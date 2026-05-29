Ekstremalny klimat uderza w banki centralne. Narodziny ery „weatherflation”
Jeszcze kilka lat temu ekstremalne zjawiska pogodowe traktowano głównie jako problem środowiskowy lub humanitarny. Dziś bankierzy centralni mówią o nich językiem inflacji, niewypłacalności kredytów i ryzyka systemowego. W Paryżu odbyło się na ten temat spotkanie banków centralnych G7.
29.05.2026, 04:30
W tym roku w maju padły rekordy wysokich temperatur we Francji, podał podał krajowy instytut meteorologiczny. Fot. Jerome Gilles/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak klimat może wpływać na stabilność finansową krajów.
- Czym jest tzw. weatherflation.
- Przed czym ostrzegają banki centralne zrzeszone w NGFS.