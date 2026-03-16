Kategorie artykułu: Biznes Newsy

Sojusz gigantów. Allegro i Lux Med rozkręcą usługi medyczne w e-commerce. „Wierzymy w gigantyczny sukces”

Liderzy e-commerce i opieki medycznej połączyli siły, by rozpowszechnić dostęp do zdrowotnych usług. Dla Allegro to element strategii wejścia na wart setki miliardów złotych rynek usług. Grupę Lux Med ma to przybliżyć do miliona indywidualnych klientów. Dla obu firm to dopiero początek.

Mariusz Bartodziej - autor artykułu - profil
16.03.2026, 16:07
Marcin Kuśmierz, prezes Allegro, oraz Anna Rulkiewicz, prezeska grupy Lux Med
Allegro, którego prezesem jest Marcin Kuśmierz, chce rosnąć dzięki rozszerzeniu oferty o usługi. W tym celu nawiązało strategiczne partnerstwo z kierowaną przez Annę Rulkiewicz grupą Lux Med.

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Co skłoniło Allegro i Lux Med do współpracy.
  2. Jakie cele firmy sobie stawiają.
  3. Co to strategiczne partnerstwo mówi o sytuacji na rynku e-commerce i opieki medycznej.
„Jesteśmy pionierem na rynku sprzedaży elektroniki użytkowej w Polsce, który wyznaczył standardy obsługi klienta. Działamy od 35 lat. Naszym zdaniem to naturalna kolej rzeczy, że firmy o takim stażu i takiej pozycji po jakimś czasie popadają w rutynę lub nie dostrzegają pewnych trendów rynkowych czy zagrożeń” – tak w rozmowie z XYZ właściciel sieci RTV Euro AGD tłumaczył trudniejszy okres w firmie i wdrożenie głębokiej transformacji.

Uniknąć rutyny oraz nie przegapić okazji chcą inni rodzimi liderzy, z porównywalnie długą historią. I to wspólnymi siłami. Założone w 1996 r. Allegro, odpowiadające za około jedną trzecią rynku e-commerce w Polsce, nawiązało strategiczne partnerstwo z działającą od ponad trzech dekad grupą Lux Med – największym prywatnym graczem w polskiej opiece medycznej.

– Już kilka miesięcy temu zapowiedziałem, że jesteśmy bardzo zainteresowani wejściem w usługi. Naturalnie pomyśleliśmy od razu o usługach medycznych, bo bardzo szybko się rozwijają i pozostaje duża przestrzeń do zwiększenia ich dostępności. Lux Med był dla nas partnerem pierwszego wyboru z uwagi na swoją pozycję, jakość i reputację. Rozmowy poszły gładko, bo jesteśmy perfekcyjnie dopasowani. Zamierzamy nie tylko robić razem biznes, ale też realizować misję zwiększenia dostępności opieki zdrowotnej i wellbeing dla szerszego grona Polaków – komentuje Marcin Kuśmierz, prezes Allegro.

– Spotkało się dwóch innowacyjnych liderów rynku, którzy chcą kształtować rynek. Do tej pory skupialiśmy się na kanale B2B. Ponad rok temu postanowiliśmy zbudować drugą, silną nogę biznesową: B2C [o nowej strategii Anna Rulkiewicz opowiedziała po raz pierwszy w XYZ już w październiku 2025 r. – red.]. Chcemy do 2029 r. dotrzeć do miliona klientów indywidualnych wobec ok. 100 tys. obecnie. Z uwagi na ogromne inwestycje w infrastrukturę trudno nam wydawać równie dużo na dystrybucję oferty. Nie osiągniemy więc celu samodzielnie, dlatego szukaliśmy strategicznego partnera. Allegro idealnie nadaje się do tej roli – dodaje Anna Rulkiewicz, prezeska grupy Lux Med.

