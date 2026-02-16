Kategoria artykułu: Sport
Biznes wchodzi do gry o medale. Pracodawcy RP tworzą Platformę Sportową
Pracodawcy RP powołują dziś Platformę Sportową, która ma połączyć świat biznesu, sportu i polityki. Celem jest zmiana myślenia o aktywności fizycznej – z hobby na inwestycję zdrowotną – oraz wypracowanie rozwiązań zwiększających szanse Polski na igrzyskach i innych międzynarodowych turniejach.
Joanna Makowiecka-Gatza, prezes Pracodawców RP, jest przekonana, że zdrowsze i bardziej usportowione społeczeństwo to również więcej medali na igrzyskach olimpijskich.
Fot. Leszek Szymański/PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki gorzki dowód na to, że polski sport wymaga naprawy, otrzymaliśmy podczas trwających we Włoszech zimowych igrzyskach olimpijskich.
- Jakie pomysły na przyciągnięcie sponsorów do sportu ma Platforma Sportowa Pracodawców RP.
- Jakie funkcje w społeczeństwie, według szefów zarządu Pracodawców RP, może pełnić sport.