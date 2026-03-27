Czy odległość od szkoły i zieleni zdecyduje o wartości działek?

Przez lata dla wielu kupujących logika była prosta: jeśli obok stoją domy, jest droga, a wokół rozwija się zabudowa, to prędzej czy później da się tam postawić własny budynek. Reforma planistyczna może ten sposób myślenia podważyć. Od 1 lipca 2026 r. wydawanie nowych decyzji o warunkach zabudowy będzie ściśle powiązane z planem ogólnym gminy. Choć w praktyce nastąpi to od momentu, w którym faktycznie plan ogólny zostanie uchwalony.

To oznacza, że o losie działki coraz częściej zdecyduje nie intuicja właściciela, lecz to, czy teren trafi do odpowiedniej strefy, znajdzie się w obszarze uzupełnienia zabudowy i spełni standardy dostępności infrastruktury społecznej.

W praktyce najwięcej emocji budzą dziś dwa filtry. Pierwszy to obszar uzupełnienia zabudowy, czyli nowy mechanizm, który ma ograniczyć tzw. rozlewanie się zabudowy. Drugi to limity odległości od szkoły podstawowej i terenów zieleni publicznej. Ustawa przewiduje, że dostęp do szkoły oznacza położenie działki nie dalej niż 1,5 km w miastach i 3 km poza miastami, liczone jako droga dojścia ogólnodostępną trasą dla pieszych. Analogiczne progi dotyczą także zieleni publicznej.

To właśnie na styku tych przepisów pojawia się dziś najwięcej pytań. Nowy system miał uporządkować chaos przestrzenny. Ale może też sprawić, że część gruntów formalnie pozostanie w strefie mieszkaniowej, a mimo to nie będzie można ich zabudować.

Nie każda działka „między domami” będzie jeszcze budowlana

Największa zmiana polega na tym, że sama bliskość istniejącej zabudowy przestaje być wystarczającym argumentem. Dla wielu właścicieli to może być szok. Przez lata funkcjonowało przekonanie, że skoro sąsiad się wybudował, to kolejna działka też prędzej czy później dostanie zielone światło.

– Dla inwestora kluczowe jest, czy jego działka znajdzie się w granicach obszaru uzupełnienia zabudowy. To od tego zależy, czy po wejściu w życie planu ogólnego gminy będzie można uzyskać decyzję o warunkach zabudowy – mówi Malwina Kołodziej radca prawny z kancelarii Inlegis.

Obszary uzupełnienia zabudowy (OUZ) mają być wyznaczane według reguł określonych w rozporządzeniu Ministerstwa Rozwoju i Technologii z 2 maja 2024 r. Chodzi o to, by nowa zabudowa nie rozlewała się po polach, tylko uzupełniała istniejące, zwarte struktury. Sam kierunek nie jest przypadkowy. Ustawa i rozporządzenia wpisują się w szerszą próbę porządkowania przestrzeni i ograniczania kosztownej suburbanizacji.

Problem w tym, że teoria zderza się z praktyką. W wielu gminach działki od lat dzielono na mniejsze parcele. Dla właściciela wyglądały jak pełnoprawne grunty budowlane.

– Może być tak, że działka znajdzie się w strefie zabudowy mieszkaniowej, ale nie będzie objęta obszarem uzupełnienia zabudowy. I wtedy, mimo że formalnie leży w strefie mieszkaniowej, właściciel nic tam nie wybuduje – podkreśla Paweł Goryl, specjalista z zakresu prawa nieruchomości kancelarii Inlegis.

To ryzyko dotyczy zwłaszcza terenów o rozproszonej zabudowie. Tam, gdzie domy stoją rzadko i nieregularnie, gmina może nie mieć podstaw do wyznaczenia OUZ. W efekcie część gruntów straci nie tyle sam status własności, ile realną perspektywę zabudowy.

Co to jest ogólnodostępna trasa dla pieszych

Kolejny problem to wspomniane limity odległości od szkoły podstawowej i terenów zieleni publicznej, które wynikają z uprawnienia gminy do wyznaczenia tzw. standardów dostępności infrastruktury społecznej.

– To nie jest odległość „w linii prostej”. Ustawa mówi o drodze dojścia ogólnodostępną trasą dla pieszych od granicy działki do budynku szkoły podstawowej. I właśnie tu zaczyna się pole do sporów interpretacyjnych – zaznacza Malwina Kołodziej.