Zdaniem eksperta

Allegro w pewnym stopniu jak Amazon

Wejście w segment usług to dla Allegro naturalny kierunek rozwoju. Pozwala mu wyjść poza tradycyjny e-commerce produktowy, wyraźniej odróżnić się od konkurencji i skuteczniej monetyzować relacje zarówno z konsumentami, jak i ze sprzedającymi. Po sukcesie w usługach finansowych Allegro otwiera sobie kolejną kategorię o dużym potencjale, tym razem w obszarze zdrowia.

Z perspektywy grupy Lux Med to partnerstwo daje dostęp do ogromnej bazy klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców obecnych na platformie. Dotyczy to m.in. segmentu MŚP, który pozostaje atrakcyjny rozwojowo dla abonamentów medycznych. Z kolei Allegro zyskuje wiarygodnego partnera z rozpoznawalną marką i zaufaniem. Samodzielne budowanie takiej pozycji byłoby bardzo trudne i czasochłonne.

Warto zauważyć, że Allegro podąża w pewnym stopniu śladem Amazona. Wszedł on w usługi medyczne przez przejęcie na przełomie 2022 i 2023 r. One Medical [za prawie 4 mld dolarów – red.], czołowego gracza usług podstawowej opieki medycznej w USA. Buduje na jego bazie szerszy ekosystem zdrowotny, łącząc opiekę medyczną z farmacją.

Różnica polega na wybranym modelu. Amazon obrał kierunek na własność aktywów. Natomiast Allegro stawia na partnerstwo, czyli rozwiązanie szybsze i mniej kapitałochłonne.
Bartosz Kwiatkowski, partner w Enterprise Investors
Lux Med sięga po MŚP i indywidualnego klienta

W grze są ogromne pieniądze. PMR Market Experts oszacowali wartość polskiego rynku usług medycznych na blisko 45 mld zł w 2025 r.

Branżowi potentaci rozpoczną współpracę od trzech obszarów. Pierwszy z nich: jeszcze w marcu Lux Med zapewni sprzedającym na Allegro specjalną ofertę medyczną. To głównie MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa), czyli nowe pole dla grupy obsługującej przede wszystkim duże firmy.

– Ok. 70 proc. przedstawicieli segmentu korporacji w Polsce korzysta z oferty abonamentowej lub ubezpieczeniowej, a w MŚP tylko 30 proc. Mamy więc bardzo duże pole do działania. Nasza oferta będzie unikatowa, bo poza abonamentem medycznym będzie obejmowała dwa produkty ubezpieczeniowe. Pierwszy z nich to swobodny dostęp nie tylko do naszej sieci ponad 300 placówek, ale wszystkich 3 tys. podwykonawców. To przede wszystkim z ich pomocą rozwijamy się w mniejszych miejscowościach, choć otwieramy już centra nawet w 100-tysięcznych miastach. Natomiast drugi produkt to świadczenia szpitalne – wyjaśnia Anna Rulkiewicz.

Allegro wiąże duże nadzieje z nową ofertą

Dwa kolejne obszary współpracy są już nastawione na konsumenta. Wejdą w życie jeszcze w tym roku. Jeden z nich dotyczy udostępnienia na Allegro pojedynczych usług medycznych, np. badań laboratoryjnych (Lux Med otworzy w ostatnim kwartale roku własne laboratorium, częściowo uniezależniając się od Diagnostyki) i pakietów stomatologicznych. Ostatni obszar to zaoferowanie nowej, medycznej korzyści użytkownikom programu Allegro Smart!

– Zaczynamy od oferty dla ok. 160 tys. sprzedających na naszej platformie, którzy mogą zapewnić dostęp do potencjalnie milionów pacjentów. Z miesiąca na miesiąc będziemy dokładać kolejne nowości. Chcemy zwiększać atrakcyjność naszego programu obejmującego ok. 7,5 mln użytkowników, zapewniając im jakąś usługę medyczną w standardzie. Będziemy uczyć się nowego dla nas segmentu, poznając potrzeby klientów i dostosowując do nich ofertę. Dużo sobie obiecujemy po tej współpracy, wierzymy w gigantyczny sukces – mówi Marcin Kuśmierz.

