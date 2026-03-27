27.03.2026
27.03.2026 17:49

Reuters: USA twierdzą, że zniszczyły jedną trzecią irańskiego arsenału rakietowego

Władze USA są przekonane, że w wyniku ataków zniszczono około 33 proc. irańskiego arsenału rakietowego – podała agencja Reuters, powołując się na cztery amerykańskie źródła chcące zachować anonimowość.

Według tych źródeł los kolejnej jednej trzeciej irańskiego arsenału pozostaje niejasny, jednak bombardowania prawdopodobnie uszkodziły, zniszczyły lub zasypały pociski przechowywane w podziemnych tunelach i bunkrach.

Informacje o wciąż znacznych zapasach irańskiej amunicji rakietowej pozostają w sprzeczności z czwartkowymi deklaracjami prezydenta USA Donalda Trumpa, który stwierdził, że Iranowi pozostało „bardzo niewiele rakiet”.

Kongresmen Partii Demokratycznej, weteran wojny w Iraku Seth Moulton zakwestionował twierdzenia Trumpa dotyczące irańskiego arsenału rakietowego.

– Jeśli Iran jest mądry, to zachował część swojego potencjału, nie wykorzystuje wszystkiego, co ma. I czeka w ukryciu – powiedział.

Administracja USA oświadczyła, że zamierza osłabić Iran poprzez unicestwienie jego przemysłu zbrojeniowego, zatopienie floty, zniszczenie rakiet i dronów oraz zagwarantować, że Teheran nie będzie posiadał broni jądrowej.

Siły USA uderzyły w ponad 10 tys. celów wojskowych i zatopiły 92 proc. dużych okrętów irańskiej marynarki wojennej – podało Dowództwo Centralne USA. Dowództwo odmówiło podania dokładnej liczby zniszczonych irańskich rakiet i dronów.

Jak zauważa Reuters, Stany Zjednoczone nie ujawniły danych dotyczących wielkości irańskich zapasów pocisków sprzed wojny, co utrudnia oszacowanie, ile amunicji rakietowej Iran nadal posiada.

Jeden z wysokich rangą urzędników amerykańskich wyraził sceptycyzm co do zdolności Stanów Zjednoczonych do dokładnej oceny potencjału rakietowego Iranu, częściowo dlatego, że nie było jasne, ile pocisków znajduje się pod ziemią i pozostaje dostępnych.

Mimo intensywnych ataków USA Iran ostrzeliwuje państwa Zatoki Perskiej. Według ministerstwa obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich tylko w czwartek Iran wystrzelił piętnaście pocisków balistycznych oraz jedenaście dronów w ich kierunku. W zeszłym tygodniu siły irańskie po raz pierwszy wystrzeliły pociski dalekiego zasięgu, celując w amerykańsko-brytyjską bazę wojskową Diego Garcia na Oceanie Indyjskim.

Izrael i USA rozpoczęły 28 lutego naloty na Iran, zabijając m.in. najwyższego przywódcę tego państwa Alego Chameneiego. Teheran zaatakował Izrael i kilka państw na Bliskim Wschodzie, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne. Dodatkowo, udało mu się de facto zablokować cieśninę Ormuz.

Czytaj także: „Washington Post” o ataku na Iran: USA zużywają uzbrojenie w niepokojącym tempie

Źródło: PAP, XYZ

Irańskie pociski rakietowe wystawione na pokaz w centrum Teheranu
Na zdjęciu irańskie pociski rakietowe wystawione na pokaz w centrum Teheranu, 25 marca 2026 r. Fot. Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
CEO Creotech Quantum: Powinniśmy być dumni, że mamy polskie firmy, które będą wdrażały kwantowe rozwiązania na poziomie europejskim (WYWIAD)
Creotech Quantum szykuje się do kwietniowego wejścia na warszawski parkiet. Jak będzie wyglądał debiut i jak polska firma stała się dostawcą technologii kwantowych na europejskim poziomie – wyjaśnia CEO spółki dr Anna Kamińska.
26.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Strzał w stopę Giorgii Meloni. Co dalej z szefową włoskiego rządu po przegranym referendum?
Przez ponad trzy lata wydawała się nie do zatrzymania. Uspokoiła rynki, zapanowała nad włoską prawicą i narzuciła krajowej polityce własne reguły gry. Referendum w sprawie kontrowersyjnej reformy sądownictwa pokazało jednak, że wpływy Giorgii Meloni mają swoje granice. Czy to jedynie chwilowe potknięcie czy początek końca słynnego „efektu Meloni”?
26.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Kryzys na Bliskim Wschodzie. Azjatyckie linie przejmują pasażerów
Zakłócenia w przestrzeni powietrznej nad Zatoką Perską zmieniają podróże długodystansowe. Ceny biletów wystrzeliły nawet o kilkaset procent, a część pasażerów latających dotąd bliskowschodnimi liniami przejmują przewoźnicy z Azji.
27.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Rynek poszukuje kierunku, premier zapowiada obniżki cen paliw. Notowania GPW 26 marca 2026 r.
Główne indeksy GPW w czwartek notowały spadki, jednak skala zniżek lekko zmniejszyła się pod koniec notowań. Wśród blue chipów najmocniej rosło LPP, o niemal 13 proc. Pogorszyły się notowania Orlenu po informacji o planach wprowadzenia podatku dla koncernów paliwowych.
26.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Poświadczenia bezpieczeństwa w spółkach zależnych od Skarbu Państwa. Jest lepiej niż było, ale pozostają luki
Poświadczenia bezpieczeństwa wróciły do debaty publicznej – zarówno w kontekście konkretnych osób, jak i całego systemu. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja w strategicznych spółkach Skarbu Państwa.
26.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Geopolityka odbija się na nastrojach konsumenckich w Europie. Polacy ostrożni w ocenach
Światowa polityka i międzynarodowe napięcia wpływają na nastroje konsumenckie. Również na oczekiwania wobec Unii Europejskiej. Na tle obywateli dziesięciu krajów zbadanych przez Euroconsumers Polacy wyróżniają się największym zaufaniem do Stanów Zjednoczonych jako wiarygodnego partnera.
26.03.2026