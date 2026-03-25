Spadła liczba zgłoszeń wynalazków z Polski, ale patentów dostaliśmy więcej. Chiny deklasują większość UE
Polska zgłosiła najwięcej patentów w naszym regionie Europy. Ale było ich mniej niż przed rokiem i to aż o 10 proc. Z tego mniejszego urobku udało się jednak wyłuskać większe efekty – Europejski Urząd Patentowy przyznał polskim wynalazcom ochronę patentową na więcej innowacji niż rok wcześniej. W TOP10 najczęściej zgłaszających patenty z Polski połowa to uczelnie.
25.03.2026, 16:02
Chiny zaaplikowały w Europie o ochronę ponad 22 tys. wynalazków. To prawie 10 proc. więcej niż rok wcześniej. W ciągu dekady liczba zgłoszeń Chin w Europejskim Urzędzie Patentowym potroiła się. Po raz pierwszy wyprzedziły Japonię i znalazły się na podium krajów zgłaszających w Europie najwięcej wynalazków. Fot. PAP/EPA
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które kraje z Europy i innych regionów świata zgłosiły najwięcej patentów europejskich.
- Czy w ostatnim roku wzrosła innowacyjność Polski, mierzona patentami.
- Które uczelnie z Polski wyróżniły się w minionym roku największą liczba zgłoszonych patentów.