Usługi motorem lidera e-commerce

W 2025 r. Allegro zwiększyło GMV (wartość obrotów na platformie) o 9 proc. do 69,7 mld zł, a przychody o 10,6 proc. do 12,1 mld zł. Na kluczowym, rodzimym rynku osiągnęło odpowiednio 66,4 i 11,1 mld zł. W tym roku te wartości mają wzrosnąć (w zależności od wskaźnika) o 9-15 proc.

Dwucyfrowy wzrost GMV w kolejnych latach ma zapewnić firmie wejście w wart setki miliardów złotych rynek usług w e-commerce. Strategiczne partnerstwo z Lux Medem nie jest ostatnim ani pierwszym. W listopadzie 2025 r. Allegro zapowiedziało współpracę z PKO BP, zapewniając specjalne warunki finansowe jego klientom: indywidualnym i korporacyjnym.

– Chcemy być rynkowym punktem odniesienia i oferować klientom unikatową wartość. Chcemy, żeby poza wszystkimi niezbędnymi produktami mogli dostać u nas także rozmaite usługi. Pozostajemy jednak w modelu marketplace, w pełni opierając się na naszych partnerach – nie będziemy otwierać np. własnych placówek medycznych. Większość z naszych ok. 15 mln klientów kupuje w kategoriach dermokosmetyków, suplementów diety i leków bez recepty, gdzie mamy już bardzo silną pozycję i rośniemy powyżej ogólnej dynamiki [GMV w segmencie zdrowie wzrosło w 2025 r. w Allegro o ponad 20 proc. – red.]. Wkrótce zyskają dostęp do medycznych usług, które świetnie przenikają się ze zdrowotnymi produktami – mówi Marcin Kuśmierz.

Zdaniem eksperta

E-commerce chce usług, a firmy medyczne chcą sprzedawać w internecie

Rozszerzanie platform e-commerce o usługi jest dziś naturalnym kierunkiem rozwoju rynku. W wielu kategoriach produktowych osiągnięto już wysoki poziom konkurencji i nasycenia, dlatego platformy takie jak Allegro szukają nowych źródeł wzrostu.

Usługi, szczególnie te łatwe do kupienia w internecie, są logicznym kolejnym krokiem. Dla użytkowników oznacza to przede wszystkim wygodę. W jednym miejscu mogą kupić zarówno produkt, jak i usługę, np. suplementy i abonament medyczny czy badanie diagnostyczne.

Widzę też wyraźnie rosnące zainteresowanie sektorem e-commerce po stronie firm z sektora ochrony zdrowia. Prywatni operatorzy medyczni, laboratoria diagnostyczne czy firmy telemedyczne coraz częściej traktują sprzedaż internetową jako pełnoprawny kanał dystrybucji – w przyszłości jeden głównych, a nie tylko eksperyment.

Przykładem tego jest Medistore rozwijany przez Medicover czy dynamiczny rozwój aplikacji mobilnych firm diagnostycznych. Partnerstwo Allegro i grupy Lux Med dobrze wpisuje się w ten trend. Platformy handlowe chcą być obecne w kolejnych obszarach codziennych potrzeb klientów, a zdrowie jest jednym z najważniejszych.
Medyczny gigant gotowy na wzrost

W 2024 r. Lux Med zwiększył przychody z 4 do 5 mld zł, a w ubiegłym dołożył mniej więcej kolejny miliard. Coraz większe znaczenie ma dla niego segment szpitalny, który od 2025 r. nabiera rozpędu dzięki mocniejszemu wejściu w ubezpieczenia. E-commerce ma być dla spółki kolejnym motorem wzrostu – już teraz prowadzi ona własną platformę z usługami.

