Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.03.2026
26.03.2026 06:30

Najważniejsze wydarzenia 26 marca 2026 r.

Sejm będzie pracował nad rządowym projektem, który ma usprawnić rozdysponowanie środków finansowych dla podmiotów ochrony ludności, w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Projekt wprowadza też m.in. definicję punktów schronienia.

Prace nad przepisami schronowymi wreszcie nabrały tempa. Co to oznacza dla sektora nieruchomości?

Na dziś Naczelny Sąd Administracyjny wyznaczył termin rozprawy w sprawie dotyczącej przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku, byłego banku Leszka Czarneckiego.

Europosłowie będą głosować nad porozumieniem celnym zawartym przez prezydenta USA Donalda Trumpa i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen w lipcu 2025 r. UE zobowiązała się do obniżenia ceł na niektóre produkty rolne sprowadzane z USA do Europy.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zaprezentuje swój doroczny raport, zawierający m.in. zaktualizowane dane na temat wydatków na obronność krajów członkowskich Sojuszu w 2025 roku.

Wieczornym meczem z Albanią na PGE Narodowym w Warszawie polscy piłkarze rozpoczną dodatkową fazę eliminacji mistrzostw świata.

Kadry dla atomu. W Polsce powstaje nowy rynek pracy. Plan przygotuje politechnika
Przed budową elektrowni atomowej inwestorzy budują kadry. W szczytowym okresie inwestycji potrzebnych będzie 12 tys. ludzi. Zaangażowane spółki już szkolą, akredytują wykonawców i wysyłają studentów na specjalistyczne staże. Rząd chce jednak wiedzieć, jak długoterminowo szkolić kadry dla całego sektora jądrowego jako nowej branży – także poza pierwszą elektrownią na Pomorzu. W kwietniu rusza specjalny projekt.
24.03.2026
Geopolityka odbija się na nastrojach konsumenckich w Europie. Polacy ostrożni w ocenach
Światowa polityka i międzynarodowe napięcia wpływają na nastroje konsumenckie. Również na oczekiwania wobec Unii Europejskiej. Na tle obywateli dziesięciu krajów zbadanych przez Euroconsumers Polacy wyróżniają się największym zaufaniem do Stanów Zjednoczonych jako wiarygodnego partnera.
26.03.2026
Trudne atomowe negocjacje. Prezes Westinghouse Polska: pośpiech nie jest dobrym doradcą
Zapowiadane na pierwsze półrocze 2026 r. podpisanie kontraktu na budowę elektrowni jądrowej na Pomorzu może się opóźnić. – Uzgodnienie dobrej umowy wymaga czasu i w tym przypadku pośpiech nie jest dobrym doradcą – wskazuje Mirosław Kowalik, prezes Westinghouse Polska. W rozmowie z XYZ wyjaśnia, co jest najtrudniejsze w negocjacjach, jak przebiega współpraca z polskimi firmami i czy uruchomienie pierwszego bloku w 2036 r. jest nadal możliwe.
25.03.2026
Ceny mieszkań stoją czy spadają? Jak nie zgubić się w gąszczu danych, rabatów i rynkowych pozorów
Deweloperzy mówią o stabilizacji cen mieszkań, ale rynek wysyła sygnał. W części miast stawki rzeczywiście wyhamowały, w innych realne obniżki ukrywają się w rabatach, promocjach i negocjacjach. Problem w tym, że w zawiłościach danych ofertowych i transakcyjnych coraz trudniej wychwycić, co naprawdę dzieje się z cenami.
25.03.2026
„Naciągany kompromis”? Reforma PIP w rękach prezydenta. W tle 11 mld zł
Reforma PIP czeka na podpis prezydenta. Jakie zmiany przyniesie nowelizacja zarówno dla pracowników, jak i pracodawców?
24.03.2026
Szalony dzień na GPW. Podsumowanie notowań 23 marca 2026 r.
Warszawska giełda ma za sobą burzliwy dzień, w trakcie którego obserwowaliśmy sporą wyprzedaż, a następnie punkt zwrotny, który zadecydował o tym, że ostatecznie na zamknięcie WIG i WIG20 odnotowały wzrosty. Tym punktem zwrotnym było oświadczenie prezydenta USA Donalda Trumpa, że USA dobrze dogadują się z Iranem i wkrótce możliwe jest dojście do porozumienia.
23.03.2026