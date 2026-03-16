Sojusz gigantów. Allegro i Lux Med rozkręcą usługi medyczne w e-commerce. „Wierzymy w gigantyczny sukces”

„Jesteśmy pionierem na rynku sprzedaży elektroniki użytkowej w Polsce, który wyznaczył standardy obsługi klienta. Działamy od 35 lat. Naszym zdaniem to naturalna kolej rzeczy, że firmy o takim stażu i takiej pozycji po jakimś czasie popadają w rutynę lub nie dostrzegają pewnych trendów rynkowych czy zagrożeń” – tak w rozmowie z XYZ właściciel sieci RTV Euro AGD tłumaczył trudniejszy okres w firmie i wdrożenie głębokiej transformacji.

Uniknąć rutyny oraz nie przegapić okazji chcą inni rodzimi liderzy, z porównywalnie długą historią. I to wspólnymi siłami. Założone w 1996 r. Allegro, odpowiadające za około jedną trzecią rynku e-commerce w Polsce, nawiązało strategiczne partnerstwo z działającą od ponad trzech dekad grupą Lux Med – największym prywatnym graczem w polskiej opiece medycznej.

– Już kilka miesięcy temu zapowiedziałem, że jesteśmy bardzo zainteresowani wejściem w usługi. Naturalnie pomyśleliśmy od razu o usługach medycznych, bo bardzo szybko się rozwijają i pozostaje duża przestrzeń do zwiększenia ich dostępności. Lux Med był dla nas partnerem pierwszego wyboru z uwagi na swoją pozycję, jakość i reputację. Rozmowy poszły gładko, bo jesteśmy perfekcyjnie dopasowani. Zamierzamy nie tylko robić razem biznes, ale też realizować misję zwiększenia dostępności opieki zdrowotnej i wellbeing dla szerszego grona Polaków – komentuje Marcin Kuśmierz, prezes Allegro.

– Spotkało się dwóch innowacyjnych liderów rynku, którzy chcą kształtować rynek. Do tej pory skupialiśmy się na kanale B2B. Ponad rok temu postanowiliśmy zbudować drugą, silną nogę biznesową: B2C [o nowej strategii Anna Rulkiewicz opowiedziała po raz pierwszy w XYZ już w październiku 2025 r. – red.]. Chcemy do 2029 r. dotrzeć do miliona klientów indywidualnych wobec ok. 100 tys. obecnie. Z uwagi na ogromne inwestycje w infrastrukturę trudno nam wydawać równie dużo na dystrybucję oferty. Nie osiągniemy więc celu samodzielnie, dlatego szukaliśmy strategicznego partnera. Allegro idealnie nadaje się do tej roli – dodaje Anna Rulkiewicz, prezeska grupy Lux Med.

Zdaniem eksperta Allegro w pewnym stopniu jak Amazon Wejście w segment usług to dla Allegro naturalny kierunek rozwoju. Pozwala mu wyjść poza tradycyjny e-commerce produktowy, wyraźniej odróżnić się od konkurencji i skuteczniej monetyzować relacje zarówno z konsumentami, jak i ze sprzedającymi. Po sukcesie w usługach finansowych Allegro otwiera sobie kolejną kategorię o dużym potencjale, tym razem w obszarze zdrowia.



Z perspektywy grupy Lux Med to partnerstwo daje dostęp do ogromnej bazy klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców obecnych na platformie. Dotyczy to m.in. segmentu MŚP, który pozostaje atrakcyjny rozwojowo dla abonamentów medycznych. Z kolei Allegro zyskuje wiarygodnego partnera z rozpoznawalną marką i zaufaniem. Samodzielne budowanie takiej pozycji byłoby bardzo trudne i czasochłonne.



Warto zauważyć, że Allegro podąża w pewnym stopniu śladem Amazona. Wszedł on w usługi medyczne przez przejęcie na przełomie 2022 i 2023 r. One Medical [za prawie 4 mld dolarów – red.], czołowego gracza usług podstawowej opieki medycznej w USA. Buduje na jego bazie szerszy ekosystem zdrowotny, łącząc opiekę medyczną z farmacją.