– Przechodzimy bardzo silną transformację w kierunku cyfrowej organizacji, na wielu polach. Partnerstwo z Allegro jest tego naturalną częścią. Zwłaszcza że grupa Bupa, której częścią jesteśmy, współpracuje na innych rynkach z Amazonem – mówi Anna Rulkiewicz.

Lux Med musi jednak uważać, by potencjalnie wzmożony popyt na usługi nie obrócił się przeciwko niemu. Narzekanie na brak dostępności specjalistów, długie kolejki itd. dotyczy w ostatnich latach nie tylko sektora publicznego, ale też prywatnego.

– Dostępność usług medycznych w Polsce nie jest taka jak dekadę temu, ale się poprawia. Dzięki cyfryzacji jesteśmy w stanie efektywniej wykorzystywać czas lekarzy. Poza tym coraz większą część pracy wykonują przedstawiciele innych zawodów medycznych – pielęgniarki, asystenci itd. Ponadto doświadczenia nabierają rezydenci ze zwiększonej puli absolwentów, więc za kilka lat sytuacja będzie jeszcze lepsza – lekarze ani pielęgniarki nie mają już interesu w emigracji. Nie mamy dziś problemu z dostępem do młodych lekarzy, a powinno być tylko lepiej. Poza tym nie zamierzamy za wszelką cenę sprzedawać na Allegro usług, w których występują tzw. wąskie gardła, bo nikt by na tym nie skorzystał – tłumaczy Anna Rulkiewicz.

Kolejne współprace kwestią czasu

Strategiczne partnerstwo Allegro i Lux Medu jest dopiero pierwszym sygnałem tego rodzaju przenikania się usług medycznych i rynku e-commerce w Polsce. Obie firmy zamierzają czasem zwiększyć aktywność na tym polu.

– W nasz model wpisana jest współpraca z wieloma partnerami. Na razie jesteśmy skoncentrowani na budowie nowej kategorii wraz z Lux Medem, który zapewnia bardzo szeroką ofertę i dużą dostępność usług. Możliwe, że w przyszłości pojawią się na Allegro także inne firmy z branży – mówi Marcin Kuśmierz.

– Jako pierwsza firma medyczna w Polsce wyszliśmy z ofertą dla klienta indywidualnego na tak dużą skalę i jako pierwsi pojawimy się z usługami na platformie handlowej. Jeśli za nami pójdą kolejni, zamierzamy pozostać najwięksi. Równolegle będziemy rozglądali się za kolejnymi kanałami dotarcia do pacjenta – dodaje Anna Rulkiewicz.

Miniwywiad

Impuls do modernizacji całego rynku ochrony zdrowia

XYZ: Strategiczne partnerstwo Allegro i grupy Lux Med może zaskakiwać?

Rafał Szmuc, partner zarządzający BIZ Konsulting i współzałożyciel CliniNote: Marketplace dla usług zdrowotnych to naturalny, kolejny etap rozwoju rynku. W wielu branżach – od handlu po transport – najpierw pojawiły się platformy agregujące popyt, zmieniające doświadczenie klienta, a potem nastąpiła głęboka zmiana modeli biznesowych. W ochronie zdrowia jesteśmy właśnie na tym etapie i bardzo dobrze.

Postępowanie platformizacji usług zdrowotnych jest chyba najważniejsze z punktu widzenia rynku i pacjentów. Dla Lux Medu – i jego konkurentów – Allegro jest ogromnym kanałem dotarcia do pacjentów. Podobne modele działają już w Europie, USA czy Chinach: od Doctolib czy Znanego Lekarza po Amazon Clinic.

Co te zmiany oznaczają dla rynku ochrony zdrowia?

Widać już na rynku próby robienia swoich platform, ale w Polsce to niewątpliwie ruch wyznaczający tempo zmian. Ryzyko biznesowe jest realne, ale nie dla wchodzących w ten obszar tylko dla tych, którzy będą czekać. Wraz z dojrzewaniem rynku coraz więcej usług medycznych będzie kupowanych przez platformy.

