Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.02.2026
NEWSROOM XYZ
23.02.2026 17:44

Słowacja wstrzymuje dostawy prądu na Ukrainę

Premier Robert Fico wstrzymuje dostawy prądu na Ukrainę. To efekt wstrzymania przez Kijów dostaw ropy rurociągiem Przyjaźń, uszkodzonym w rosyjskim ataku.

– Od dzisiaj obowiązuje zasada, że jeśli strona ukraińska zwróci się do Słowacji z prośbą o pomoc w stabilizacji sieci energetycznej, nie otrzyma takiej pomocy – powiedział szef słowackiego rządu. Fico od niedzieli groził zresztą wprowadzeniem tej sankcji na Kijów.

To efekt braku dostaw rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń. Jedyna słowacka rafineria ropy – Solvnaft – nie otrzymuje surowca od końca stycznia. Kijów wstrzymał bowiem dostawy po rosyjskim ataku na magistralę przesyłową. Według władz remont potrwa kilka miesięcy, jednak Budapeszt i Bratysława uważają, że Ukraina celowo wstrzymuje dostawy.

W ramach retorsji Węgry blokują wprowadzenie 20. pakietu unijnych sankcji na Moskwę. Do tego szef węgierskiego MSZ Peter Szijarto powiedział, że dopóki ropa znów nie popłynie, Budapeszt będzie blokował wszelkie „ważne dla Kijowa decyzje” – jak choćby pożyczkę na zakup uzbrojenia w wysokości 90 mld euro.

Grecja, Węgry i Słowacja blokują nowy pakiet sankcji na Rosję
Robert Fico, premier Słowacji
Robert Fico wstrzymuje dostawy prądu na Ukrainę. Fot. PAP/EPA
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Polskie nieruchomości coraz silniejszym magnesem dla czeskich funduszy inwestycyjnych
Ponad 7-procentowe stopy zwrotu, większa płynność rynku i niższe ceny aktywów niż w Czechach sprawiają, że Polska stała się jednym z głównych kierunków ekspansji czeskich funduszy nieruchomościowych. Inwestują one przede wszystkim w biura i logistykę, systematycznie zwiększając skalę obecności nad Wisłą.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo Świat
10 największych koncertów w historii Europy Środkowej
Największe gwiazdy światowej muzyki potrafią przyciągnąć dziesiątki tysięcy fanów. Jednak w Europie Środkowej rekordy frekwencji wcale nie należą do Coldplay czy Eda Sheerana. Ci artyści mogliby z zazdrością patrzeć na zupełnie innych wykonawców, gdyby tylko o nich słyszeli. Rekordziści są bowiem znani niemal wyłącznie... w swoich ojczyznach.
22.02.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Metro pod obserwacją? „Incydent spełnia kryteria zorganizowanej operacji”
W miniony weekend grupa osób wtargnęła na teren jednej ze stacji warszawskiego metra i zdewastowała wagony. To tylko incydent z udziałem graficiarzy czy test bezpieczeństwa ważnego środka transportu w stolicy?
21.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Kandydatem na premiera raczej nie będzie. O co walczy Mateusz Morawiecki?
O byłym premierze nie mówi się już jako o ewentualnym kandydacie PiS na premiera. Mimo to Morawiecki nie ustępuje pola partyjnym rywalom z konkurencyjnej frakcji.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Komu potrzebne są zagraniczne biura handlowe PAIH? I dlaczego nie ma ich na kluczowych rynkach
Polska Agencja Inwestycji i Handlu rekomenduje polskim firmom ekspansję do 40 konkretnych krajów. Aż w 12 z nich nie ma Zagranicznych Biur Handlowych, które mają wspierać inwestycje polskiego biznesu. PAIH nie widzi w tym problemu i tłumaczy, że polskiemu biznesowi za granicą może pomagać z biura w Warszawie.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Problem PiS z programem SAFE. Twarda narracja przyjmuje się w elektoracie
Politycy Prawa i Sprawiedliwości ostro atakują program SAFE. Choć niektórzy politycy PiS po cichu przyznają, że trudno być w kontrze do programu wsparcia polskich Sił Zbrojnych, to jednak negatywna narracja wokół funduszu rozbudza emocje wyborców.
23.02.2026