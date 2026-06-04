Kategorie artykułu: Biznes Sport Świat
FIFA płaci za występy na mundialu. Ile może zarobić twój ulubiony klub?
W ramach specjalnego funduszu FIFA płaci klubom, których zawodnicy reprezentują swoje kraje na mistrzostwach świata. Opisujemy, ile wyniesie w tym roku budżet na wypłaty i który klub ma szansę zarobić najwięcej po mundialu 2026. Dominuje Premier League, ale nie brak zaskoczeń.
04.06.2026, 04:45
Czterech piłkarzy z polskiej Ekstraklasy i jeden z Pierwszej Ligi będzie występować na mundialu. Fot. Luke Hales/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile wynosi budżet funduszu FIFA Club Benefits Programme na mundial 2026.
- Które kluby wystawią najwięcej reprezentantów na tegorocznych Mistrzostwach Świata.
- Jakie znaczenie finansowe mają wypłaty FIFA dla mniejszych klubów.