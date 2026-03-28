Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 28.03.2026
NEWSROOM XYZ
28.03.2026 14:37

Na terenie leśnym w woj. mazowieckim spadł niezidentyfikowany obiekt

W kompleksie leśnym w miejscowości Rudnik koło Cegłowa (woj. mazowieckie) znaleziono cztery podejrzane kartony. Sprawę bada policja.

– Potwierdzam znalezienie w kompleksie leśnym czterech kartonów. Czekamy na ekipę, która sprawdzi je pod kątem pirotechnicznym – przekazała portalowi TVP. Info oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim starszy sierżant Paula Antolak. 

Nieoficjalnie świadkowie mówią, że może to być kontrabanda z balony przemytniczego. Widzieli na drzewach materiał, który może być powłoką balonu.

Na miejscu są straż pożarna i policja, która zgłoszenie otrzymała od straży granicznej.

Służby ustalają co to za obiekt. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Funkcjonariusze pracują na miejscu.

Źródło: PAP, TVP Info

Na miejscu są straż pożarna i policja, która zgłoszenie otrzymała od straży granicznej. Fot. PAP/Albert Zawada
