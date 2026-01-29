Sąd zakazuje Allegro faworyzowania metod dostawy w ramach Allegro Smart

Rada Dyrektorów Allegro poinformowała, że 28 stycznia 2026 r. Allegro otrzymało postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o zabezpieczeniu roszczeń Fundacji Forum Konsumentów. Decyzja dotyczy sposobu prezentacji metod dostawy w procesie zakupowym serwisu Allegro.pl.

Sąd, na wniosek Fundacji Forum Konsumentów, zakazał Allegro wyświetlania – na stronie finalizacji transakcji – niepełnej listy metod dostawy, które oferuje sprzedający. Dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik dodaje do koszyka produkty o wartości kwalifikującej do bezpłatnej dostawy w ramach usługi „Allegro Smart!”.

Zakaz wyróżniania wybranych metod dostawy

W tymczasowym zabezpieczeniu sądowym zabroniono również domyślnego oznaczania lub wyróżniania jakiejkolwiek metody dostawy, jeśli dotyczy ona ofert objętych usługą „Allegro Smart!”. Allegro musi zapewnić równorzędne prezentowanie wszystkich dostępnych opcji przewidzianych przez sprzedającego.

Na czas trwania postępowania Allegro PL zostało zobowiązane do wyświetlania kompletnej listy metod dostawy oferowanych przez sprzedawcę – bez jakichkolwiek wskazań, która z nich powinna być preferowana. Dotyczy to również wersji mobilnej aplikacji Allegro.

Allegro ma siedem dni na złożenie zażalenia do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Jeśli Fundacja Forum Konsumentów nie wniesie pozwu w ciągu dwóch tygodni, zabezpieczenie straci moc. Sąd zagroził też spółce obowiązkiem zapłaty określonej kwoty na rzecz fundacji w razie naruszenia zabezpieczenia.

Allegro kwestionuje zasadność decyzji

Spółka Allegro wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec postanowienia. Jak podkreślono, decyzja została wydana bez wcześniejszego kontaktu ze spółką oraz bez możliwości zaprezentowania stanowiska. Allegro uznaje ją za bezpodstawną i zapowiada działania mające na celu jej uchylenie.

Allegro utrzymuje, że obecny sposób prezentowania metod dostawy spełnia wymogi prawne, odpowiada potrzebom użytkowników i jest zgodny z rynkowymi standardami. Firma powołuje się na wyniki badań satysfakcji klientów, które mają potwierdzać skuteczność obecnego modelu.

Przypomnijmy, w maju UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające wobec Allegro. Największa platforma e-commerce zaczęła ograniczać klientom możliwość wyboru formy dostawy – paczka przekierowywana jest do maszyn z programu Allegro, nawet jeśli kupujący wybrał inną formę.

