Kategoria artykułu: Analizy
Eksplozja produktywności. Czy Polska wykorzysta rewolucję AI?
Coraz więcej firm raportuje istotny wzrost efektywności dzięki zastosowaniu narzędzi sztucznej inteligencji. Wciąż otwarte pozostaje jednak pytanie o przełożenie wpływu AI na całą gospodarkę. Bank Światowy w najnowszym raporcie pokazuje, że Polska może silnie skorzystać na tej rewolucji.
30.06.2026, 04:30
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak sztuczna inteligencja przekłada się na skokowy wzrost produktywności w firmach.
- Jakie są mikroekonomiczne kanały wpływu AI na wyniki przedsiębiorstw.
- Jaki potencjalny wpływ może mieć sztuczna inteligencja na polską gospodarkę według Banku Światowego oraz jakie bariery stoją na drodze do wykorzystania tego potencjału.