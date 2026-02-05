Kategoria artykułu: Biznes
Escola z rekordem po bolesnej transformacji AI. Krzysztof Wojewodzic: Rynek IT musi przejść rekonstrukcję
Software house, który wśród udziałowców ma prezesa Allegro i wybitnych profesorów, zmniejszył stuosobowy zespół o połowę, po czym zatrudnił kilkudziesięciu pracowników. To konsekwencja trudnych zmian napędzanych AI. Po spadkowym roku przyszła rekordowa sprzedaż i marża. – To nie była droga usłana różami przy blasku światła świec i dźwiękach harfy – mówi o przeprowadzonej transformacji prezes Escoli.
05.02.2026, 05:50
Escola, którą kieruje dr Krzysztof Wojewodzic, wybiła się na tworzeniu aplikacji mobilnych. Teraz wspiera coraz większe firmy w systemowym wdrażaniu sztucznej inteligencji. Fot. materiały prasowe/Escola
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak głęboką transformację i dlaczego przeszła Escola.
- Jakie efekty przyniosła i jakie cele w związku z tym stawia sobie spółka, która zapowiadała wejście na giełdę.
- W jaki sposób dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji wpłynął na branżę IT i jak w nowych realiach odnajdują się polskie firmy.