Spotkania u prezydenta: kryptowaluty, rolnictwo i samorządy w centrum rozmów

W czwartek w Pałacu Prezydenckim prezydent Karol Nawrocki spotkał się z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Na rozmowy z prezydentem zdecydowali się przedstawiciele PiS, PSL, Polski 2050, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej oraz koła Razem. Udziału w spotkaniach odmówiły Koalicja Obywatelska i Lewica.

W Pałacu Prezydenckim odbywają się w czwartek spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z reprezentantami klubów parlamentarnych i kół poselskich. Rozmowy dotyczą przede wszystkim projektów ustaw będących w toku prac parlamentarnych oraz aktów prawnych oczekujących na decyzję głowy państwa.

Po godz. 14 prezydent spotkał się z delegacją Polski 2050, w której znaleźli się wiceprzewodniczący klubu Bartosz Romowicz oraz sekretarz klubu Kamil Wnuk. Po rozmowie politycy ocenili ją jako dobrą i merytoryczną.

Bartosz Romowicz poinformował, że przedstawiciele ugrupowania zaprezentowali prezydentowi wszystkie inicjatywy ustawodawcze klubu parlamentarnego Polski 2050, podkreślając jego wysoką aktywność w zakresie projektów poselskich.

Jak relacjonował poseł, podczas rozmowy prezydent wskazywał swoje wątpliwości zarówno wobec ustaw już leżących na jego biurku, jak i wobec projektów procedowanych w Sejmie.

Polska 2050: możliwe weto dla ustawy o kryptowalutach

Jednym z głównych tematów rozmowy była ustawa o kryptoaktywach. Kamil Wnuk przypomniał, że w ubiegłym roku analogiczny projekt rządowy został zawetowany przez prezydenta.

Obecnie ustawa ponownie trafiła do Pałacu Prezydenckiego, tym razem z poprawką Polski 2050, która – jak podkreślał Wnuk – realizuje postulaty zgłaszane wcześniej przez głowę państwa przy okazji weta.

Poseł poinformował jednak, że na ten moment prezydent sygnalizował zamiar ponownego zawetowania ustawy o kryptoaktywach. Jednocześnie wyraził nadzieję, że argumenty przedstawione przez klub przekonają prezydenta do zmiany stanowiska.

Wnuk zwrócił uwagę, że w Sejmie nadal procedowany jest alternatywny projekt Polski 2050, który – w ocenie ugrupowania – w pełni odpowiada oczekiwaniom prezydenta.

Rozmowy dotyczyły również ustawy o parkach narodowych, która zakłada m.in. 20-procentowy wzrost środków dla gmin położonych na terenach parków. Według przedstawicieli Polski 2050 w tej sprawie istnieje realna szansa na kompromis i poparcie prezydenta.

PSL: bezpieczeństwo, rolnictwo i energetyka

Z prezydentem spotkali się także przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego, w tym szef klubu Krzysztof Paszyk, którzy przekazali mu symboliczną „teczkę polskich spraw” zawierającą projekty ustaw przygotowane przez klub.

Paszyk podkreślił, że wszystkie zaprezentowane inicjatywy mają wspólny mianownik, którym jest wzmacnianie bezpieczeństwa Polek i Polaków, i wyraził nadzieję na lepszą współpracę z prezydentem w tym obszarze.

Poseł Mirosław Maliszewski poinformował, że znaczną część rozmowy poświęcono sprawom polskiej wsi i rolnictwa. Ludowcy apelowali o podpisanie dwóch kluczowych ustaw.

Chodzi o projekt wydłużający o kolejne 10 lat wstrzymanie sprzedaży ziemi rolnej z państwowego zasobu oraz ustawę dotyczącą definicji aktywnego rolnika. Zdaniem PSL projekty te nie powinny budzić kontrowersji politycznych.

Z kolei Jacek Tomczak przekazał, że rozmowy dotyczyły także bezpieczeństwa energetycznego, w tym pakietu blackoutowego, ochrony systemów energetycznych przed cyberatakami oraz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw.

