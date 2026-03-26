Najważniejsze wydarzenia 26 marca 2026 r.

Sejm będzie pracował nad rządowym projektem, który ma usprawnić rozdysponowanie środków finansowych dla podmiotów ochrony ludności, w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Projekt wprowadza też m.in. definicję punktów schronienia.

Na dziś Naczelny Sąd Administracyjny wyznaczył termin rozprawy w sprawie dotyczącej przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku, byłego banku Leszka Czarneckiego.

Europosłowie będą głosować nad porozumieniem celnym zawartym przez prezydenta USA Donalda Trumpa i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen w lipcu 2025 r. UE zobowiązała się do obniżenia ceł na niektóre produkty rolne sprowadzane z USA do Europy.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zaprezentuje swój doroczny raport, zawierający m.in. zaktualizowane dane na temat wydatków na obronność krajów członkowskich Sojuszu w 2025 roku.

Wieczornym meczem z Albanią na PGE Narodowym w Warszawie polscy piłkarze rozpoczną dodatkową fazę eliminacji mistrzostw świata.