Kategoria artykułu: Sport

Ewa Chodakowska, Mateusz Kusznierewicz, Sebastian Świderski… Pracodawcy RP uruchamiają Platformę Sportową

Twórcy założonej 16 lutego organizacji planują wesprzeć rozwój polskiego sportu w dwóch wymiarach. Zamierzają doprowadzić do zmiany społecznej – mówią o przeniesieniu aktywności fizycznej z kategorii: hobby do kategorii: inwestycja zdrowotna. Pragną także stworzyć miejsce, w którym ludzie biznesu, sportu oraz polityki szukaliby rozwiązań zwiększających polskie szanse na igrzyskach olimpijskich oraz innych wielkich turniejach międzynarodowych.

16.02.2026, 09:00
Ewa Chodakowska została przewodniczącą Platformy Sportowej Pracodawców RP. To polska trenerka promująca od wielu lat aktywny i zdrowy tryb życia.
Ewa Chodakowska została przewodniczącą Platformy Sportowej Pracodawców RP. To polska trenerka promująca od wielu lat aktywny i zdrowy tryb życia. Fot. FOTON/PAP

  1. Jaki gorzki dowód na to, że polski sport wymaga naprawy, otrzymaliśmy podczas trwających we Włoszech zimowych igrzyskach olimpijskich.
  2. Jakie pomysły na przyciągnięcie sponsorów do sportu ma Platforma Sportowa Pracodawców RP.
  3. Jakie funkcje w społeczeństwie, według szefów zarządu Pracodawców RP, może pełnić sport.
Powołanie do życia Platformy Sportowej Pracodawców RP nastąpiło 16 lutego o godz. 9 w Warszawie. XYZ poinformował o sprawie w poniedziałek rano. Moment wydaje się dobry – trwają zimowe igrzyska olimpijskie, podczas których na temat polskiego sportu pada sporo gorzkich słów.

Szczególną gorycz wywołał fakt, iż na olimpiadzie we Włoszech Polki Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska musiały startować na dziewięcioletnich sankach (zajęły świetne szóste miejsce). W kraju szybko rozpoczęła się dyskusja, kto zawinił i dlaczego. Oraz – jak zmienić system, by tak wstydliwe zdarzenia już się nie powtarzały. By sanki kosztujące ok. 100 tys. złotych nie były dla naszego sportu czymś nieosiągalnym.

Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska, polskie saneczkarki
Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska, polskie saneczkarki, który na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 zajęły szóste miejsce startując na dziewięcioletnich sankach. Fot. IPA Sport/Abaca/PAP

Jak przyciągać do sportu sponsorów?

Pracodawcy RP, powołując Platformę Sportową, deklarują m.in. chęć stworzenia „spójnego systemu zachęt – również pozapodatkowych – dla firm wspierających sport”. Oceniają bowiem, iż obecnie „państwo reguluje sport fragmentarycznie, bez spójnej wizji zdrowotnej i gospodarczej”, a takie podejście „utrudnia zaangażowanie się biznesu w sponsoring sportowy”, oraz „rodzi niepotrzebne ryzyka prawne i podatkowe”. Twórcy Platformy Sportowej zwracają też uwagę na to, że brakuje w kraju powszechnej wiedzy, jak mierzyć ROI (wskaźnik zwrotu z inwestycji) ze sponsoringu sportowego – a brak tej wiedzy, jak przekonują, wywołuje ryzyko dla reputacji firm.

Mocne trio na czele Platformy Sportowej

Przewodniczącą Platformy Sportowej Pracodawców RP została Ewa Chodakowska. To trenerka od wielu lat propagująca aktywny i zdrowy tryb życia, a jednocześnie – uznana przedsiębiorczyni. Powierzenie jej najważniejszej funkcji w organizacji łączy się z tym, co napisano w deklaracji założycielskiej Platformy. Czytamy w niej, iż głównym celem organizacji jest „przeniesienie postrzegania aktywności sportowej z kategorii hobby do zakładki inwestycja zdrowotna”.

– Około dziewięciu milionów Polaków cierpi na otyłość, a prognozy są jeszcze bardziej zatrważające. W 2050 r. ta choroba – „choroba-matka” innych chorób... – może dotknąć nawet 50 proc. naszych rodaków – mówi Ewa Chodakowska.

