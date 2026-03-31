Najważniejsze wydarzenia 31 marca 2026 r.

O 7 odbędzie się briefing prasowy nt. wprowadzenia w życie rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej”, z udziałem m.in. ministra energii Miłosza Motyki i ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna.

O 9 rozpocznie się konferencja wynikowa Grupy Tauron za 2025 rok.

O 9.30 konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego nt. projektu ustawy, który ma na celu ochronę rolniczych funkcji produkcyjnych wsi.

Rada Ministrów zajmie się m.in. projektem ustawy o systemach sztucznej inteligencji, która ma wdrożyć w Polsce unijny akt o sztucznej inteligencji. Projektowane przepisy powołują organ nadzoru rynku AI, czyli Komisję Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.

O 16.05 rozpocznie się konferencja prasowa premiera Donalda Tuska i premiera Republiki Irlandii Micheála Martina.

W Kijowie odbędzie się wizyta ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej oraz szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas.