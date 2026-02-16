Kategoria artykułu: Sport
Ewa Chodakowska, Mateusz Kusznierewicz, Sebastian Świderski… Pracodawcy RP uruchamiają Platformę Sportową
Twórcy założonej 16 lutego organizacji planują wesprzeć rozwój polskiego sportu w dwóch wymiarach. Zamierzają doprowadzić do zmiany społecznej – mówią o przeniesieniu aktywności fizycznej z kategorii: hobby do kategorii: inwestycja zdrowotna. Pragną także stworzyć miejsce, w którym ludzie biznesu, sportu oraz polityki szukaliby rozwiązań zwiększających polskie szanse na igrzyskach olimpijskich oraz innych wielkich turniejach międzynarodowych.
Ewa Chodakowska została przewodniczącą Platformy Sportowej Pracodawców RP. To polska trenerka promująca od wielu lat aktywny i zdrowy tryb życia. Fot. FOTON/PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki gorzki dowód na to, że polski sport wymaga naprawy, otrzymaliśmy podczas trwających we Włoszech zimowych igrzyskach olimpijskich.
- Jakie pomysły na przyciągnięcie sponsorów do sportu ma Platforma Sportowa Pracodawców RP.
- Jakie funkcje w społeczeństwie, według szefów zarządu Pracodawców RP, może pełnić sport.