Kategoria artykułu: Analizy
Finał mundialu: ekonomicznie. Do przerwy 2:0 dla Argentyny, zwycięża Hiszpania
Pod koniec XIX wieku Argentyna rozwijała się znacznie szybciej niż Hiszpania. Jednak druga połowa XX wieku całkowicie odmieniła wynik tego pojedynku.
19.07.2026, 05:50
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Argentyna była jedną z najbogatszych gospodarek świata przed I wojną światową.
- Jak demokratyzacja i wejście do UE zmieniły trajektorię rozwoju Hiszpanii.
- Jak wygląda współczesne porównanie gospodarek Hiszpanii i Argentyny.