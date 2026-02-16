Biznes wchodzi do gry o medale. Pracodawcy RP tworzą Platformę Sportową

Dziś, 16 lutego o 9 w Warszawie do życia zostanie powołana Platforma Sportowa Pracodawców RP . Moment wydaje się dobry – trwają zimowe igrzyska olimpijskie, podczas których na temat polskiego sportu pada sporo gorzkich słów.

Szczególną gorycz wywołał fakt, iż na olimpiadzie we Włoszech Polki Nikola Domowicz oraz Dominika Piwkowska musiały startować na dziewięcioletnich sankach (zajęły świetne szóste miejsce). W kraju szybko rozpoczęła się dyskusja, kto zawinił i dlaczego. Oraz – jak zmienić system, by tak wstydliwe zdarzenia już się nie powtarzały. By sanki kosztujące ok. 100 tys. złotych nie były dla naszego sportu czymś nieosiągalnym.

Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska, polskie saneczkarki, który na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 zajęły szóste miejsce startując na dziewięcioletnich sankach. Fot. IPA Sport/Abaca/PAP

Pracodawcy RP, powołując Platformę Sportową, deklarują m.in. chęć stworzenia „spójnego systemu zachęt – również poza podatkowych – dla firm wspierających sport”. Oceniają bowiem, iż obecnie „państwo reguluje sport fragmentarycznie, bez spójnej wizji zdrowotnej i gospodarczej”, a takie podejście „utrudnia zaangażowanie się biznesu w sponsoring sportowy”, oraz „rodzi niepotrzebne ryzyka prawne i podatkowe”. Twórcy Platformy Sportowej zwracają też uwagę na to, że brakuje w kraju powszechnej wiedzy, jak mierzyć ROI (wskaźnik zwrotu z inwestycji) ze sponsoringu sportowego – a brak tej wiedzy, jak przekonują, wywołuje ryzyko dla reputacji firm.

Obecnie państwo reguluje sport fragmentarycznie, bez spójnej wizji zdrowotnej i gospodarczej. To utrudnia zaangażowanie się biznesu w sponsoring sportowy, oraz rodzi niepotrzebne ryzyka prawne i podatkowe”

Na czele Platformy Sportowej mają stanąć uznane postaci polskiego sportu – zarówno ci, którzy poświęcili się propagowaniu zdrowego trybu życia, jak i ci, którzy po karierach pełnych sukcesów pozostali w sowich dyscyplinach. Ogłoszenie ich nazwisk nastąpi w podczas poniedziałkowej konferencji prasowej o godz. 9.

W deklaracji założycielskiej Platformy czytamy o dwóch głównych celach organizacji. Pierwszym jest „przeniesienie postrzegania aktywności sportowej z kategorii hobby do zakładki inwestycja zdrowotna”. Ponadto Platforma ma stać się „zapleczem analitycznym i regulacyjnym dla rozwiązań wspierających rozwój poszczególnych dyscyplin sportowych”.

Inwestycja, która opłaca się wszystkim?

Władze Platformy Sportowej – uzupełniając się – mają koordynować działania organizacji w dwóch zarysowanych wyżej wymiarach – społecznym oraz wyczynowym (zwiększenie liczby medali na międzynarodowych imprezach). Joanna Makowiecka-Gatza, prezes Pracodawców RP uważa, że oba te wymiary są ze sobą powiązane.

– Sport nie jest wyłącznie obszarem emocji i rywalizacji. To realny element polityki zdrowotnej, kapitału społecznego i biznesu. Bez systemowej zmiany, bez profesjonalizacji działań, bez zaangażowania się sponsorów, którzy będą mieć warunki i będą widzieć wartość we wsparciu sportowców, nie poprawimy stanu zdrowia społeczeństwa, a na końcu naszego dorobku medalowego. Widzimy to dobrze na odbywających się właśnie igrzyskach olimpijskich – mówi Joanna Makowiecka-Gatza.

Sport to realny element polityki zdrowotnej, kapitału społecznego i biznesu"

– Chcemy budować rozwiązania, które zwiększą dostępność do aktywności fizycznej, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. To inwestycja, która zwraca się całemu społeczeństwu – dodaje Jacek Cieplak wiceprezes Pracodawców RP.

Pracodawcy RP to najstarsza i największa organizacja pracodawców w Polsce. Powstała w 1989 r., za cel postawiła sobie działalność na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Przewodniczącym Rady Pracodawców RP jest obecnie Rafał Brzoska.