ElevenLabs ramię w ramię z Vinci. Decacorn pozyskał... (tylko) 40 mln zł

Fundusz z grupy Banku Gospodarstwa Krajowego został akcjonariuszem ElevenLabs. Wartość inwestycji wyniosła ponad 40 mln zł (11 mln dolarów) i została zrealizowana w ramach rozszerzonej rundy finansowania serii Dm, którą firma realizowała niedawno. Vinci został tym samym pierwszym polskim inwestorem instytucjonalnym w ElevenLabs.

Czy strategicznym celem tej inwestycji jest finansowanie spółki? Trudno w to uwierzyć, biorąc pod uwagę, że ElevenLabs jest już decacornem, a więc firmą wycenianą na ponad 10 mld dolarów. Ponadto wśród jej inwestorów znajdują się tak renomowane globalne fundusze jak Andreessen Horowitz, Sequoia czy BlackRock.

Istotę całej transakcji może stanowić wsparcie spółki w budowie AI Lab Poland – polskiego centrum technologii sztucznej inteligencji, które ma stać się ważnym ośrodkiem rozwoju AI. I generalnie, rozruszania tego obszaru gospodarki w Polsce.

Warto wiedzieć Globalny biznes wspierany przez inwestorów ElevenLabs od początku rozwijał się jako firma o globalnych ambicjach. W Polsce zlokalizowany jest dział techniczny spółki. Startup już na wczesnym etapie przyciągnął inwestorów. W pierwszej fazie działalności wsparli go aniołowie biznesu, wśród których znaleźli się m.in. Polacy: Bartek Pucek, Maciej Gnutek, Piotr Karwatka i Tomasz Karwatka. Niedługo później do grona inwestorów dołączyły duże międzynarodowe fundusze venture capital. W 2023 r. ElevenLabs pozyskał 329 mln zł finansowania, a dwa lata później – kolejne 720 mln zł. Największą rundę zamknął jednak w pierwszym kwartale 2026 r., gdy do spółki trafiło 1,81 mld zł. W efekcie wycena startupu wzrosła do 11 mld dolarów, czyli ok. 39,4 mld zł – wynika z analiz PFR Ventures. Ostatnią rundę finansowania poprowadził fundusz Sequoia. Swoje zaangażowanie znacząco zwiększyli także dotychczasowi inwestorzy. Według danych podawanych przez spółkę Andreessen Horowitz, czyli a16z, zwiększył swój udział w ElevenLabs czterokrotnie, a Iconiq – trzykrotnie. Pod względem skali pozyskanego finansowania venture capital oraz osiągniętej wyceny ElevenLabs należy do największych sukcesów wśród firm zakładanych przez Polaków. Status decacorna, czyli spółki wartej ponad 10 mld dolarów, zdobył również ICEYE. Firma 9 czerwca 2026 r. poinformowała o pozyskaniu 450 mln euro, czyli 520 mln dolarów, w pierwotnej rundzie finansowania serii F prowadzonej przez General Atlantic. Wycena spółki przekroczyła 10 mld euro, czyli 12 mld dolarów. W gronie inwestorów uczestniczących w tej rundzie znalazły się także Solidium, Tesi, Varma, Ilmarinen, Lifeline Ventures, Nokia, Qatar Investment Authority oraz TCV. Łącznie, wraz z transakcjami sprzedaży akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, wartość rundy serii F przekroczyła 1 mld euro. XYZ

AI Lab Poland jako filar rozwoju sztucznej inteligencji

Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki, podczas oficjalnego ogłoszenia transakcji i planowanej współpracy podkreślił, że sztuczna inteligencja nie jest już tylko kolejną nową technologią. Jego zdaniem zmienia gospodarkę równie głęboko, jak wcześniej elektryczność czy internet. Państwa, które szybciej postawią na AI, mogą przyspieszyć swój rozwój gospodarczy i technologiczny.

– Polska nie może pozostać na uboczu – i nie pozostaje. Naszym celem nie jest realizacja pojedynczych projektów, lecz budowa całego ekosystemu technologicznego. […] Chcemy, aby Polska była miejscem, w którym tworzone, finansowane i rozwijane są technologie przyszłości. Inwestycja grupy BGK w ElevenLabs jest właśnie krokiem w tym kierunku – powiedział Andrzej Domański.

