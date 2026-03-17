0,5 mld zł wydane na Izerę. Pieniądze popłynęły do Chin, auta wciąż nie ma
Spółka, która miała być pierwszym polskim producentem samochodów elektrycznych Izera, walczy o 4,5 mld zł z KPO. Portal XYZ dotarł do dokumentów pokazujących, że w latach 2018–2023 ElectroMobility Poland wydała setki milionów – m.in. na chińskie centrum badawcze, włoskiego producenta tapicerki i firmy doradcze. Fabryki w Jaworznie i elektrycznego samochodu jak nie było, tak nie ma.
17.03.2026, 05:50
Na zdjęciu z kwietnia 2023 r. projekt samochodu Izera ostatecznie porzucony pod koniec 2024 r. przez Electromobility Poland. Fot.: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile pieniędzy wydała spółka ElectroMobility Poland w latach 2018-2023 i jakie firmy je od niej otrzymały.
- Na jakim etapie zakończył się projekt samochodu Izera i dlaczego jego realizacja została wstrzymana.
- Jakie są obecne plany rządu wobec inwestycji w Jaworznie.