podobny sposób firma działała m.in. w Argentynie i Rumunii.

Przedstawiciele AtkinsRealis wskazują także na przewagi kanadyjskiej technologii jądrowej. Ich zdaniem naturalny uran jest łatwo dostępny, nie podlega tak restrykcyjnym regulacjom jak uran wzbogacony, a do tego jest tańszy. Reaktory na nim oparte mogą również produkować radioizotopy, wykorzystywane w medycynie i przemyśle, co daje dodatkowe źródła przychodów dla elektrowni.

Na świecie pracuje obecnie 26 reaktorów Candu. Są one wykorzystywane m.in. w Kanadzie, Rumunii i Chinach.

Pierwsza mała elektrownia jądrowa BWRX-300 powstanie we Włocławku
Elektrownia atomowa w Pickering
Firma AtkinsRealis chce zaoferować Polsce kanadyjską technologię jądrową. Fot. GettyImages