Różnica polega na wybranym modelu. Amazon obrał kierunek na własność aktywów. Natomiast Allegro stawia na partnerstwo, czyli rozwiązanie szybsze i mniej kapitałochłonne.

Lux Med sięga po MŚP i indywidualnego klienta

W grze są ogromne pieniądze. PMR Market Experts oszacowali wartość polskiego rynku usług medycznych na blisko 45 mld zł w 2025 r.

Branżowi potentaci rozpoczną współpracę od trzech obszarów. Pierwszy z nich: jeszcze w marcu Lux Med zapewni sprzedającym na Allegro specjalną ofertę medyczną. To głównie MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa), czyli nowe pole dla grupy obsługującej przede wszystkim duże firmy.

– Ok. 70 proc. przedstawicieli segmentu korporacji w Polsce korzysta z oferty abonamentowej lub ubezpieczeniowej, a w MŚP tylko 30 proc. Mamy więc bardzo duże pole do działania. Nasza oferta będzie unikatowa, bo poza abonamentem medycznym będzie obejmowała dwa produkty ubezpieczeniowe. Pierwszy z nich to swobodny dostęp nie tylko do naszej sieci ponad 300 placówek, ale wszystkich 3 tys. podwykonawców. To przede wszystkim z ich pomocą rozwijamy się w mniejszych miejscowościach, choć otwieramy już centra nawet w 100-tysięcznych miastach. Natomiast drugi produkt to świadczenia szpitalne – wyjaśnia Anna Rulkiewicz.

Allegro wiąże duże nadzieje z nową ofertą

Dwa kolejne obszary współpracy są już nastawione na konsumenta. Wejdą w życie jeszcze w tym roku. Jeden z nich dotyczy udostępnienia na Allegro pojedynczych usług medycznych, np. badań laboratoryjnych (Lux Med otworzy w ostatnim kwartale roku własne laboratorium, częściowo uniezależniając się od Diagnostyki) i pakietów stomatologicznych. Ostatni obszar to zaoferowanie nowej, medycznej korzyści użytkownikom programu Allegro Smart!

– Zaczynamy od oferty dla ok. 160 tys. sprzedających na naszej platformie, którzy mogą zapewnić dostęp do potencjalnie milionów pacjentów. Z miesiąca na miesiąc będziemy dokładać kolejne nowości. Chcemy zwiększać atrakcyjność naszego programu obejmującego ok. 7,5 mln użytkowników, zapewniając im jakąś usługę medyczną w standardzie. Będziemy uczyć się nowego dla nas segmentu, poznając potrzeby klientów i dostosowując do nich ofertę. Dużo sobie obiecujemy po tej współpracy, wierzymy w gigantyczny sukces – mówi Marcin Kuśmierz.

Usługi motorem lidera e-commerce

W 2025 r. Allegro zwiększyło GMV (wartość obrotów na platformie) o 9 proc. do 69,7 mld zł, a przychody o 10,6 proc. do 12,1 mld zł. Na kluczowym, rodzimym rynku osiągnęło odpowiednio 66,4 i 11,1 mld zł. W tym roku te wartości mają wzrosnąć (w zależności od wskaźnika) o 9-15 proc.

Dwucyfrowy wzrost GMV w kolejnych latach ma zapewnić firmie wejście w wart setki miliardów złotych rynek usług w e-commerce. Strategiczne partnerstwo z Lux Medem nie jest ostatnim ani pierwszym. W listopadzie 2025 r. Allegro zapowiedziało współpracę z PKO BP, zapewniając specjalne warunki finansowe jego klientom: indywidualnym i korporacyjnym.

