Kategorie artykułu: Biznes Technologia
AI przyjdzie i zabierze nam pracę? Bank Światowy ma prognozę dla Polski
Polska gospodarka może rosnąć szybciej, ale więcej firm musi używać AI, a państwo powinno tworzyć system sprzyjający innowacjom. Stawka to wzrost PKB – od 1,3 proc. do nawet 12,1 proc. Tak szacuje Bank Światowy, testując na przypadku Polski nowy makroekonomiczny model.
22.06.2026, 15:37
AI może przyspieszyć wzrost gospodarczy w Polsce. Ale dużo zależy od tego, w jakich warunkach będzie wdrażana technologia. Potrzeba jest odpowiedniego otoczenia regulacyjnego, żeby sztuczna inteligencja zwiększyła produktywność w gospodarce – wskazują specjaliści Banku Światowego. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak implementacja AI może wpłynąć na poziom wzrostu gospodarczego w Polsce.
- Które sektory rynku pracy najmocniej odczują konsekwencje powszechnego wdrażania AI.
- Jakie rekomendacje dla Polski w zakresie wdrażania AI przedstawiają eksperci Banku Światowego.