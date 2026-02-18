Kategoria artykułu: Analizy
Europa ma dosyć wysokich opłat za emisję CO2. Co dalej z unijnym systemem ETS?
Ceny uprawnień do emisji CO2 wyraźnie spadły po zapowiedziach reformy unijnego systemu ETS. UE stoi dziś przed dylematem – jak obniżyć koszty energii i wesprzeć przemysł, nie podważając wiarygodności polityki klimatycznej.
18.02.2026, 04:46
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego ceny uprawnień do emisji CO2 spadły.
- Jak system ETS wpływa na konkurencyjność unijnego przemysłu oraz kto najbardziej odczuwa skutki wysokich cen energii.
- Jak może wyglądać i jakie skutki może mieć zapowiadana reforma ETS.