Najważniejsze wydarzenia 30 marca 2026 r.

O 9 rozpocznie się konferencja prasowa przed startem II etapu wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur, z udziałem wiceministra finansów, szefa Krajowej Administracji Skarbowej Marcina Łobody oraz wiceministra finansów, zastępcy szefa Krajowej Administracji Zbigniewa Stawickiego.

O 11 briefing prasowy w sprawie zmian w systemie egzaminowania kierowców, z udziałem wiceministra infrastruktury Stanisława Bukowca.

W Wojskowych Zakładach Elektronicznych w Zielonce, wiceszef MON Cezary Tomczyk weźmie udział w uroczystym podpisaniu umowy inwestycyjnej na budowę Centrum Serwisowo-Produkcyjnego pocisków rakietowych CAMM-ER i hali produkcyjnej dla elementów systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ogłosi wynik 34. Finału WOŚP. Pieniądze zbierała dla gastroenterologii dziecięcej.

Szefowie dyplomacji Pakistanu, Arabii Saudyjskiej, Turcji i Egiptu spotkają się w sprawie wojny na Bliskim Wschodzie.

W Paryżu odbędzie się spotkanie ministrów finansów i energii państw grupy G7 z udziałem przedstawicieli banków centralnych