– Chcemy być rynkowym punktem odniesienia i oferować klientom unikatową wartość. Chcemy, żeby poza wszystkimi niezbędnymi produktami mogli dostać u nas także rozmaite usługi. Pozostajemy jednak w modelu marketplace, w pełni opierając się na naszych partnerach – nie będziemy otwierać np. własnych placówek medycznych. Większość z naszych ok. 15 mln klientów kupuje w kategoriach dermokosmetyków, suplementów diety i leków bez recepty, gdzie mamy już bardzo silną pozycję i rośniemy powyżej ogólnej dynamiki [GMV w segmencie zdrowie wzrosło w 2025 r. w Allegro o ponad 20 proc. – red.]. Wkrótce zyskają dostęp do medycznych usług, które świetnie przenikają się ze zdrowotnymi produktami – mówi Marcin Kuśmierz.

Zdaniem eksperta E-commerce chce usług, a firmy medyczne chcą sprzedawać w internecie Rozszerzanie platform e-commerce o usługi jest dziś naturalnym kierunkiem rozwoju rynku. W wielu kategoriach produktowych osiągnięto już wysoki poziom konkurencji i nasycenia, dlatego platformy takie jak Allegro szukają nowych źródeł wzrostu.



Usługi, szczególnie te łatwe do kupienia w internecie, są logicznym kolejnym krokiem. Dla użytkowników oznacza to przede wszystkim wygodę. W jednym miejscu mogą kupić zarówno produkt, jak i usługę, np. suplementy i abonament medyczny czy badanie diagnostyczne.



Widzę też wyraźnie rosnące zainteresowanie sektorem e-commerce po stronie firm z sektora ochrony zdrowia. Prywatni operatorzy medyczni, laboratoria diagnostyczne czy firmy telemedyczne coraz częściej traktują sprzedaż internetową jako pełnoprawny kanał dystrybucji – w przyszłości jeden głównych, a nie tylko eksperyment.



Przykładem tego jest Medistore rozwijany przez Medicover czy dynamiczny rozwój aplikacji mobilnych firm diagnostycznych. Partnerstwo Allegro i grupy Lux Med dobrze wpisuje się w ten trend. Platformy handlowe chcą być obecne w kolejnych obszarach codziennych potrzeb klientów, a zdrowie jest jednym z najważniejszych.

Medyczny gigant gotowy na wzrost

W 2024 r. Lux Med zwiększył przychody z 4 do 5 mld zł, a w ubiegłym dołożył mniej więcej kolejny miliard. Coraz większe znaczenie ma dla niego segment szpitalny, który od 2025 r. nabiera rozpędu dzięki mocniejszemu wejściu w ubezpieczenia. E-commerce ma być dla spółki kolejnym motorem wzrostu – już teraz prowadzi ona własną platformę z usługami.

– Przechodzimy bardzo silną transformację w kierunku cyfrowej organizacji, na wielu polach. Partnerstwo z Allegro jest tego naturalną częścią. Zwłaszcza że grupa Bupa, której częścią jesteśmy, współpracuje na innych rynkach z Amazonem – mówi Anna Rulkiewicz.

Lux Med musi jednak uważać, by potencjalnie wzmożony popyt na usługi nie obrócił się przeciwko niemu. Narzekanie na brak dostępności specjalistów, długie kolejki itd. dotyczy w ostatnich latach nie tylko sektora publicznego, ale też prywatnego.

– Dostępność usług medycznych w Polsce nie jest taka jak dekadę temu, ale się poprawia. Dzięki cyfryzacji jesteśmy w stanie efektywniej wykorzystywać czas lekarzy. Poza tym coraz większą część pracy wykonują przedstawiciele innych zawodów medycznych – pielęgniarki, asystenci itd. Ponadto doświadczenia nabierają rezydenci ze zwiększonej puli absolwentów, więc za kilka lat sytuacja będzie jeszcze lepsza – lekarze ani pielęgniarki nie mają już interesu w emigracji. Nie mamy dziś problemu z dostępem do młodych lekarzy, a powinno być tylko lepiej. Poza tym nie zamierzamy za wszelką cenę sprzedawać na Allegro usług, w których występują tzw. wąskie gardła, bo nikt by na tym nie skorzystał – tłumaczy Anna Rulkiewicz.

Kolejne współprace kwestią czasu

Strategiczne partnerstwo Allegro i Lux Medu jest dopiero pierwszym sygnałem tego rodzaju przenikania się usług medycznych i rynku e-commerce w Polsce. Obie firmy zamierzają czasem zwiększyć aktywność na tym polu.

