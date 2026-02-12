Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Family Office Rafała Brzoski oraz Digital Ocean Ventures inwestują w Demoboost. Spółka z sektora AI pozyskała 2,8 mln euro w rundzie seed
Dziś nawet 80–85 proc. działań sprzedażowych w obszarze B2B SaaS nie przekłada się na przychody. Polski startup Demoboost zapewnia, że jego platforma jest w stanie to zmienić. Uwierzyli w to inwestorzy: fundusze i aniołowie biznesu. Wyłożyli 2,8 mln euro.
Demoboost planuje podbić rynek wsparcia dla sprzedaży B2B. Za sterami startupu zasiadają (od lewej): Igor Zesiuk, Kamil Smuga i Anna Decroix. Fot. mat. prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak polski startup wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby zamienić tradycyjne prezentacje demo w narzędzie realnie wpływające na przychody i marże firm technologicznych działających w modelu B2B.
- Dlaczego fundusze inwestycyjne oraz znani inwestorzy uwierzyli w potencjał Demoboost.
- W jaki sposób analiza zachowań klientów podczas demo może zmienić sposób pracy zespołów sprzedażowych i ograniczyć straty wynikające z obsługi leadów bez realnej szansy na konwersję.