Samo brzmienie przepisu zostawia sporo miejsca na praktyczne wątpliwości. Czym dokładnie jest „ogólnodostępna trasa dla pieszych”? Czy może prowadzić drogą wewnętrzną? Czy wystarczy ciąg, który dziś jest używany przez mieszkańców, ale nie ma oczywistego statusu? Ustawa wskazuje ogólne zasady, ale nie odpowiada na wszystkie terenowe niuanse.

Do tego dochodzi jeszcze jeden problem. Standardy dostępności są płynne. Obszar uzupełnienia zabudowy, raz wpisany do planu ogólnego, obowiązuje do czasu zmiany planu. Tymczasem dostęp do szkoły czy zieleni jest badany przy wydawaniu decyzji. To oznacza, że stan faktyczny może się zmienić.

– Jeżeli dziś jest szkoła, a za rok zostanie zamknięta albo przeniesiona, to przy kolejnej decyzji organ będzie musiał ocenić sytuację na nowo. I może się okazać, że wcześniej realna inwestycja nagle przestaje spełniać standard – ostrzega Paweł Goryl.

To szczególnie ważne dla terenów wiejskich i podmiejskich. Tam sieć szkół bywa rzadsza, a zmiany demograficzne szybsze. W praktyce oznacza to większą niepewność dla właścicieli działek, którzy dziś kupują grunt z myślą o budowie domu za dwa lub trzy lata.

Zdaniem eksperta Mit zakazu budowy domów od 2026 r. Kluczowe będą decyzje gmin W obiegu krąży wiele uproszczeń, jakoby od 2026 r. miał obowiązywać zakaz budowy domu na działce położonej dalej od szkoły podstawowej czy terenów zielonych. To nie jest tak proste.



Po pierwsze, nie mówimy o zmianach w Prawie budowlanym, lecz o rozwiązaniach z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności art. 13f dotyczącym standardów dostępności infrastruktury społecznej. Przepisy przewidują, że nowa zabudowa mieszkaniowa powinna mieć dostęp do szkoły podstawowej w odległości do 1,5 km w miastach i 3 km poza miastami, liczony według ogólnodostępnej trasy pieszej. Podobne wymogi dotyczą dostępu do terenów zieleni publicznej.



Po drugie, regulacje nie działają automatycznie. Ich znaczenie zależy od tego, jak gmina uchwali plan ogólny i czy wprowadzi konkretne standardy. Ustawodawca pozostawił samorządom elastyczność, więc nie można powiedzieć, że każda działka dalej od szkoły automatycznie traci możliwość zabudowy.



To nie znaczy, że problemu nie ma. Dla właścicieli gruntów i kupujących ryzyko jest realne. Nieruchomość, która dziś wydaje się atrakcyjna, po uchwaleniu planu ogólnego może być objęta ograniczeniami, zwłaszcza poza miastami. W praktyce może to obniżyć jej atrakcyjność lub wartość, choć zawsze wymaga analizy konkretnego przypadku.



Po 1 lipca 2026 r. bez planu ogólnego gmina nie będzie mogła uchwalać nowych planów miejscowych ani wydawać decyzji o warunkach zabudowy. To oznacza, że kluczowe staje się nie tylko położenie działki, ale też tempo prac planistycznych w gminie.



Wniosek? Dziś przed zakupem działki nie wystarczy sprawdzić księgi wieczystej i dojazdu. Trzeba przeanalizować plan ogólny i to, czy nieruchomość spełni standardy dostępności infrastruktury. Bo problemem może być nie sama działka, lecz zmiana zasad gry.

Gmina może dużo. Problem w tym, że często nie ma zasobów

Plan ogólny ma objąć całą gminę i zastąpić dotychczasowe studium. Jego ustalenia będą wiążące zarówno dla planów miejscowych, jak i decyzji o warunkach zabudowy. Po 30 czerwca 2026 r. bez obowiązującego planu ogólnego nie będzie można wydawać nowych WZ (warunki zabudowy).

Teoretycznie gminy dostały więc bardzo mocne narzędzie do prowadzenia własnej polityki przestrzennej. W praktyce wiele z nich zmaga się z brakami kadrowymi, niedoborem urbanistów i ograniczonym czasem.

