Łukasz Maliczenko odwołany z funkcji wiceprezesa ElectroMobility Poland

Rada nadzorcza ElectroMobility Poland zdecydowała o odwołaniu Łukasza Maliczenko z funkcji wiceprezesa EMP – poinformował rzecznik spółki na platformie X. Do końca marca ma się rozstrzygnąć, czy EMP uzyska wsparcie z KPO na projektowany hub elektromobilności w Jaworznie.

„Rada nadzorcza ElectroMobility Poland SA podjęła uchwałę o odwołaniu Łukasza Maliczenko z funkcji wiceprezesa EMP z dniem 22 stycznia 2026 r." – napisał Piotr Michniuk, rzecznik prasowy ElectroMobility Poland.

Rada Nadzorcza ElectroMobility Poland S.A. podjęła uchwałę o odwołaniu Łukasza Maliczenko z funkcji wiceprezesa EMP z dniem 22 stycznia 2026 r.



Łukasz Maliczenko z ElectroMobility Poland był związany od 2019 r. Wcześniej pełnił w spółce funkcję dyrektora ds. rozwoju produktu. Do… — Piotr Michniuk (@MichniukPiotr) January 23, 2026

Łukasz Maliczenko był związany z ElectroMobility Poland od 2019 r. Wcześniej pełnił w spółce funkcję dyrektora ds. rozwoju produktu. Do zarządu ElectroMobility Poland został powołany 2 września 2024 r. jako wiceprezes.

W zarządzie spółki pozostaje Tomasz Kędzierski na stanowisku prezesa oraz Sławomir Bekier na stanowisku członka zarządu ds. finansowych.

Czytaj także: Izera 2.0 może być hybrydą. Wraca projekt polskiego auta elektrycznego (WYWIAD)

ElectroMobility Poland stara się o 4,5 mld zł z KPO

ElectroMobility Poland jest na ostatniej prostej starań o 4,5 mld zł w formie wejścia kapitałowego z KPO na budowę polskiego hubu elektromobilności; spółka wskazywała, że zakłada model joint venture z jednym z wiodących azjatyckich producentów.

18 listopada 2025 r. NFOŚiGW podał, że PowerUp Hydro Tech oraz ElectroMobility Poland znalazły się na krótkiej liście rankingowej w programie Instrument wsparcia dla gospodarki niskoemisyjnej.

W połowie grudnia fundusz poinformował, że w ramach IV rewizji KPO zaktualizowano harmonogramy realizacji i rozliczenia inwestycji wdrażanych przez NFOŚiGW, m.in. w ramach Instrumentu wsparcia dla gospodarki niskoemisyjnej.

Nowe terminy to 31 marca 2026 r. (zamiast końca 2025 r.) na podpisanie umów inwestycyjnych między NFOŚiGW a wnioskodawcami oraz 30 czerwca 2026 r. na przekazanie pieniędzy przez NFOŚiGW w ramach wejść kapitałowych na podstawie umów zawartych w I kw. 2026 r.

Pod koniec grudnia resort aktywów państwowych informował, że do końca 2025 r. ElectroMobility Poland otrzyma skarbowe papiery wartościowe warte 800 mln zł.

MAP wyjaśnił, że pieniądze pochodzą z Funduszu Reprywatyzacji i są przeznaczone na projekt budowy fabryki samochodów niskoemisyjnych, tj. hybrydowych oraz elektrycznych.

Polecamy: Izera okazała się w Polsce fiaskiem, Togg w Turcji – hitem

Źródło: PAP