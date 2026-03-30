Przesmyk suwalski wciąż wykluczony. Inwestycje w komunikację mniejsze i opóźnione?
Suwalszczyzna od dekad czeka na duże inwestycje komunikacyjne, które lepiej połączyłyby ją z resztą kraju. I wygląda na to, że jeszcze poczeka, bo budowa ważnych dróg i szlaków kolejowych będzie opóźniona.
30.03.2026, 04:45
Na fot. budowa drogi na Suwalszczyźnie – na odcinku Suwałki -Budzisko. Fot. PAP/Artur Reszko
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie problemy z transportem drogowym i kolejowym ma Suwalszczyzna i dlaczego wciąż jest komunikacyjną białą plamą Polski.
- Które drogi, mające biec przez Suwalszczyznę mogą mieć obniżoną rangę i z czego to wynika.
- Dlaczego drogi na Suwalszczyźnie mają istotne znaczenie dla obronności państwa i na czym to polega.