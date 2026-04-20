Na GPW powracają spadki. Notowania 20 kwietnia 2026 r.

Ok. godz. 16 WIG20 spadał o 0,84 proc. do 3669 pkt.

W ujęciu sektorowym na GPW najbardziej zniżkowały WIG-Budownictwo (ok. 2 proc. w dół). Największe wzrosty notowały natomiast WIG-Paliwa (ponad 2 proc. w górę).

Najgorzej w WIG20 radził sobie Budimex — kurs akcji spółki spada o 2,8 proc.

W dół szły także notowania akcji mBanku (–2,37 proc.), Grupy Kęty (–1,74 proc.) oraz CD Projektu (–1,56 proc.).

Wśród blue chipów od rana zwyżkowały akcje Orlenu (2,19 proc.).

W mWIG40 najmocniej spadały akcje Diagnostyki — o ok. 4,2 proc. Zniżkowały również notowania Mirbudu (–2,6 proc.).

Mirbud szacuje, że w 2025 r. miał 112 mln zł skonsolidowanego zysku netto. W tym okresie przychody ze sprzedaży miały wynieść 2,95 mld zł. Z kolei skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży w 2025 r. szacunkowo osiągnął poziom 227 mln zł.

W ujęciu jednostkowym Mirbud w 2025 r. wypracował 138 mln zł zysku netto, 1,93 mld zł przychodów ze sprzedaży oraz 160 mln zł zysku brutto ze sprzedaży.

Od początku sesji w grupie spółek notowanych w mWIG40 najsilniejszy był Newag, który rósł o 6,96 proc.

Newag szacuje, że w 2025 r. grupa wypracowała 356,5 mln zł zysku netto, czyli o 233,8 mln zł więcej niż w roku poprzednim (190,5 proc.). Grupa szacuje EBITDA w 2025 r. na 521,3 mln zł w porównaniu z 210,8 mln zł w 2024 r. (147,3 proc.), a przychody na 2.386,4 mln zł (50,1 proc. rok do roku).

Rynki finansowe notują na początku tygodnia lekką zadyszkę, łączoną z końcem rozejmu w konflikcie pomiędzy USA a Iranem. Nie wiadomo, czy dojdzie do nowej rundy rozmów pokojowych pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem.