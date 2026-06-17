Kategorie artykułu: Biznes Technologia
ElevenLabs ramię w ramię z Vinci. Decacorn pozyskał... (tylko) 40 mln zł
Za ElevenLabs stoją największe globalne fundusze. Dzięki kapitałowi płynącemu od nich spółka jest wyceniana na 11 miliardów dolarów. Pula 11 mln dolarów, jaką otrzymała od Vinci z grupy BGK, nie wydaje się zawrotna. Istoty transakcji można więc dopatrywać się gdzie indziej… we wspólnym budowaniu lokalnego ekosystemu AI.
17.06.2026, 14:52
Mati Staniszewski, współzałożyciel ElevenLabs, przekonuje, że Polska ma potencjał, by stać się jednym z ważnych europejskich ośrodków rozwoju sztucznej inteligencji. Fot. materiały prasowe BGK
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego fundusz z grupy BGK zainwestował ponad 40 mln zł w ElevenLabs, mimo że spółka jest już warta ponad 10 mld dolarów.
- Jaką rolę ma odegrać AI Lab Poland i dlaczego jego powstanie może być przełomowe dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce.
- W jaki sposób sukces ElevenLabs może pomóc w budowie polskiego ekosystemu AI oraz zatrzymaniu talentów i technologii w kraju.