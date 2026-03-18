Przełom w grupie InPost. Zagraniczne rynki pierwszy raz ważniejsze niż Polska
Po raz pierwszy w historii logistycznej firmy rynki zagraniczne przyniosły więcej przychodów niż Polska. Na krajowym rynku dynamikę wzrostu spowolnił „mechanizm Allergo". Rekordowe wyniki to jednak tylko część historii – spółka szykuje kolejne miliardowe inwestycje w technologie i rozwój sieci automatów w Europie.
18.03.2026, 09:59
- To, co wydarzyło się w ubiegłym roku, to przede wszystkim zmiana struktury przychodów - mówi Rafał Brzoska, prezes InPost. fot. Anna Liminowicz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak InPost w ciągu jednego roku dokonał przełomu w strukturze przychodów i dlaczego zagraniczne rynki zaczęły odgrywać większą rolę niż Polska.
- Dlaczego firma rezygnuje z tradycyjnych punktów odbioru na rzecz automatów oraz jak ta zmiana wpływa na wygodę klientów, koszty operacyjne i tempo ekspansji w Europie.
- Z jakimi wyzwaniami finansowymi mierzy się InPost mimo rekordowych wyników oraz czy ogromne inwestycje i rozwój zagraniczny przełożą się na trwałą rentowność w kolejnych latach.