Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 30.04.2026
30.04.2026 19:32

Polska i USA wzmacniają współpracę strategiczną. Nowa umowa o surowcach krytycznych

Bezpieczeństwo i współpraca obronna zdominowały 16. edycję Polsko-Amerykańskiego Dialogu Strategicznego. W trakcie rozmów podpisano przełomowe porozumienie dotyczące surowców krytycznych – pierwsze takie między USA a krajem UE.

W czwartek w Warszawie odbyła się 16. edycja Polsko-Amerykańskiego Dialogu Strategicznego, podczas której głównymi tematami były bezpieczeństwo oraz współpraca obronna. Rozmowom przewodniczyli wiceminister spraw zagranicznych Robert Kupiecki oraz podsekretarz stanu USA ds. politycznych Allison Hooker.

Kluczowym kontekstem spotkania była rosyjska agresja na Ukrainę oraz związane z nią wyzwania dla bezpieczeństwa regionalnego. Strony omawiały także aktualną sytuację w regionie euroatlantyckim oraz możliwości dalszego wzmacniania współpracy wojskowej.

Istotnym elementem rozmów była również współpraca gospodarcza. Podczas spotkania podpisano porozumienie ramowe dotyczące zabezpieczenia dostaw surowców krytycznych, obejmujące m.in. wydobycie, przetwarzanie i recykling metali ziem rzadkich.

Dokument podpisali wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Galos oraz Allison Hooker. Jak podkreśliło MSZ, Polska jest pierwszym krajem Unii Europejskiej, który zawarł takie dwustronne porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi.

Porozumienie wpisuje się w szersze działania Zachodu na rzecz uniezależnienia się od niestabilnych łańcuchów dostaw surowców strategicznych. Kilka dni wcześniej, 24 kwietnia, analogiczną umowę w imieniu UE podpisał w Waszyngtonie komisarz ds. handlu Maroš Šefčovič.

Resort spraw zagranicznych podkreślił, że rozmowy potwierdziły trwałość partnerstwa polsko-amerykańskiego oraz jego kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i stabilności w regionie euroatlantyckim. Dialog Strategiczny pozostaje głównym forum koordynacji współpracy między oboma krajami.

Polsko-Amerykański Dialog Strategiczny to cykliczne spotkania poświęcone najważniejszym obszarom relacji dwustronnych.

Źródło: PAP

Jak się współpracuje z polską armią?
flagi polska i amerykańska na tle nieba
Polsko-Amerykański Dialog Strategiczny to cykliczne spotkania poświęcone najważniejszym obszarom relacji dwustronnych. Fot. Getty Images