W dokumencie programowym napisano również, iż Platforma ma stać się „zapleczem analitycznym i regulacyjnym dla rozwiązań wspierających rozwój poszczególnych dyscyplin sportowych”. Z tym zdaniem łączyć można wybór dwóch wiceprzewodniczących organizacji. Zostali nimi byli polscy mistrzowie sportowi: Mateusz Kusznierewicz i Sebastian Świderski.

Kusznierewicz to żeglarski mistrz olimpijski z 1996 r., przedsiębiorca i człowiek od lat działający mocno na rzecz szeroko pojętej edukacji sportowo-zdrowotnej. Świderski to siatkarski wicemistrz świata z 2006 r., dziś prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

– Dużo mówimy o sponsoringu sportowym w kontekście firm prywatnych, rozmawiamy o ułatwieniach itd. Ale przecież pierwszym sponsorem sportowca jest prawie zawsze jego rodzic. Czy rodzice, którzy zapisują swoje dziecko do klubu sportowego, mogą korzystać z jakichkolwiek ulg podatkowych? Nie, nie mogą. Może warto pomyśleć również o tym? – zastanawia się Sebastian Świderski.

Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej
Sebastian Świderski jest prezesem PZPS od 2021 r. Został wiceprzewodniczącym Platformy Sportowej pracodawców RP. Fot. Piotr Kowala/PAP

Inwestycja, która opłaca się wszystkim?

Władze Platformy Sportowej – uzupełniając się – mają koordynować działania organizacji w dwóch zarysowanych wyżej wymiarach – społecznym oraz wyczynowym (zwiększenie liczby medali na międzynarodowych imprezach). Joanna Makowiecka-Gatza, prezes Pracodawców RP (i była mistrzyni Polski w wioślarstwie) uważa, że oba te wymiary są ze sobą powiązane.

– Sport nie jest wyłącznie obszarem emocji i rywalizacji. To realny element polityki zdrowotnej, kapitału społecznego i biznesu. Bez systemowej zmiany, bez profesjonalizacji działań, bez zaangażowania się sponsorów, którzy będą mieć warunki i będą widzieć wartość we wsparciu sportowców, nie poprawimy stanu zdrowia społeczeństwa, a na końcu naszego dorobku medalowego. Widzimy to dobrze na odbywających się właśnie igrzyskach olimpijskich – mówi Joanna Makowiecka-Gatza.

Joanna Makowiecka-Gatza, prezes Pracodawców RP
Joanna Makowiecka-Gatza, prezes Pracodawców RP, jest przekonana, że zdrowsze i bardziej usportowione społeczeństwo to również więcej medali na igrzyskach olimpijskich. Fot. Leszek Szymański/PAP
– Chcemy budować rozwiązania, które zwiększą dostępność do aktywności fizycznej, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. To inwestycja, która zwraca się całemu społeczeństwu – dodaje Jacek Cieplak wiceprezes Pracodawców RP.

Pracodawcy RP to najstarsza i największa organizacja pracodawców w Polsce. Powstała w 1989 r., za cel postawiła sobie działalność na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Przewodniczącym Rady Pracodawców RP jest obecnie Rafał Brzoska.

Główne wnioski

  1. Platforma Sportowa Pracodawców RP to nowa organizacja, która ma na celu poprawę szeroko pojętego systemu sportowego w Polsce. Chce – prowadząc rozmowy na styku biznesu, sportu i polityki – przygotowywać rozwiązania, które zwiększą aktywność fizyczną Polaków, oraz zapewnią polskim sportowcom wyczynowym większe wsparcie sponsorów prywatnych.
  2. Na czele Platformy Sportowej stanie trio: Ewa Chodakowska, Mateusz Kusznierewicz i Sebastian Świderski. Będą działać w ramach struktur i bazy Pracodawców RP, najstarszej i największej polskiej organizacji wspierającej przedsiębiorców.
  3. Platforma Sportowa inauguruje swoją działalność w czasie zimowych igrzysk rozgrywanych we Włoszech. Reprezentacja Polski nie wypada w nich dobrze sportowo, a także infrastrukturalnie. Polskie saneczkarki startowały na dziewięcioletnich sankach, ponieważ cena nowych – ok. 100 tys. złotych – okazała się zbyt wysoka.