EFNI Wiosna 2026. Musimy opowiedzieć światu o polskim sukcesie

XYZ: Wokół wojna w Ukrainie, konflikt na Bliskim Wschodzie, kryzys energetyczny… Tymczasem organizowana przez was konferencja EFNI Wiosna poświęcona była w znacznej mierze wizerunkowi Polski. Dlaczego?

Marek Górski, prezydent Konfederacji Lewiatan: To może wydawać się eksperymentem, ale jest w pełni uzasadnione. Sama nazwa „Europejskie Forum Nowych Idei” zakłada przecież odważne myślenie o przyszłości. To, że tegoroczna edycja nie była wyłącznie gospodarcza, wynika z przekonania, że Polska w ostatnich 35 latach odniosła ogromny sukces w wielu dziedzinach.

Dziś nikt już poważnie nie mówi o „Polsce w ruinie”. Zarówno prezydent, jak i premier – mimo różnic politycznych – podkreślają, że żyjemy w „złotej erze” dziejów Polski. Skoro sami nauczyliśmy się doceniać własne osiągnięcia, czas zacząć skutecznie opowiadać o nich światu.

Umiemy to robić?

Najczęściej wydaje nam się, że tak, ale okazuje się, że jednak nie do końca. Gościem specjalnym EFNI Wiosna był Simon Anholt, którego „The Economist” uznał za jednego z najbardziej wpływowych doradców w obszarze budowania pozycji krajów na globalnym rynku. W swym wystąpieniu zwrócił uwagę, że o Polsce wciąż wiadomo na świecie za mało. P

Podkreślał, że powinniśmy pracować nad naszym wizerunkiem – zwłaszcza w obszarach takich jak turystyka i gospodarka. Świat postrzega kraje przez pryzmat tego, co wnoszą do wspólnego dobra. Jeśli chcemy być dobrze oceniani, musimy pokazać, co dobrego robimy dla innych.

Podobnie mówił Norman Davies – Polska jako kraj sukcesu powinna być znacznie lepiej znana i rozumiana za granicą.

Jesteśmy przyzwyczajeni, że wizerunek firm można przeliczyć na pieniądze. Czy także wizerunek państwa jest dziś elementem infrastruktury gospodarczej?

Jak najbardziej! Pokazywanie i promowanie polskiej muzyki, teatru, filmu, literatury czy sportu pozytywnie wpływa na funkcjonowanie polskiego biznesu i bardzo pomaga mu za granicą. Nasze międzynarodowe marki, takie jak Robert Lewandowski czy Iga Świątek, są bezcenne także dla naszej gospodarki. Znaczenie pozytywnego wizerunku Polski potwierdzi każdy polski przedsiębiorca, który prowadzi ekspansję zagraniczną.

A czy są jakieś trudności w budowaniu wizerunku Polski na świecie?

Nie możemy spocząć na laurach. Historia, osiągnięcia i sukcesy to bezcenny fundament, jednak dom nie może się składać z samych fundamentów. Model oparty na dotychczasowych silnikach wzrostu gospodarczego, takich jak tania siła robocza, środki pomocowe z Unii Europejskiej czy transfery zagraniczne, stopniowo się wyczerpuje. Dziś musimy więc znaleźć rozwiązania, które przez kilka kolejnych dekad zapewnią nam solidny wzrost. Szansą jest chociażby mądra transformacja energetyczna, digitalizacja, rozwój nowoczesnych technologii czy wzmacnianie naszego potencjału zbrojeniowego, który na dekady może stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki.

A jak w tych niepewnych czasach chronić dotychczasowe osiągnięcia gospodarcze Polski?

Jako przedsiębiorcy trochę się już do niestabilności przyzwyczailiśmy, nie zmienia to jednak faktu, że jest ona dla gospodarki ogromnym wyzwaniem. Jako Konfederacja Lewiatan namawiamy rządzących, by w obliczu zewnętrznych sztormów zapewnili polskim przedsiębiorcom maksymalnie dużo spokoju wewnątrz łodzi.

To znaczy?

Od ponad 20 lat publikujemy Czarną Listę Barier, czyli zestawienie przeszkód utrudniających działalność przedsiębiorstw. Staramy się konsekwentnie pokazywać absurdy legislacyjne, które utrudniają życie biznesowi. Ubiegły rok okazał się pod tym względem bardzo ważny, wręcz przełomowy. W lutym premier Donald Tusk zaproponował Rafałowi Brzosce, by stanął na czele zespołu ds. deregulacji, a on tę rękawicę podjął. Jako Konfederacja Lewiatan zostaliśmy zaproszeni do współpracy i efekty są już widoczne.

Mamy satysfakcję, że ok. 350 propozycji zostało już przyjętych do realizacji, a ponad 150 zmian deregulacyjnych funkcjonuje już w obiegu prawnym. Najważniejsze jednak, że wokół idei deregulacji powstał konsensus polityczny. Jest więc szansa, że projekt „deregulacja” nie okaże się jednorazową akcją, lecz stanie się stałym zobowiązaniem rządu zakotwiczonym w polskim systemie prawnym. Więcej stabilności polskim firmom zapewniłoby też sześciomiesięczne vacatio legis dla przepisów narzucających przedsiębiorstwom nowe obowiązki. O te sprawy w każdym razie, jako Konfederacja Lewiatan, aktywnie zabiegamy.