Warto wiedzieć ElevenLabs – lider AI w technologii głosowej ElevenLabs to firma technologiczna specjalizująca się w rozwoju rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji do generowania i przetwarzania mowy. Spółka tworzy modele AI umożliwiające syntezę i klonowanie głosu, automatyczny dubbing oraz przygotowywanie naturalnie brzmiących nagrań audio w wielu językach. Z jej technologii korzystają m.in. twórcy treści, media, wydawnictwa, firmy technologiczne i instytucje edukacyjne. Założona przez Matiego Staniszewskiego oraz Piotra Dąbkowskiego spółka należy do najszybciej rozwijających się firm AI na świecie. XYZ

AI Lab Poland ma być ekosystemem wspierającym rozwój sztucznej inteligencji w Polsce. Zadaniem nowego mechanizmu będzie m.in. identyfikowanie i wspieranie najbardziej perspektywicznych startupów AI poprzez dostęp do kapitału, wiedzy i sieci kontaktów. Ma również rozwijać talenty oraz łączyć świat nauki, biznesu i inwestorów. Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie pozycji Polski jako ośrodka tworzenia i komercjalizacji technologii AI.

Od sukcesu ElevenLabs do budowy ekosystemu AI

Mati Staniszewski podkreślił, że kapitał zostanie przeznaczony na rozwój działalności ElevenLabs w regionie. Dodał, że firma współpracuje w Polsce z wieloma przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi, które łączy przekonanie o kluczowej roli innowacji w rozwoju gospodarki. Jednym z celów AI Lab Poland ma być także współpraca z instytucjami publicznymi przy tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sektora sztucznej inteligencji w Polsce.

– Razem chcemy stworzyć miejsce, które będzie łączyć naukowców, przedsiębiorców i twórców technologii pracujących nad kolejną generacją rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Chcemy wykorzystać energię i ambicję, których doświadczyliśmy podczas ElevenLabs Warsaw Summit. Chcemy też sprawić, by kolejne przełomowe technologie powstawały właśnie w Polsce – powiedział Mati Staniszewski.

Czy to odpowiedni moment na wsparcie ElevenLabs , czy zbyt późny?

Inwestycja funduszu Vinci, należącego do instytucji publicznej, w ElevenLabs następuje dopiero teraz. Czy zdaniem współzałożyciela decacorna podobne wsparcie nie powinno pojawić się kilka lat temu, gdy firma sama potrzebowała kapitału na rozwój?

– Trudno to ocenić. Cieszę się, że Vinci dołącza do akcjonariatu spółki na obecnym etapie jej rozwoju. Myślę, że wciąż mamy wiele do zbudowania i wiele ambitnych celów przed sobą. Cieszymy się, że doszło do tego właśnie teraz – zaznaczył Mati Staniszewski w rozmowie z XYZ.

Dodał, że na początkowym etapie rozwoju firmy nie zabiegał szczególnie o wsparcie ze strony instytucji publicznych. W rozwoju przedsięwzięcia pomogli mu przede wszystkim aniołowie biznesu z regionu.

Inwestycja wykraczająca poza kapitał

Vinci to spółka inwestycyjna należąca do grupy Banku Gospodarstwa Krajowego, która wspiera rozwój innowacyjnych i perspektywicznych polskich przedsiębiorstw poprzez inwestycje kapitałowe. Zarządza funduszami o wartości ok. 1,1 mld zł i koncentruje się na finansowaniu firm technologicznych oraz spółek o wysokim potencjale wzrostu na różnych etapach rozwoju.

Fundusz działa jako inwestor mniejszościowy i oferuje finansowanie m.in. typu venture capital. Jego celem jest wspieranie komercjalizacji innowacji, wzmacnianie konkurencyjności polskich firm oraz zatrzymywanie w kraju kluczowych technologii, patentów i talentów.

– Z radością witamy ElevenLabs – to kolejny, obok ICEYE, dziesięciokrotny jednorożec w portfelu Vinci. Spółka jest wyceniana na 11 mld dolarów. To tylko finansowa miara sukcesu, a myślę, że tych wymiarów jest i będzie jeszcze więcej. Co istotne, przedstawiciele spółki chcą się dzielić tym, co osiągnęli – powiedział Bartosz Drabikowski, prezes Vinci.

Podkreślił również wyjątkowy charakter inwestycji. Jak wskazał, Vinci stał się akcjonariuszem spółki będącej jednym z liderów w dziedzinie usług AI audio.

Unikalność transakcji polega także na tym, że dzięki inwestycji w ElevenLabs fundusz będzie partnerem finansującym rozwój AI Lab Poland – polskiego ekosystemu tworzącego przełomowe rozwiązania w obszarze sztucznej inteligencji. Drabikowski wyraził przekonanie, że dzięki AI Lab Poland patenty, talenty oraz kompetencje inżynierskie i zarządcze będą mogły w większym stopniu rozwijać się w Polsce.