– Problemem nie jest tylko sama treść reformy. Problemem jest też to, że wiele gmin po prostu nie ma ludzi, czasu i zasobów, żeby zrobić to dobrze. Przerzucono na samorządy ogromną odpowiedzialność, ale nie wszędzie poszły za tym realne kompetencje i możliwości organizacyjne – podkreśla Malwina Kołodziej.

To ważne, bo od jakości planu ogólnego będzie zależeć bardzo dużo. Nie tylko to, gdzie da się budować dom jednorodzinny. Ale też to, gdzie będzie można procedować większe inwestycje, w tym mieszkaniowe projekty deweloperskie. Reforma obejmuje bowiem nie tylko indywidualnych właścicieli działek, lecz cały rynek gruntów.

Z perspektywy samorządu nowy model ma sens. Ograniczenie rozproszonej zabudowy może zmniejszyć presję na budowę drogi, kanalizacji i innych kosztownych elementów infrastruktury. To jeden z najmocniejszych argumentów za zmianami.

– Ograniczenie rozlewającej się zabudowy jest potrzebne. Gminy ponoszą potem ogromne koszty doprowadzenia dróg, kanalizacji czy innych instalacji. Tylko że porządkowanie przestrzeni nie powinno odbywać się kosztem ludzi, którzy kupowali działki w zupełnie innym stanie prawnym i z innymi oczekiwaniami – mówi Paweł Goryl.

Plan ogólny nie daje odszkodowania. I to może być największy spór

Jednym z najbardziej drażliwych skutków reformy jest kwestia szkód planistycznych. Jeśli gmina uchwala lub zmienia miejscowy plan i przez to właściciel traci możliwość korzystania z nieruchomości w dotychczasowy sposób, może dochodzić roszczeń na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Chodzi m.in. o odszkodowanie albo wykup nieruchomości.

W przypadku planu ogólnego sytuacja jest jednak inna. Ten dokument wyznacza kierunek i wiąże późniejsze decyzje, ale sam nie uruchamia takich samych roszczeń odszkodowawczych jak miejscowy plan.

– To jest kluczowe. Plan ogólny może w praktyce odciąć właściciela od możliwości zabudowy. Ale sam z siebie nie rodzi takich roszczeń jak plan miejscowy. To oznacza, że ktoś może stracić realną wartość inwestycyjną działki, a jednocześnie nie mieć prostego narzędzia, by domagać się rekompensaty – wskazuje Malwina Kołodziej.

To właśnie dlatego prawnicy spodziewają się dużej liczby indywidualnych sporów. Zwłaszcza tam, gdzie właściciele od lat zakładali, że budowa jest kwestią czasu, bo obok stoją już domy, media są w pobliżu, a działka wydaje się „oczywiście budowlana”.

Sytuację komplikuje jeszcze to, że nowe domy nie rozszerzą automatycznie obszaru uzupełnienia zabudowy. Jeżeli ktoś uzyskał warunków zabudowy wcześniej i zbuduje dom, sąsiedzi nie zyskają z automatu tych samych możliwości.

– Możemy znaleźć się w sytuacji, w której jedna osoba buduje na podstawie wcześniej uzyskanej WZ, a właściciel sąsiedniej działki, mimo podobnego położenia, zostaje z niczym. I to będzie dla wielu osób kompletnie niezrozumiałe – mówi Paweł Goryl.

Co to oznacza dla kupujących działki i dla rynku

Dla osób planujących zakup działki wniosek jest prosty: od 2026 r. sama lokalizacja i wygląd okolicy nie wystarczą. Trzeba będzie sprawdzić nie tylko plan miejscowy, ale również projekt lub treść planu ogólnego. Ponadto również położenie wobec szkoły i zieleni oraz to, czy działka ma szansę znaleźć się w obszarze uzupełnienia zabudowy.

W najlepszej sytuacji pozostaną właściciele gruntów objętych stabilnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Tam ryzyko jest mniejsze, choć i ono nie znika całkowicie, bo cały system będzie musiał zachować spójność z planem ogólnym. Najwięcej niepewności dotyczy działek, które do tej pory opierały swój potencjał głównie na możliwości uzyskania WZ.