Razem: apel o weto w sprawie dwukadencyjności

Po spotkaniu z prezydentem głos zabrała również współprzewodnicząca Partii Razem Aleksandra Owca. Jak poinformowała, głównym tematem rozmowy był projekt ustawy znoszącej dwukadencyjność w samorządach, przygotowany przez PSL.

Przedstawiciele Razem zwrócili się do prezydenta z prośbą, aby zawetował ustawę, jeśli zostanie uchwalona przez parlament. Owca zaznaczyła, że w tej sprawie nie padły ze strony prezydenta żadne jednoznaczne deklaracje.

Zdaniem Razem projekt jest szkodliwy i może prowadzić do dalszego upolitycznienia samorządów, w tym obsadzania stanowisk w spółkach komunalnych według klucza partyjnego.

Podczas rozmowy poruszono także inne projekty Razem, m.in. dotyczące zapewnienia ciepłych posiłków dzieciom w szkołach, ochrony przedszkoli przed likwidacją oraz wprowadzenia podatku antyspekulacyjnego od trzeciej nieruchomości.

Prezydent – jak relacjonowała Owca – zobowiązał się dokładnie przeanalizować propozycję podatku od nieruchomości, a w trakcie rozmowy pojawiła się zgoda co do tego, że problemy demograficzne wymagają pilnych działań.

Wcześniej z prezydentem spotkał się także poseł Jarosław Sachajko z koła Demokracja Bezpośrednia, który apelował o zawetowanie nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, przyjętej dzień wcześniej przez Senat.

W tle rozmów pozostaje projekt PSL znoszący dwukadencyjność w samorządach, którego drugie czytanie odbyło się 8 stycznia, a który obecnie znajduje się w pracach komisji sejmowej.

Projekt popierają KO i PSL, sprzeciw wobec niego zgłaszają Polska 2050, PiS oraz Partia Razem, natomiast w Lewicy nie obowiązuje w tej sprawie dyscyplina klubowa, co zapowiada dalsze spory wokół ostatecznej decyzji prezydenta.

Konfederacja: przedsiębiorcy, edukacja i Ukraina

Z prezydentem Karolem Nawrockim spotkali się również przedstawiciele Konfederacji, a rozmowę w imieniu klubu podsumował jego przewodniczący Grzegorz Płaczek. Jak ocenił, było to „bardzo potrzebne i merytoryczne” spotkanie, choć – jak zaznaczył – trwało tylko godzinę. Podczas rozmowy prezydentowi towarzyszył szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

Grzegorz Płaczek poinformował, że jednym z głównych tematów była przyszłość polskich przedsiębiorstw, w tym prezydencki projekt ustawy dotyczący obniżenia cen energii elektrycznej. Konfederacja poruszyła także kwestie kalendarza szczepień obowiązkowych oraz regulacji dotyczących edukacji domowej.

Szef klubu Konfederacji przekazał, że podczas spotkania rozważano również, czy przepisy dotyczące edukacji domowej nie powinny zostać ocenione przez Trybunał Konstytucyjny pod kątem ich zgodności z konstytucją. Jak podkreślił, była to dyskusja o charakterze prawnym, a nie ideologicznym.

Istotnym wątkiem rozmowy była także Ukraina, w tym decyzja tamtejszego rządu o wprowadzeniu zerowych kwot eksportowych m.in. na złom metali kolorowych. Według Płaczka może to mieć poważne konsekwencje dla przyszłości polskiego sektora stalowego, dlatego Konfederacja pytała, czy Pałac Prezydencki może w tej sprawie podjąć działania wspierające krajową branżę.

Polityk Konfederacji poinformował również, że rozmowy dotyczyły ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej. Jak zaznaczył, pojawiły się sygnały możliwego przełomu i potencjalnych ustępstw ze strony Ukrainy. Płaczek podkreślił, że mimo różnic zdań między Konfederacją a prezydentem, Karol Nawrocki pozostaje otwarty na argumenty, a dialog – jego zdaniem – jest konieczny dla skutecznego rozwiązywania problemów państwa.

Źródło: PAP