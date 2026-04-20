Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.04.2026
20.04.2026 07:11

Ceny ropy znowu rosną. Negocjacje Iran-USA pod znakiem zapytania

Ceny ropy naftowej odbiły w poniedziałek po otwarciu notowań po tym, jak gwałtownie spadły w piątek. To reakcja na ponowne zamknięcie cieśniny Ormuz przez Iran oraz niepewność co do procesu pokojowego między USA a Iranem.

Ropa WTI w dostawach na maj była wyceniana około godz. 6.57 na 88,86 dolara za baryłkę. Cena surowca rosła o 5,97 proc.

Ropa Brent w dostawach na czerwiec drożała o 5,47 proc. do 95,32 dolara za baryłkę.

W piątek, 17 kwietnia, ceny ropy spadły o ponad 10 proc. po deklaracji Iranu o pełnym otwarciu strategicznej cieśniny Ormuz. Od tego czasu Iran wznowił blokadę cieśniny w związku z tym, że USA utrzymały blokadę irańskich portów.

W nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Marynarka Wojenna USA otworzyła ogień do irańskiego statku towarowego „Touska” w Zatoce Omańskiej i przejęła nad nim kontrolę. Iran zapowiedział „szybki odwet”.

Pod znakiem zapytania stoi także kolejna tura rozmów USA–Iran, która miała odbyć się w Pakistanie. Teheran nie zamierza obecnie „uczestniczyć w kolejnej rundzie rozmów irańsko-amerykańskich” – poinformowała w niedzielę irańska telewizja państwowa.

„Najważniejszą informacją dla rynków jest niewątpliwie zajęcie irańskiego statku przez wojsko amerykańskie w Zatoce Omańskiej, po czym Iran natychmiast zapowiedział odwet” – skomentował sytuację na rynku ropy Chris Weston, analityk firmy maklerskiej Pepperstone.

„Na początku tego tygodnia panuje atmosfera niechęci do ryzyka. Normalizacja tranzytu przez cieśninę Ormuz była postrzegana jako duże zwycięstwo dyplomatyczne. Jednak w obliczu braku kompleksowego porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego zawieszenie broni pozostaje kruche” – wskazał analityk.

Źródło: PAP/XYZ

Na zdjęciu widok na tankowce przy terminalu naftowym na wyspie Chark w Zatoce Perskiej
Ceny ropy rosły w poniedziałek 20 kwietnia. USA poinformowały o zatrzymaniu irańskiego statku, który próbował przełamać amerykańską blokadę. Fot. Dean Conger/Corbis via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Analizy
Produkty „made in Poland" podbijają świat. Tak zmieniła się mapa polskiego eksportu
Polski eksport dynamicznie rośnie i w ciągu zaledwie sześciu lat zwiększył swoją wartość o ponad 50 proc., osiągając w 2025 r. 411 mld dol. Za tym sukcesem stoi szeroka dywersyfikacja geograficzna.…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Technologia
AI zmienia zasady gry w IT. „Skończyła się era prostego wejścia do branży". Czy uczelnie nadążają?
Rynek pracy w IT szybko się zmienia, a najprostsze zadania przejmują narzędzia sztucznej inteligencji. Początkującym coraz trudniej zdobyć pierwszą pracę. Sprawdziliśmy, jakie kompetencje dają szansę…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Będą zmiany, które odblokują KIO. Opóźnienia niektórych inwestycji sięgają kilku lat
Odwołania wykonawców walczących o kontrakty napływające do Krajowej Izby Odwoławczej hamują harmonogramy największych inwestycji infrastrukturalnych. Tylko w tym roku takich wniosków może być nawet…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Warszawa i Paryż wciąż nie znalazły wspólnego języka. Czy wizyta Macrona to zmieni?
Gdy Emmanuel Macron przyleci do Gdańska na spotkanie z Donaldem Tuskiem, dyplomatyczny przekaz będzie jasny: po latach zastoju relacje polsko-francuskie mają wejść w nową fazę. Traktat z Nancy z maja…
19.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Etiopia walczy o dostęp do Morza Czerwonego. To być albo nie być
Nowy spór między Etiopią a Erytreą jeszcze nie wybuchł, ale region znajduje się dziś bliżej jego krawędzi niż kiedykolwiek. Napięcia, które przez lata były uśpione, przeobrażają się coraz bardziej w…
18.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Kto i dlaczego jest dziś kontrolowany? „Wiedza o działaniach skarbówki stała się elementem strategii biznesowej”
Urzędnicy skarbówki w firmach to już coraz rzadszy widok. W ostatnich latach zmalała liczba kontroli, zmieniła się taktyka fiskusa, ale kary dla przedsiębiorców wydają się rekordowo dotkliwe. To…
17.04.2026