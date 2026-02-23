Słowacja wstrzymuje dostawy prądu na Ukrainę

Premier Robert Fico wstrzymuje dostawy prądu na Ukrainę. To efekt wstrzymania przez Kijów dostaw ropy rurociągiem Przyjaźń, uszkodzonym w rosyjskim ataku.

– Od dzisiaj obowiązuje zasada, że jeśli strona ukraińska zwróci się do Słowacji z prośbą o pomoc w stabilizacji sieci energetycznej, nie otrzyma takiej pomocy – powiedział szef słowackiego rządu. Fico od niedzieli groził zresztą wprowadzeniem tej sankcji na Kijów.

To efekt braku dostaw rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń. Jedyna słowacka rafineria ropy – Solvnaft – nie otrzymuje surowca od końca stycznia. Kijów wstrzymał bowiem dostawy po rosyjskim ataku na magistralę przesyłową. Według władz remont potrwa kilka miesięcy, jednak Budapeszt i Bratysława uważają, że Ukraina celowo wstrzymuje dostawy.

W ramach retorsji Węgry blokują wprowadzenie 20. pakietu unijnych sankcji na Moskwę. Do tego szef węgierskiego MSZ Peter Szijarto powiedział, że dopóki ropa znów nie popłynie, Budapeszt będzie blokował wszelkie „ważne dla Kijowa decyzje” – jak choćby pożyczkę na zakup uzbrojenia w wysokości 90 mld euro.