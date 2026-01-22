Kategorie artykułu: Polityka Świat
Echa wizyty Sikorskiego w Delhi. „Sprzeczkę” z indyjskim dyplomatą wykorzystuje rosyjska propaganda
Szef indyjskiego MSZ, odpowiadając Radosławowi Sikorskiemu w sprawie kupowania przez Indie ropy z Rosji, zasugerował, że Polska rzekomo „wspiera infrastrukturę terrorystyczną” w Pakistanie. Fałszywy przekaz podchwyciła miejscowa prasa, a następnie rosyjskie kanały propagandowe.
22.01.2026, 11:32
Wicepremier Radosław Sikorski w czasie spotkania szefów dyplomacji Trójkąta Weimarskiego, w którym wziął udział także minister spraw zagranicznych Indii. Fot. Yoan Valat / PAP/ EPA
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego indyjska prasa negatywnie pisze o wizycie Radosława Sikorskiego w Delhi.
- Czy publiczna wymiana zdań między szefami dyplomacji Polski i Indii może mieć wpływ na dalsze relacje.
- Jak sprawę wykorzystuje rosyjska propaganda i jaką rolę odgrywa ona nad Gangesem.