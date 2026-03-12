Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Eksperci HR wyjaśniają, czy na rynku pracy panuje ageizm
Co mężczyźni 50+ mogą zrobić, żeby zwiększyć swoje szanse podczas rekrutacji? Trzy ekspertki HR z ogromnym doświadczeniem w rekrutacji w szczerej rozmowie o problemach mężczyzn 50+ poszukujących pracy na stanowiskach menedżerskich.
12.03.2026, 04:45
Menedżerowie 50+ szukają pracy i skarżą się na aigeizm. Fot. Neil Godwin/Future via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak ekspertki HR z ogromnym doświadczeniem w rekrutacji postrzegają problem menedżerów 50+ szukających zatrudnienia.
- Jakie są najważniejsze grzechy top menedżerów poszukujących pracy.
- Co ekspertki radzą mężczyznom narzekającym na ageizm na rynku pracy.