Reuters: USA twierdzą, że zniszczyły jedną trzecią irańskiego arsenału rakietowego

Władze USA są przekonane, że w wyniku ataków zniszczono około 33 proc. irańskiego arsenału rakietowego – podała agencja Reuters, powołując się na cztery amerykańskie źródła chcące zachować anonimowość.

Według tych źródeł los kolejnej jednej trzeciej irańskiego arsenału pozostaje niejasny, jednak bombardowania prawdopodobnie uszkodziły, zniszczyły lub zasypały pociski przechowywane w podziemnych tunelach i bunkrach.

Informacje o wciąż znacznych zapasach irańskiej amunicji rakietowej pozostają w sprzeczności z czwartkowymi deklaracjami prezydenta USA Donalda Trumpa, który stwierdził, że Iranowi pozostało „bardzo niewiele rakiet”.

Kongresmen Partii Demokratycznej, weteran wojny w Iraku Seth Moulton zakwestionował twierdzenia Trumpa dotyczące irańskiego arsenału rakietowego.

– Jeśli Iran jest mądry, to zachował część swojego potencjału, nie wykorzystuje wszystkiego, co ma. I czeka w ukryciu – powiedział.

Administracja USA oświadczyła, że zamierza osłabić Iran poprzez unicestwienie jego przemysłu zbrojeniowego, zatopienie floty, zniszczenie rakiet i dronów oraz zagwarantować, że Teheran nie będzie posiadał broni jądrowej.

Siły USA uderzyły w ponad 10 tys. celów wojskowych i zatopiły 92 proc. dużych okrętów irańskiej marynarki wojennej – podało Dowództwo Centralne USA. Dowództwo odmówiło podania dokładnej liczby zniszczonych irańskich rakiet i dronów.

Jak zauważa Reuters, Stany Zjednoczone nie ujawniły danych dotyczących wielkości irańskich zapasów pocisków sprzed wojny, co utrudnia oszacowanie, ile amunicji rakietowej Iran nadal posiada.

Jeden z wysokich rangą urzędników amerykańskich wyraził sceptycyzm co do zdolności Stanów Zjednoczonych do dokładnej oceny potencjału rakietowego Iranu, częściowo dlatego, że nie było jasne, ile pocisków znajduje się pod ziemią i pozostaje dostępnych.

Mimo intensywnych ataków USA Iran ostrzeliwuje państwa Zatoki Perskiej. Według ministerstwa obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich tylko w czwartek Iran wystrzelił piętnaście pocisków balistycznych oraz jedenaście dronów w ich kierunku. W zeszłym tygodniu siły irańskie po raz pierwszy wystrzeliły pociski dalekiego zasięgu, celując w amerykańsko-brytyjską bazę wojskową Diego Garcia na Oceanie Indyjskim.

Izrael i USA rozpoczęły 28 lutego naloty na Iran, zabijając m.in. najwyższego przywódcę tego państwa Alego Chameneiego. Teheran zaatakował Izrael i kilka państw na Bliskim Wschodzie, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne. Dodatkowo, udało mu się de facto zablokować cieśninę Ormuz.

Źródło: PAP, XYZ