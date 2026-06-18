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Kategorie artykułu: Społeczeństwo Technologia
Instruktorka BHP w AI. „Jestem w stanie zakolegować się z niebiałkową inteligencją” (WYWIAD)
Ja bym nie chciała, żeby człowiek zawsze miał kontrolę nad AI. Wierzę we współpracę z maszynami – mówi dr hab. Dota Szymborska, etyczka AI na Uniwersytecie WSB Merito. Ale jest też wielką zwolenniczką ustawy o AI. – Prawo jest potrzebne, żeby wyegzekwować etykę – argumentuje.
18.06.2026, 03:20
Rozmawiamy o czymś, czego nie widać, a co może radykalnie zmieniać ważne aspekty globalne, jak np. rynek finansowy. Dlatego etyka AI zagląda znacznie głębiej „pod podszewkę” niż kodeksy wcześniejszych technologii – mówi etyczka i filozofka dr hab. Dota Szymborska. Fot. materiały prasowe Uniwersytetu WSB Merito.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego prawo jest podporą etyki w obszarze sztucznej inteligencji i dlaczego regulacje są ważne.
- Czy warto być miłym dla AI.
- Jak to możliwe, że zasoby internetu tworzone dziś przez AI mogą ją w przyszłości ogłupić i osłabić.