– Każdy, kto ma działkę albo planuje jej zakup, powinien naprawdę interesować się tym, co dzieje się z planem ogólnym gminy. Nawet jeśli dziś wydaje mu się, że wszystko jest bezpieczne – podkreśla Malwina Kołodziej.

Rynek zapewne zareaguje szybko. Część parceli zyska, bo ich status zostanie uporządkowany. Część może jednak stracić atrakcyjność, zwłaszcza w gminach o rozproszonej zabudowie. To może być szczególnie trudne na terenach wiejskich, gdzie od pokoleń funkcjonował model „dom dla dzieci obok domu rodziców”.

– Na wsiach ten problem może być naprawdę duży. Babcia wybudowała dom, potem rodzice, ale wnuki mogą już nie dostać takiej możliwości. Dotychczasowe myślenie, że skoro zabudowa już jest, to kolejna działka też się obroni, przestanie działać – przestrzega Paweł Goryl.

Reforma planistyczna ma więc dwa oblicza. Z jednej strony może pomóc uporządkować przestrzeń i zatrzymać chaos, który przez lata kosztował gminy miliony złotych. Z drugiej strony tworzy nowy poziom niepewności dla właścicieli gruntów i inwestorów. A ponieważ stawką jest nie tylko ład przestrzenny, ale też realna wartość prywatnego majątku, spory wokół planów ogólnych dopiero się zaczynają.

Zdaniem eksperta Nie limit, lecz ryzyko. Jak naprawdę działają nowe standardy dostępności W przestrzeni medialnej coraz częściej pojawia się teza, że „od 2026 r. nie da się budować domu dalej niż 1,5 km od szkoły i terenów zielonych”.

Kluczowe jest to, że standardy te mają charakter fakultatywny – gmina może je wprowadzić w planie ogólnym, ale nie ma obowiązku zastosowania ich w każdym przypadku i w każdej gminie.



Realne skutki będą więc lokalne: zaczniemy je odczuwać dopiero tam, gdzie gminy uchwalą plany ogólne i zdecydują się na wdrożenie standardów. Dla rynku działek – zwłaszcza pod zabudowę jednorodzinną – oznacza to wzrost ryzyka planistycznego. Działki położone na obrzeżach, dalej od infrastruktury, mogą wymagać dłuższej ścieżki do uzyskania przeznaczenia mieszkaniowego, a w skrajnych przypadkach ich potencjał zabudowy może zostać ograniczony. W praktyce przełoży się to na dyskonto cenowe i spadek płynności gruntów „peryferyjnych”, przy jednoczesnej premii dla działek położonych bliżej istniejących szkół i zorganizowanej zieleni.



Dla kupujących i firm realizujących tzw. jednorodzinkę kluczowe jest due diligence na poziomie gminy: czy standardy będą wpisane do planu ogólnego, na jakim etapie jest procedura i jaki będzie wpływ konkretnych zapisów na daną nieruchomość.

Mniej działek na rynku, słabsza rotacja ofert

Rynek działek wchodzi w sezon wiosenny w wyraźnie słabszej kondycji niż rok temu. Liczba dostępnych ofert spada, a jednocześnie nie widać wyraźnego napływu nowych ogłoszeń. W praktyce oznacza to mniejszy wybór dla kupujących i większą konkurencję o atrakcyjne lokalizacje.

Dane z początku 2026 r. pokazują, że choć część właścicieli wróciła na rynek po zimowym zastoju, skala tego odbicia jest ograniczona. Liczba nowych ogłoszeń jest wyraźnie niższa niż rok wcześniej. Ale rynek nie odzyskał dynamiki z 2024 r., kiedy oferta była rekordowa.

– Rynek działek jest dziś bardzo wymagający dla kupujących. Mamy mniej ofert i ograniczoną skłonność sprzedających do negocjacji, więc presja cenowa jest wysoka – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Jednocześnie spada liczba działek wycofywanych z rynku, co najczęściej oznacza mniejszą liczbę transakcji. To sygnał, że obrót gruntami wyhamował, a decyzje zakupowe podejmowane są ostrożniej niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu.

Zmienia się sposób podejmowania decyzji inwestycyjnych. Coraz częściej to nie cena czy widok decydują o atrakcyjności działki, ale jej „bezpieczeństwo planistyczne” – czyli realna możliwość zabudowy w perspektywie najbliższych lat.