Co ciekawe, największy wpływ takich projektów może pojawić się poza samym sektorem prywatnym. Jeżeli platformy e-commerce i liderzy prywatnej opieki bardzo uproszczą dostęp do usług medycznych, to jeszcze bardziej zmienią oczekiwania pacjentów wobec całego systemu – także publicznego. Takie inicjatywy mogą więc stać się realnym impulsem do modernizacji całego rynku ochrony zdrowia.

Usługi medyczne to nie produkty codziennego użytku. Czy to bariera dla rozwoju w e-commerce?

Zgadza się, to stanowczo nie buty czy piłka. Najlepiej mogą się sprzedawać w takim modelu usługi standaryzowane – diagnostyka laboratoryjna, pakiety badań, stomatologia, okulistyka, medycyna pracy czy podstawowe konsultacje. W niezbyt długiej perspektywie – maksymalnie 2-3 lat – większość oferty dostępnej w aplikacjach Lux Medu i innych firm z branży może się znaleźć na platformie handlowej.

Pacjent oczekuje dziś dokładnie tego samego co w innych usługach: szybkości, przewidywalności procesu, prostoty, bezpieczeństwa danych. Platformy e-commerce mają już rozbudowany zestaw parametrów wyboru dla klienta – tu pacjenta – więc przyswajanie nowych usług powinno być stosunkowo szybkie.

Jest jeszcze jeden wymiar, o którym rzadko się mówi – algorytm rekomendacyjny. Marketplace nie tylko sprzedaje – on podpowiada. Skoro kupiłeś pakiet badań podstawowych, to może warto dodać konsultację? To narzędzie profilaktyki, której żadna kampania NFZ czy MZ [Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia – red.] nigdy nie osiągnęła przy takim zasięgu i możliwej precyzji.

Główne wnioski

  1. Pionierskie rozwiązanie. Allegro i Lux Med nawiązali pierwsze w Polsce tego typu strategiczne partnerstwo. W pierwszym kroku będzie ono obejmować trzy obszary: preferencyjny pakiet abonamentu i ubezpieczeń dla 160 tys. sprzedawców na platformie, oferty zakupu poszczególnych usług opieki zdrowotnej dla konsumentów oraz medyczny benefit będący częścią programu Smart! Pierwsze efekty współpracy będą widoczne jeszcze w marcu, a oferta będzie się poszerzać z miesiąca na miesiąc. Obie strony przyznają, że będą dopiero zbierać doświadczenie na tym polu.
  2. Strategiczne cele liderów rynku. Allegro zbliżyło się w 2025 r. do 70 mld zł obrotów i zamierza zwiększać je w dwucyfrowym tempie. Pomóc w tym ma wejście na wart setki miliardów złotych rynek usług w e-commerce. Współpraca w obszarze usług medycznych z Lux Medem jest drugim tego rodzaju partnerstwem po umowie z PKO BP w zakresie finansowania konsumentów i firm. Natomiast Lux Med chce z pomocą Allegro i innych partnerów dotrzeć z ofertą do miliona klientów indywidualnych w ciągu kilku lat. Do tej pory kluczową dla niego grupą były korporacje wykupujące abonament dla swoich pracowników.
  3. Coraz silniejszy trend. W odróżnieniu od Amazona w USA Allegro nie zamierza tworzyć własnej sieci placówek medycznych. Eksperci podkreślają, że usługi to dla niego naturalny kierunek szukania możliwości wzrostu, bo wiele kategorii produktowych już się nasyciło. Równolegle firmy medyczne coraz mocniej się cyfryzują i próbują dotrzeć do pacjentów przez kanał e-commerce. Nawiązywanie strategicznych partnerstw to dla nich jedna z kluczowych opcji.