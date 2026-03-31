31.03.2026 06:30

Najważniejsze wydarzenia 31 marca 2026 r.

O 7 odbędzie się briefing prasowy nt. wprowadzenia w życie rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej”, z udziałem m.in. ministra energii Miłosza Motyki i ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna.

O 9 rozpocznie się konferencja wynikowa Grupy Tauron za 2025 rok.

O 9.30 konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego nt. projektu ustawy, który ma na celu ochronę rolniczych funkcji produkcyjnych wsi.

Rada Ministrów zajmie się m.in. projektem ustawy o systemach sztucznej inteligencji, która ma wdrożyć w Polsce unijny akt o sztucznej inteligencji. Projektowane przepisy powołują organ nadzoru rynku AI, czyli Komisję Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.

O 16.05 rozpocznie się konferencja prasowa premiera Donalda Tuska i premiera Republiki Irlandii Micheála Martina.

W Kijowie odbędzie się wizyta ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej oraz szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas.

Spółki energetyczne ciągną giełdę w górę. Notowania GPW 30 marca 2027 r.
WIG20 i WIG zakończyły dzisiejszy dzień na plusie. To efekt dobrych notowań spółek surowcowych i energetycznych.
30.03.2026
Niespodziewane zmiany u Świadków Jehowy. Dlaczego łagodzą zakaz transfuzji krwi?
Zakaz przetaczania krwi od dekad jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych zasad dotyczących życia i śmierci Świadków Jehowy. Przez lata był on raczej zaostrzany niż łagodzony. Dlatego najnowsza, ogłoszona właśnie przez kierownictwo organizacji liberalizacja może zaskakiwać nawet samych wyznawców. Co mogło stać za tą decyzją?
29.03.2026
LPP buduje siłę na zaufaniu i ambicji. Marek Piechocki: Nie chcemy pracowników, którzy odmierzają czas z zegarkiem w ręku (WYWIAD)
Pierwszy firmowy kredyt zaciągnął na 120 tysięcy dolarów, ostatnio banki chciały pożyczyć 20 miliardów złotych. Choć zbudował jedną z najcenniejszych polskich firm, podkreśla: „Chciałbym pozostać skromny”. Co jego zdaniem stoi za sukcesem LPP i polskiej gospodarki? – Nam ciągle się chce, to nasza przewaga – podkreśla Marek Piechocki, twórca LPP.
30.03.2026
Zamaszysta „zamczystość”. Czyli każdy marzy o zamku
Kuba Snopek zrobił wystawę małą, ale dotykającą problemu, który rozlewa się po Polsce szerzej niż nowe zamknięte osiedla na obrzeżach wielkich miast. „Ostatni zamek” w Zamku Królewskim w Warszawie to rzecz o budowaniu marzenia. Mamy wciąż coś z księżniczek z dzieciństwa – chcemy do zamku. I „zazamczenie” kraju mówi o nas więcej, niż byśmy chcieli.
29.03.2026
Inicjatywa Ministerstwa Infrastruktury zatopi największego polskiego przewoźnika kolejowego? W grze 770 mln zł
Planowana przez rząd zmiana w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym realnie zagraża spółce Polregio, największemu przewoźnikowi kolejowemu w Polsce, który i tak od lat jest na granicy zapaści. Tłumaczenie Ministerstwa Infrastruktury jedynie potwierdza rozbieżność zdań i chaos panujące w resorcie.
30.03.2026
Arcybiskup Sarah Mullally. Niezwykła historia pierwszej kobiety na czele Kościoła Anglii
Od naczelnej pielęgniarki kraju do pierwszej kobiety na tronie arcybiskupów Canterbury. Historyczny ingres nowej zwierzchniczki Kościoła Anglii przerywa 1400 lat męskiej dominacji. Ale Sarah Mullally nie ma zbyt wiele czasu na świętowanie: staje na czele instytucji głęboko podzielonej, mierzącej się z buntem konserwatystów i wstrząśniętej tuszowaniem wieloletnich nadużyć seksualnych wobec małoletnich.
28.03.2026