Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.02.2026
NEWSROOM XYZ
24.02.2026 22:13

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję ws. Ukrainy. USA wstrzymały się od głosu

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję wzywającą do natychmiastowego i bezwarunkowego rozejmu między Rosją a Ukrainą. Dokument potwierdza wsparcie dla suwerenności Kijowa. Stany Zjednoczone wstrzymały się od głosu.

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło we wtorek rezolucję zatytułowaną „Wsparcie na rzecz trwałego pokoju w Ukrainie”. Dokument wzywa do natychmiastowego, całkowitego i bezwarunkowego rozejmu między Rosją i Ukrainą.

Rezolucja potwierdza zaangażowanie ONZ na rzecz suwerenności oraz integralności terytorialnej Ukrainy. Podkreśla też konieczność osiągnięcia wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju zgodnego z Kartą Narodów Zjednoczonych.

W tekście znalazło się również wezwanie do wymiany jeńców wojennych oraz powrotu przymusowo przemieszczonych cywilów. Chodzi w tym także o dzieci wywiezione z terenów objętych wojną.

Wyniki głosowania i stanowisko USA

Za przyjęciem rezolucji głosowało 107 państw. Przeciw było 12 krajów, a 51 delegacji wstrzymało się od głosu.

Wśród państw, które nie zajęły stanowiska, znalazły się Stany Zjednoczone, a także m.in. Armenia, Węgry, Brazylia, Indie, Kazachstan i Serbia. Przeciw zagłosowały m.in. Rosja, Białoruś, Kuba oraz Iran.

Przed ostatecznym przyjęciem dokumentu USA wnioskowały o odrębne głosowanie nad dwoma akapitami projektu. Według agencji AFP chodziło o fragmenty dotyczące integralności terytorialnej Ukrainy oraz odniesień do prawa międzynarodowego. Wniosek ten został jednak odrzucony.

Według niej dokument może w niektórych aspektach utrudniać działania prowadzące do zakończenia konfliktu.

Polska: to warunek sine qua non pokoju

Stały przedstawiciel Polski przy ONZ, Krzysztof Szczerski, podkreślił, że rezolucja odwołuje się do podstawowych zasad Karty Narodów Zjednoczonych. Zaznaczył, że wzywa ona do całkowitego i bezwarunkowego zaprzestania działań wojennych.

– Jesteśmy przekonani, że to jest pierwszy krok - i warunek sine qua non - do osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju w Ukrainie – powiedział.

Dyplomata dodał, że Rosja nadal forsuje postulaty odbudowy swojej strefy wpływów w Europie Środkowej i Wschodniej. Zwrócił też uwagę, że rosyjscy urzędnicy odmawiają Ukrainie prawa do prowadzenia suwerennej polityki wewnętrznej i zagranicznej.

Krytyczny komentarz gen. Kellogga

Do głosowania odniósł się również były wysłannik USA ds. Ukrainy, gen. Keith Kellogg. Na platformie X skomentował decyzję Stanów Zjednoczonych o wstrzymaniu się od głosu.

– Głosowanie ONZ w sprawie trwałego pokoju w Ukrainie, a my wstrzymaliśmy się od głosu. Kto by pomyślał. Federacja Rosyjska była przeciwna proklamacji. Czy cztery lata wojny to za mało? Czy zaginione dzieci, ostrzał miast i zabijanie niewinnych ludzi to za mało? To nie jest transakcja biznesowa – to wojna – napisał.

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Zaprzysiężenie nowego rządu w Holandii. Sporo obietnic jak na brak większości w parlamencie
Niespełna rok po głośnym upadku poprzedniej koalicji Holandia wreszcie wychodzi z politycznego impasu. Dziś (23 lutego 2026 r.) zaprzysiężony zostanie rząd 38-letniego Roba Jettena, lidera centrowej, prounijnej partii D66 i zarazem najmłodszego premiera w historii kraju. Choć jego ekipa kładzie na stół najodważniejszy program reform od lat, to startuje z poważnym balastem.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Przydomowe wiatraki nie wykręciły sukcesu. Branża alarmuje: nikt nie panował nad tym bałaganem
Program wspierający inwestycje w przydomowe elektrownie wiatrowe nie osiągnął zamierzonych efektów. Zainteresowanie było mniejsze od oczekiwań, a w wielu przypadkach zainstalowane wiatraki produkowały zbyt mało energii albo... w ogóle nie działały. Branża alarmuje o przekrętach ze strony sprzedawców turbin. Eksperci mówią zaś, że w takiej formie program w ogóle nie powinien ruszyć.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Cztery lata wojny w Ukrainie. Jak konflikty zbrojne zmieniają globalną gospodarkę
Mijają cztery lata od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Wojna, która miała być krótkim konfliktem, stała się trwałym elementem globalnej rzeczywistości gospodarczej. W 2026 r. aktywne działania wojenne toczą się już w 14 państwach świata, od Ukrainy i Izraela po Libię i Sudan. Jak wieloletnie konflikty zmieniają handel międzynarodowy, kierunki importu i eksportu oraz jaką rolę na tej nowej mapie gospodarczej odgrywa Polska?
24.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Erli wyprzedza rynek przy rekordowej rentowności. „Nie zamierzamy zwalniać tempa inwestycji”
Zmiany w aplikacji, wdrożenie asystenta AI i pełnoskalowa kampania reklamowa za kilkadziesiąt milionów złotych mają napędzić dalszy wzrost największej po Allegro polskiej platformy handlowej. – Gonimy za jak najwyższą efektywnością, a nie sprzedażą za wszelką cenę – mówi Adam Ciesielczyk, twórca Erli.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Kandydatem na premiera raczej nie będzie. O co walczy Mateusz Morawiecki?
O byłym premierze nie mówi się już jako o ewentualnym kandydacie PiS na premiera. Mimo to Morawiecki nie ustępuje pola partyjnym rywalom z konkurencyjnej frakcji.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Technologia
Web Summit w Polsce. Szansa na kosmiczny event czy bardzo drogi marketing? (OPINIA)
Organizator największej w Europie konferencji technologicznej rozmawia z rządem o jej organizacji w Polsce. Czym naprawdę jest to wydarzenie, kto za nim stoi i co Polska może zyskać – a co stracić?
22.02.2026