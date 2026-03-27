Dino ciągnie w dół WIG20. Notowania GPW 27 marca 2023 r.

Kurs Dino załamał się po publikacji wyników, znacząco gorszych od prognozy.

XTB: Dino w taraptach z powodu spadających marży

Jak zauważył w komentarzu przesłanym XYZ analityk domu maklerskiego XTB Mikołaj Sobierajski, gorsze wyniki sieci marketów spożywczych są efektem ostrożniejszych zachowań konsumentów w ostatnich miesiącach roku oraz deflacji cen produktów spożywczych, co ograniczyło dynamikę sprzedaży i wpłynęło na niższe marże.

Dodatkowo, w jego ocenie wyraźna przecena akcji odzwierciedla zarówno rozczarowanie wynikami IV kwartału, jak i obawy inwestorów co do możliwych wyzwań w kolejnych okresach. Raport pokazuje, że wyniki spółki mogą odbiegać od prognoz rynkowych, a presja kosztowa i operacyjna może nadal ograniczać rentowność, co bezpośrednio wpływa na bieżące notowania akcji.

Spadki Dino pociągnęły w dół WIG20, który ok. godz. 15.30 spadał o 1,6 proc. do ok. 3252 pkt. WIG zniżkował o 1,4 proc. do ok. 119206 pkt, mWIG40 szedł w dół o 0,8 proc. do ok. 8210 pkt, a sWIG80 tracił 1,3 proc. i wynosił ok. 28980 pkt.

GPW w ciągu tygodnia niemal na zero, jednak obniżka nastrojów jest drastyczna

Taki poziom WIG20 oznacza, że w ciągu całego tygodnia pozostał w zasadzie na niezmienionym poziomie, natomiast wartość WIG zmniejszyła się o ok. 0,3 proc. Indeks mWIG40 spadł o ok. 0,6 proc., natomiast sWIG80 zanotowałby zniżkę o 2,2 proc.

Odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 16,7 pkt. proc. i wyniósł 30 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego wzrósł o 13,5 pkt. proc. do 42,9 proc. - wynika z sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów za tydzień zakończony 26 marca.

W Europie indeks FTSE 100 spadał o 0,3 proc., DAX tracił 1,4 proc., a CAC 40 zniżkował o 0,9 proc.

W USA Dow Jones Industrial spadał o 0,9 proc., S&P500 tracił 0,9 proc., a Nasdaq Comp. szedł w dół o 1,3 proc.

LPP i Modivo na minus, Santader i Kęty na plus

Do liderów spadków w piątek 27 marca oprócz Dino należały też spółki odziewowe –LPP i Modivo, które ok. godz. 15.30 traciły po ponad 3 proc.

LPP spadało po osiągnięciu w czwartek historycznego maksimum na poziomie 22650 zł. Modivo znajduje się z kolei w trendzie spadkowym od jedenastu miesięcy. Od początku maja 2025 r. do 26 marca 2026 r. akcje spółki staniały o ponad 62 proc.

Wśród blue chipów były też rosnące spółki, wśród nich najmocniej szedł w górę Santander – o 1,4 proc. Dobrze radziły sobie też Kęty (1,2 proc.)

Grupa Kęty przedstawiła wyniki za IV kwartał 2025 r., które były zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o zapasach ropy

Zgodnie z oczekiwaniami Sejm uchwalił w piątek ogłoszoną w czwartek nowelizację ustawy o zapasach ropy. Wprowadza ona urzędowe ceny maksymalne na benzynę i olej napędowy. Ponadto sejm jednogłośnie uchwalił ustawę umożliwiającą ministrowi finansów obniżenie stawki akcyzy na paliwa za pomocą rozporządzenia do 30 czerwca 2026 r. Taka obniżka ma być wprowadzana na czas niezbędny do ograniczenia skutków wojny na Bliskim Wschodzie.

Kurs Orlenu spadał o 1,6 proc., dokładając do czwartkowych strat, które wyniosły 2,2 proc. Od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie, czyli od 2 marca, do czwartkowego zamknięcia Orlen jednak wzrósł – o niemal 14 proc.

Główne wnioski Załamanie kursu Dino pociągnęło w dół cały WIG20. Silny, około 16-procentowy spadek Dino po publikacji słabszych od oczekiwań wyników okazał się na tyle duży, że obciążył cały indeks WIG20, który zkończył dzień stratą rzędu 1,5 proc. Dino działało więc jak kluczowy czynnik zniżki szerokiego rynku. W całym tygodniu nastroje inwestorów wyraźnie się pogorszyły. Pomimo że WIG20 w skali tygodnia pozostał niemal bez zmian, dane z sondażu nastrojów pokazują silny spadek optymizmu inwestorów (o 16,7 pkt proc.) i jednoczesny wzrost oczekiwań spadków (o 13,5 pkt proc.). Wpływ polityki rządu na rynek. Sejm przyjął ustawy dotyczące regulacji cen paliw i możliwości obniżenia akcyzy, co zdaje się oddziaływać na kurs Orlenu. Państwowy gigant paliwowy wciąż jest jednak na znaczącym plusie w miesiącu, w którym ceny ropy poszły skokowo w górę z powodu kryzysu wokół cieśniny Ormuz.

Źródło: PAP, XYZ