– W nasz model wpisana jest współpraca z wieloma partnerami. Na razie jesteśmy skoncentrowani na budowie nowej kategorii wraz z Lux Medem, który zapewnia bardzo szeroką ofertę i dużą dostępność usług. Możliwe, że w przyszłości pojawią się na Allegro także inne firmy z branży – mówi Marcin Kuśmierz.

– Jako pierwsza firma medyczna w Polsce wyszliśmy z ofertą dla klienta indywidualnego na tak dużą skalę i jako pierwsi pojawimy się z usługami na platformie handlowej. Jeśli za nami pójdą kolejni, zamierzamy pozostać najwięksi. Równolegle będziemy rozglądali się za kolejnymi kanałami dotarcia do pacjenta – dodaje Anna Rulkiewicz.

Miniwywiad Impuls do modernizacji całego rynku ochrony zdrowia XYZ: Strategiczne partnerstwo Allegro i grupy Lux Med może zaskakiwać? Rafał Szmuc, partner zarządzający BIZ Konsulting i współzałożyciel CliniNote: Marketplace dla usług zdrowotnych to naturalny, kolejny etap rozwoju rynku. W wielu branżach – od handlu po transport – najpierw pojawiły się platformy agregujące popyt, zmieniające doświadczenie klienta, a potem nastąpiła głęboka zmiana modeli biznesowych. W ochronie zdrowia jesteśmy właśnie na tym etapie i bardzo dobrze. Postępowanie platformizacji usług zdrowotnych jest chyba najważniejsze z punktu widzenia rynku i pacjentów. Dla Lux Medu – i jego konkurentów – Allegro jest ogromnym kanałem dotarcia do pacjentów. Podobne modele działają już w Europie, USA czy Chinach: od Doctolib czy Znanego Lekarza po Amazon Clinic. Co te zmiany oznaczają dla rynku ochrony zdrowia? Widać już na rynku próby robienia swoich platform, ale w Polsce to niewątpliwie ruch wyznaczający tempo zmian. Ryzyko biznesowe jest realne, ale nie dla wchodzących w ten obszar tylko dla tych, którzy będą czekać. Wraz z dojrzewaniem rynku coraz więcej usług medycznych będzie kupowanych przez platformy. Co ciekawe, największy wpływ takich projektów może pojawić się poza samym sektorem prywatnym. Jeżeli platformy e-commerce i liderzy prywatnej opieki bardzo uproszczą dostęp do usług medycznych, to jeszcze bardziej zmienią oczekiwania pacjentów wobec całego systemu – także publicznego. Takie inicjatywy mogą więc stać się realnym impulsem do modernizacji całego rynku ochrony zdrowia. Usługi medyczne to nie produkty codziennego użytku. Czy to bariera dla rozwoju w e-commerce? Zgadza się, to stanowczo nie buty czy piłka. Najlepiej mogą się sprzedawać w takim modelu usługi standaryzowane – diagnostyka laboratoryjna, pakiety badań, stomatologia, okulistyka, medycyna pracy czy podstawowe konsultacje. W niezbyt długiej perspektywie – maksymalnie 2-3 lat – większość oferty dostępnej w aplikacjach Lux Medu i innych firm z branży może się znaleźć na platformie handlowej. Pacjent oczekuje dziś dokładnie tego samego co w innych usługach: szybkości, przewidywalności procesu, prostoty, bezpieczeństwa danych. Platformy e-commerce mają już rozbudowany zestaw parametrów wyboru dla klienta – tu pacjenta – więc przyswajanie nowych usług powinno być stosunkowo szybkie. Jest jeszcze jeden wymiar, o którym rzadko się mówi – algorytm rekomendacyjny. Marketplace nie tylko sprzedaje – on podpowiada. Skoro kupiłeś pakiet badań podstawowych, to może warto dodać konsultację? To narzędzie profilaktyki, której żadna kampania NFZ czy MZ [Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia – red.] nigdy nie osiągnęła przy takim zasięgu i możliwej precyzji.